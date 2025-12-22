HLV tuyển Ai Cập: Salah có thể tìm lại phong độ đỉnh cao tại AFCON

Bóng đá quốc tế

Theo HLV tuyển Ai Cập, Mohamed Salah đang thể hiện sự nhiệt huyết như một thiếu niên lần đầu tham gia trại huấn luyện bóng đá. Ông cho rằng Salah là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Mo Salah trên sân tập ở Morocco
Mo Salah trên sân tập ở Morocco

Salah đã bị chỉ trích nặng nề vì những bình luận gay gắt về CLB Liverpool và HLV trưởng Arne Slot cách đây 2 tuần – điều mà anh đã xin lỗi – nhưng người dân Ai Cập vẫn luôn ủng hộ anh trước thềm kỳ Cúp bóng đá châu Phi có lẽ là cuối cùng của cầu thủ 33 tuổi này.

Phát biểu tại Agadir đầy nắng dưới chân dãy núi Atlas của Morocco, HLV Hossam Hassan cho biết: “Tinh thần của Salah trong tập luyện rất cao, như thể cậu ấy mới bắt đầu khoác áo đội tuyển quốc gia vậy!”.

Ai Cập đang chuẩn bị trận mở màn AFCON gặp Zimbabwe, HLV Hossam Hassan nói thêm: “Tôi tin rằng cậu ấy sẽ có một giải đấu tuyệt vời cùng đất nước mình. Salah sẽ nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, và anh ấy sẽ mãi là một biểu tượng và một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới”.

Khi được hỏi về những tranh cãi nảy sinh từ bình luận của Salah hồi đầu tháng này, Hassan nói thêm: “Chúng tôi liên tục liên lạc với Mohamed trong suốt thời gian mà tôi không muốn gọi là khủng hoảng, bởi vì bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể có bất đồng quan điểm với HLV của mình ở CLB. Tình huống tương tự đã xảy ra với Salah khi anh ấy trải qua giai đoạn không ghi bàn với Liverpool. Sau đó, anh ấy đã trở lại đúng hướng thông qua đội tuyển quốc gia, và kết quả là, anh ấy đã trở lại với phong độ thậm chí còn tốt hơn trước”.

Salah, cùng với Omar Marmoush của Manchester City, dẫn dắt đội tuyển Ai Cập, đội bóng được đánh giá là ứng cử viên thứ hai sau chủ nhà Morocco tại AFCON lần này.

Ai Cập đã vô địch giải đấu ba lần liên tiếp từ năm 2006 đến 2010 nhưng vẫn chưa làm được điều đó trong cái gọi là ‘kỷ nguyên Salah’. Tuy nhiên, đội trưởng này đã hai lần về nhì và đang hy vọng sẽ đạt được thành tích tốt hơn ở giải đấu này.

HOÀNG HÀ

