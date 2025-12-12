Cuộc đua châu Âu tại Premier League: Mùa hỗn loạn chưa từng có

Chưa bao giờ, cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu tại Premier League lại rộng mở như mùa 2025-26. Sau 15 vòng đấu, chỉ bốn điểm ngăn cách giữa đội xếp thứ tư và đội đứng thứ 12 – một bức tranh mà bất kỳ kết quả nào cũng đủ làm đảo lộn trật tự.

Nếu cần tìm một đặc điểm phản ánh trọn vẹn mùa giải này, thì đó chính là tính biến động cực cao của bảng xếp hạng – nơi chỉ một chiến thắng hoặc thất bại có thể đổi màu cả một giai đoạn. Thông thường, sau 15 vòng, vị trí của các đội bắt đầu định hình. Nhưng ở mùa này, Premier League đang đặc quánh như một khối hỗn độn: đội ngấp nghé khủng hoảng tuần trước hoàn toàn có thể mơ châu Âu tuần sau.

Manchester United là ví dụ sống động. Trước vòng 15, họ xếp tận thứ 12 và đối mặt nguy cơ trở thành đội đầu tiên thua Wolves mùa này. Nhưng chỉ một hiệp hai thăng hoa ở Molineux, chiến thắng 4-1 giúp họ leo thẳng lên thứ sáu, bằng điểm Chelsea và chỉ kém vị trí thứ tư đúng một điểm. Trong bối cảnh mùa trước thảm hại, việc “sánh vai” cùng Chelsea ở thời điểm này đủ khiến Old Trafford tạm yên lòng.

Không chỉ riêng Man United. Tottenham và Newcastle cùng khép lại vòng đấu ở vị trí thứ 11 và 12 – thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Tuy nhiên, chỉ cần kết quả thuận lợi cuối tuần, cả hai đều có thể bật lên nhóm dự cúp châu Âu. Một cú trượt chân hay bứt tốc, đôi khi chỉ khác nhau ở một pha dứt điểm.

Liverpool, trong khi đó, là trường hợp đặc biệt: họ chỉ thắng hai trong mười trận gần nhất, nhưng cũng chỉ kém top 4 vỏn vẹn ba điểm. Chelsea – từng được xem là đối trọng lớn nhất của Arsenal – vừa tụt xuống thứ năm sau chuỗi ba trận không thắng, nhường chỗ cho Crystal Palace. Đáng nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Palace lọt top 4 sau vòng 9, nhưng vị trí ấy cũng mong manh như sợi chỉ. Từ hạng 4 đến hạng 12, chỉ cách nhau… bốn điểm.

Đây là điều chưa từng xảy ra sau 15 vòng kể từ khi Premier League ra đời. Mùa 2024-25, khoảng cách tương tự là bảy điểm – vốn đã được xem là “bất thường”. Còn giờ, biên độ ấy chỉ còn bốn. Thực tế này cho thấy sự cân bằng (hay thiếu ổn định) đang lên ngôi, khi khoảng cách chất lượng giữa các đội dường như không còn rõ rệt.

Nếu nhìn lại, mùa 2000-01 và 2006-07 từng chứng kiến khoảng cách thấp nhất là năm điểm. Nhưng khi ấy, Manchester United đã gần như chắc chắn vô địch với cách biệt 10 điểm. Năm nay, Arsenal chỉ hơn đội nhì đúng hai. Tức là, cả trên đỉnh lẫn ở giữa bảng, Premier League đều đang nén lại – như lò xo chuẩn bị bung ra trong những tháng tới.

Khoảng cách điểm giữa hạng 4 và 12 qua các mùa giải

Cơn gió ngược mang tên "Điểm số kỳ vọng " và Cúp châu Phi - AFCON

Điều thú vị là, sự “điên rồ” ấy không chỉ đến từ phong độ. Nó còn bị tác động bởi các yếu tố như lịch thi đấu, chấn thương, cúp châu Phi sắp khởi tranh hay thậm chí là… dữ liệu thống kê. Aston Villa, hiện đứng thứ ba, được xếp vào nhóm “ngoài mong đợi” – tức là giành nhiều điểm hơn so với chỉ số “điểm số kỳ vọng” (xP). Lịch thi đấu trước mắt của họ cũng khắc nghiệt: gặp Arsenal, Chelsea và Manchester United. Khi con số trở về đúng thực tế, Villa có thể tụt vài bậc – như cách bóng đá luôn trừng phạt những kẻ mơ mộng.

Crystal Palace lại đối mặt vấn đề khác: mỏng lực lượng. Họ vừa phải căng mình ở cả Premier League lẫn Conference League, trong khi HLV Oliver Glasner công khai chỉ trích CLB vì không tăng cường nhân sự. Tình trạng mệt mỏi đã được nhắc đến nhiều, nhất là khi họ liên tục phải xoay tua đội hình. Mùa đông tới, châu Phi Cúp Quốc gia sẽ khiến nhiều đội khốn đốn. Man Utd, chẳng hạn, sẽ mất cả cánh phải với Mazraoui, Mbeumo và Amad Diallo cùng lên tuyển. Tottenham, Liverpool, Brighton hay Everton đều chịu tổn thất tương tự.

Premier League mùa này giống như một dòng sông đầy xoáy nước: những đội tưởng chừng bị cuốn trôi lại bỗng nổi lên, còn kẻ đang trôi êm có thể chìm bất cứ lúc nào. Sự hỗn loạn này, lại là linh hồn của giải đấu – nơi mỗi vòng đấu mở ra một thực tại khác.

Khi khoảng cách giữa hạng 4 và hạng 12 chỉ bằng một trận thắng, khái niệm “đua châu Âu” gần như mất nghĩa. Bởi lẽ, gần như mọi đội trong nửa trên bảng xếp hạng đều đang tham gia cuộc đua ấy, dù vô tình hay hữu ý. Không còn “Big Six” đúng nghĩa, chỉ còn những kẻ biết nắm cơ hội khi người khác vấp ngã.

Có thể, sự giằng co này sẽ phai nhạt khi mùa giải đi sâu – như mọi năm. Nhưng vào thời điểm hiện tại, Premier League đang chứng kiến một giai đoạn hiếm có, nơi sức mạnh tài chính được chia đều hơn, chiến thuật biến ảo hơn, và ranh giới giữa “ông lớn” với “kẻ thách thức” trở nên mờ nhạt.

Từ góc nhìn lịch sử, bóng đá Anh từng mơ về một giải đấu cân bằng – và nay, giấc mơ ấy đã thành hiện thực, dù trong cơn hỗn loạn. Cuộc đua châu Âu năm nay không chỉ là chuyện điểm số, mà là minh chứng cho một Premier League đang thay đổi cấu trúc cạnh tranh của chính nó.

Bóng đá, xét cho cùng, luôn sống bằng sự bất định. Và có lẽ, chưa bao giờ người hâm mộ lại tận hưởng điều đó nhiều như lúc này.

HỒ VIỆT