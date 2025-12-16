Anh trai của Mainoo mang thông điệp “Giải phóng Kobbie Mainoo” đến sân Old Trafford

Anh trai của tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo đã mặc một chiếc áo có dòng chữ “Giải phóng Kobbie Mainoo” trên khán đài sân Old Trafford trong trận hòa 4-4 của Man.United với Bournemouth, một thông điệp rõ ràng gửi đến HLV trưởng Ruben Amorim trong bối cảnh tương lai của cầu thủ đang không chắc chắn.

Kobbie Mainoo được cổ vũ nhiệt liệt khi vào sân thay người trong hiệp 2 trận hòa 4-4 với Bournemouth.

Mainoo đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thời gian thi đấu dưới thời Amorim, vẫn chưa được đá chính trận nào ở Premier League mùa này sau khi yêu cầu cho mượn của tiền vệ này bị từ chối vào tháng 8. Tài năng 20 tuổi trưởng thành từ học viện - người đã ghi bàn thắng quyết định cho Man.United trong trận chung kết FA Cup 2024, và đá chính cho đội tuyển Anh trong trận chung kết Euro 2024 - đã được cổ vũ nhiệt liệt khi Amorim tung anh vào sân thay người trong hiệp 2 vào tối thứ Hai.

Và người hâm mộ của Man.United không phải là những người duy nhất tin rằng Mainoo đã bị Amorim sử dụng quá ít trong mùa giải này. Anh trai của Mainoo, Jordan Mainoo-Hames đã công bố chiếc áo này trong trận đấu, và cũng đã đăng tải hình ảnh lên Instagram Story sau đó. HLV Amorim không được hỏi về vụ việc sau trận hòa 4-4, nhưng bản chất của trò đùa đã được lên kế hoạch từ trước này có thể khiến vị HLV người Bồ Đào Nha khó chịu. Hôm thứ Sáu, ông đã nói rằng “sự thất vọng không giúp ích được cho ai cả”.

Anh trai của Kobbie Mainoo mặc chiếc áo có dòng chữ “Giải phóng Kobbie Mainoo” trên sân Old Trafford.

Mainoo có thể yêu cầu rời CLB thời thơ ấu của mình vào tháng Giêng để tìm kiếm cơ hội ra sân, điều này sẽ rất quan trọng nếu anh muốn có một suất trong đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel trước thềm World Cup mùa hè năm sau. “Trước hết, tôi vẫn nói điều tương tự: đội bóng là trên hết”, Amorim trả lời hôm thứ Sáu, khi được hỏi liệu ông có chấp thuận một động thái cho mượn vào tháng Giêng nếu cầu thủ 20 tuổi này đến gặp ông hay không. “Nếu Kobbie đến gặp tôi và nói chuyện với tôi, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Tôi sẽ không nói những gì tôi sẽ nói với Kobbie, nhưng tôi sẽ rất vui nếu Kobbie đến nói chuyện với tôi về điều đó. Tôi chỉ muốn các cầu thủ của mình hạnh phúc, và tôi hiểu rằng mỗi cá nhân đều có mục tiêu riêng…”.

Chiếc áo về Mainoo không phải là bài đăng đáng chú ý duy nhất trên mạng xã hội liên quan đến Man.United vào thứ Hai, sau khi 2 cầu thủ trẻ trong biên chế của họ dường như đã phản ứng với buổi họp báo trước trận đấu của HLV Amorim, khi ông nói rằng “Harry Amass hiện đang gặp khó khăn ở Championship” và “Chido (Obi) không phải lúc nào cũng đá chính ở đội U21 Man.United”.

Amass, người đang được cho mượn tại Sheffield Wednesday ở Championship, đã đăng một bức ảnh anh cầm giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11 của CLB kèm theo biểu tượng mặt cười toe toét. Obi cũng đăng một story trên Instagram, cho thấy anh dang rộng tay ăn mừng bàn thắng cho đội U21 vào lưới Man.City hồi tháng 8. Tuy nhiên 2 cầu thủ 18 tuổi này sau đó đã xóa các bài đăng đó.

LINH SƠN