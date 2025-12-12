Nợ ròng của Man.United vượt mốc 1 tỷ USD

Do các khoản vay trong mùa hè để chiêu mộ cầu thủ, nợ ròng của Man.United đã vượt qua mốc 1 tỷ USD lần đầu tiên, đưa tổng nợ của CLB lên mức cao nhất kể từ khi gia đình Glazer tiếp quản vào năm 2005.

Trong báo cáo tài chính quý đầu tiên được công bố hôm thứ Năm, các khoản vay dài hạn của Man.United - núi nợ khổng lồ được tích lũy kể từ khi gia đình Glazer tiếp quản bằng đòn bẩy tài chính - được báo cáo ở mức 481 triệu bảng Anh (644 triệu USD). Nhưng với việc Quỷ đỏ sử dụng thêm 105 triệu bảng từ hạn mức tín dụng quay vòng - một cơ chế vay bổ sung - để nâng tổng số nợ lên 268 triệu bảng, khiến tổng nợ ròng đã tăng lên đến 749 triệu bảng (1,002 tỷ USD).

Tập đoàn INEOS, do tỷ phú Anh, Sir Jim Ratcliffe đứng đầu, đã trở thành cổ đông thiểu số vào tháng 2-2024 sau khi mua lại 27,7% cổ phần của CLB trong một thương vụ trị giá 1,3 tỷ bảng. Kể từ đó, Ratcliffe và INEOS đã tiến hành một chiến dịch cắt giảm chi phí tại Old Trafford nhằm mục đích giúp CLB hoạt động bền vững hơn.

Mặc dù lần đầu tiên vượt mốc nợ tỷ đô la, Giám đốc điều hành của Man.United, Omar Berrada cho biết kết quả tài chính mới nhất cho thấy họ đang đạt được “tiến bộ mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi CLB”. Man.United không tham dự các giải đấu châu Âu mùa này, khiến tổng doanh thu trong giai đoạn trong 3 tháng đầu mùa giải giảm 2% xuống còn 140,3 triệu bảng, nhưng đã báo cáo lợi nhuận hoạt động 13 triệu bảng, sau khoản lỗ 6,9 triệu bảng Anh trong cùng kỳ mùa trước.

Doanh thu tài trợ của Man.United đã giảm 9,3% xuống còn 47 triệu bảng, chủ yếu là do thiếu đối tác cung cấp trang phục tập luyện sau khi hợp đồng với Tezos kết thúc. Man.United cho biết vẫn đang trên đà đạt doanh thu từ 640 triệu đến 660 triệu bảng...

