Arteta nói về tương lai: “Tôi phải chứng minh mình xứng đáng với hợp đồng mới”

HLV Mikel Arteta ám chỉ có thể ở lại Arsenal sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào năm 2027.

Trận đấu tại Premier League gặp Everton vào thứ Bảy đánh dấu kỷ niệm 6 năm ngày cựu tiền vệ người Tây Ban Nha được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Pháo thủ. Nhà cầm quân 43 tuổi này còn 18 tháng trong hợp đồng hiện tại, và nắm giữ ảnh hưởng đáng kể ở cấp cao nhất của CLB sau khi dẫn dắt Arsenal trải qua một sự thay đổi ngoạn mục trong 6 năm cầm quyền. Arteta dù chỉ giúp Arsenal giành FA Cup năm 2020, nhưng được coi là một trong những HLV quyền lực nhất Premier League về mức độ kiểm soát mà ông có được.

Khi được hỏi liệu ông có tưởng tượng mình sẽ ở lại Arsenal sau năm 2027 hay không, Arteta trả lời: “Có, nhưng đó là về hiện tại. Có rất nhiều điều phải xảy ra trong vài tháng tới để chứng minh mình xứng đáng. Tôi nghĩ HLV phải chứng minh mình xứng đáng được ở lại đây vào ngày mai - đó là cách bạn phản ứng, cách bạn nói chuyện ở đây, cách bạn vào phòng thay đồ, thông điệp bạn gửi đi, mức độ các cầu thủ tuân theo bạn…”.

“Tôi luôn nói rằng bạn cần sự hỗ trợ”, Arteta chia sẻ thêm. “Từ phía ban lãnh đạo và hội đồng quản trị, điều đó thật tuyệt vời. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là các cầu thủ - bạn mở cánh cửa đó, bạn đối mặt với họ, bạn nói chuyện với họ và họ vẫn lắng nghe. Trong 6 năm, tôi chỉ thấy những cầu thủ có mức độ chú ý và khát khao học hỏi, cống hiến tối đa cho đội bóng. Đó là điều giữ tôi ở lại công việc này. Không có gì khác. Và, rõ ràng, việc giành chiến thắng nhiều trận đấu, xét về tỷ lệ phần trăm, tôi nghĩ là phải rất cao. Đó là cách duy nhất. Nếu không, bạn không thể tồn tại trong môi trường này”.

Bukayo Saka đang đàm phán về một hợp đồng mới, và Declan Rice cũng dự kiến ​​sẽ được đề nghị những điều khoản mới trong tương lai gần. Khi được hỏi liệu các cầu thủ có hỏi trong những cuộc đàm phán đó về tương lai lâu dài của Arteta tại CLB hay không, HLV người Tây Ban Nha trả lời: “Họ có hỏi tôi nhưng tôi không thể nói dối họ. Tôi không biết. Đó là điều không phụ thuộc vào tôi. Bạn có thực sự hạnh phúc ở đây không? Bạn có cảm thấy mình có đủ năng lượng và có thể đưa câu lạc bộ này tiến lên không? Có. Chắc chắn 100% là có! Nhưng tôi nghĩ điều đó không chỉ phụ thuộc vào tôi. Và họ phải đưa ra quyết định dựa trên cảm nhận của chính họ…”.

LINH SƠN