Vòng 15 Ngoại hạng Anh - Thử thách về bản lĩnh và khát vọng phục hồi

Vòng 15 Premier League diễn ra ngay sau loạt trận giữa tuần khốc liệt. Đây là lúc các đội bóng phải chứng minh chiều sâu đội hình và sức bền tinh thần. Arsenal vẫn dẫn đầu, nhưng khoảng cách mong manh 5 điểm không cho phép họ lơ là. Trong khi đó, Liverpool, Chelsea, và Man United đều đang tìm kiếm sự ổn định tuyệt đối để quay lại đường đua danh vọng. Đây là cuộc chiến của những kẻ muốn khẳng định vị thế và những kẻ khát khao phục hồi.

Dự đoán nhanh từ siêu máy tính Opta

- Manchester City (73.6%) là đội được tự tin nhất sẽ giành chiến thắng, cần một màn trình diễn hủy diệt để gây áp lực lên Arsenal.

- Liverpool (55.8%) được dự đoán là đội khách có khả năng thắng cao nhất, cần một chiến thắng trên sân khách để chữa lành vết thương.

- Manchester United (50.2%) được trao cơ hội lớn để nối dài chuỗi trận tồi tệ của Wolves.

Thứ Bảy, 06-12-2025

Aston Villa vs Arsenal (19:30 VN): Đây là trận đấu mang tính phán quyết cho ngôi đầu bảng. Arsenal (46.5%) được Opta ủng hộ, nhờ thành tích sân khách ấn tượng (chỉ thua 1/21 trận gần nhất) và Villa Park là nơi họ thắng nhiều nhất (15 trận). Tuy nhiên, Villa (28.9%) không phải là kẻ chiếu dưới. Dưới thời Unai Emery, Villa Park đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm: chỉ thua 1/25 trận sân nhà gần nhất. Villa đang có cùng số trận thắng với Man City kể từ tháng Ba. Arsenal cần một giải pháp mang tính chiến thuật để phá vỡ khối phòng ngự phản công của Emery. Họ phải biến sự thận trọng thành sự chính xác, nếu không, khoảng cách 5 điểm sẽ trở thành 2 điểm.

Bournemouth vs Chelsea (22:00 VN): Chelsea (42.0%) vừa phải nhận một gáo nước lạnh từ Leeds và cần chiến thắng này để bám trụ Top 4. Bournemouth (32.5%) đang trên đà sa sút (thua 4/5 trận gần nhất). The Blues cần một giải pháp tấn công ổn định, đặc biệt khi họ phải đối mặt với áp lực từ giữa bảng. Enzo Maresca cần phải tìm ra sự cân bằng giữa kiểm soát và tốc độ, tránh để những sai lầm cá nhân làm hỏng chiến lược. Đây là trận chiến mà danh tiếng của một ông lớn không cho phép họ vấp ngã lần nữa.

Manchester City vs Sunderland (22:00 VN): Man City (73.6%) được dự đoán sẽ có một chiến thắng hủy diệt. Etihad chưa bao giờ là miền đất lành cho Sunderland. Với áp lực phải bám đuổi Arsenal, City không thể chấp nhận sự hồi hộp như những chiến thắng nhọc nhằn gần đây. Dù Sunderland là Vua gỡ hòa (giành 12 điểm từ thế bị dẫn trước), giải pháp của Pep Guardiola là phải dồn ép đối thủ đến nghẹt thở ngay từ những phút đầu tiên, để Erling Haaland hoàn tất sứ mệnh săn đuổi cột mốc 100 bàn thắng.

Tottenham vs Brentford (22:00 VN): Đây là trận đấu có khả năng hòa cao nhất (26.8%). Dù Spurs (44.5%) được đánh giá cao hơn, họ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tinh thần và kỷ luật tại sân nhà (chỉ thắng 3/16 trận trong năm 2025). Sau trận hòa kịch tính với Newcastle, HLV Thomas Frank cần biến sự quả cảm đó thành tính ổn định. Tottenham cần một giải pháp tinh thần để vượt qua nỗi ám ảnh sân nhà, nếu không muốn bị các đối thủ trực tiếp bỏ lại quá xa.

Leeds United vs Liverpool (00:30 VN - Chủ Nhật): Liverpool (55.8%) cần chiến thắng này hơn bao giờ hết, sau chuỗi trận thất vọng, đặc biệt là trận hòa Sunderland giữa tuần. Mặc dù Lữ đoàn Đỏ đã thua 7/11 trận sân khách gần nhất, siêu máy tính vẫn đặt niềm tin vào họ nhờ thành tích đối đầu vượt trội trước Leeds. Leeds vừa thắng Chelsea, nhưng giải pháp cốt lõi của HLV Arne Slot nằm ở việc trục vớt niềm tin nơi các trụ cột. Sự trở lại của Mohamed Salah trong đội hình xuất phát—người đã ghi 9 bàn sau 6 trận gặp Leeds—là chìa khóa để Liverpool tìm lại sức mạnh tấn công và chấm dứt sự chông chênh trên con đường tìm về Top 4.

Chủ Nhật, 07-12-2025

Brighton vs West Ham United (21:00 VN): Brighton (63.5%) được dự đoán sẽ trở lại mạch thắng sau thất bại 4-3 trước Villa, đối đầu với West Ham (17.1%) vẫn đang tìm kiếm chiến thắng sân khách đầu tiên dưới thời Nuno.

Fulham vs Crystal Palace (23:30 VN): Trận Derby London này gần như cân bằng, nhưng Palace (40.8%) nhỉnh hơn Fulham (33.5%) nhờ hàng thủ chắc chắn: chỉ Arsenal giữ sạch lưới nhiều hơn họ. Palace đang có chuỗi 6 trận sân nhà không thắng trước Fulham, nhưng họ có Giải pháp là sự chắc chắn trong phòng ngự dưới thời Oliver Glasner.

Thứ Hai, 8-12-2025

Wolves vs Manchester United (03:00 VN - Thứ Ba): Manchester United (50.2%) khép lại vòng đấu bằng chuyến làm khách tới Molineux của Wolves, đội đang lập kỷ lục buồn với chỉ 2 điểm sau 14 trận. Dù United đã thua Wolves 2-0 tại đây mùa trước, siêu máy tính vẫn đặt niềm tin vào Quỷ Đỏ để nối dài chuỗi 4 trận bất bại sân khách. Giải pháp cho HLV Ruben Amorim là phải thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp, tận dụng sự yếu kém của hàng công Wolves (tịt ngòi 5 trận liên tiếp) và giải quyết trận đấu bằng tốc độ để củng cố vị trí trong Top 6.

HỒ VIỆT