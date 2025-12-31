Chelsea lại phải trả giá vì để mất kiểm soát trận đấu

HLV của Chelsea, Enzo Maresca đã nhiều lần nói rằng các cầu thủ của ông cần phải học cách kiểm soát trận đấu - và xét từ trận hòa 2-2 đầy hỗn loạn với Bournemouth hôm thứ Ba tại Ngoại hạng Anh, họ vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi.

Chelsea phải chia điểm 2-2 sau 27 phút đầy hỗn loạn với Bournemouth.

Trong 27 phút đầu trận đầy kịch tính, Chelsea bị đội khách Bournemouth dẫn trước ở phút thứ 6 bởi bàn thắng của David Brooks, sau đó vươn lên dẫn lại 2-1 nhờ quả phạt đền của Cole Palmer và bàn thắng của Enzo Fernandez ở phút 27. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau đó, họ lại bị Justin Kluivert tận dụng sai lầm phòng ngự tồi tệ để gỡ hòa 2-2, và đây cũng là bàn thắng cuối cùng được ghi trong trận đấu này.

Sau khi để mất lợi thế dẫn trước và thua 1-2 trước Aston Villa hôm thứ Bảy - và để Brighton và Sunderland lội ngược dòng giành chiến thắng tại Stamford Bridge mùa này - trận hòa này giống như một bước thụt lùi lớn nữa đối với thầy trò Maresca. Bournemouth, đội chưa thắng trận nào ở giải đấu kể từ cuối tháng 10, đã ghi 2 bàn thắng từ những pha ném biên dài làm xáo trộn hàng phòng ngự của Chelsea. Ở những phút cuối cùng, thậm chí cầu thủ dự bị Enes Unal đã bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng khi cú vô lê đi vọt xà.

Chelsea hiện đã đánh mất 13 điểm trên sân nhà từ vị trí dẫn trước. The Blues chỉ thắng 1 trận trong 7 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, một sự khác biệt rất lớn so với niềm phấn khích của chiến thắng 3-0 trước Barcelona tại Champions League hồi tháng 11, khiến họ bị loại khỏi tốp 4 Ngoại hạng Anh.

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt các cổ động viên chủ nhà khi The Blues kiểm soát trận đấu tốt hơn trong hiệp 2 nhưng lại gặp khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội rõ ràng. Maresca bị la ó dữ dội khi bất ngờ thay ngôi sao Cole Palmer ở ​​phút 63, những lời chế giễu “các người không biết mình đang làm gì” đã vang lên. Nhà cầm quân người Italy cũng không xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận do bị ốm, giao nhiệm vụ giải thích về màn trình diễn của Chelsea cho trợ lý Willy Caballero.

Chelsea hiện đã đánh mất 13 điểm trên sân nhà từ vị trí dẫn trước.

Caballero cho biết Palmer được rút ra để đảm bảo anh hồi phục hoàn toàn sau chấn thương háng đã khiến anh phải nghỉ thi đấu nhiều tuần hồi đầu mùa giải. “Bất kỳ cổ động viên nào cũng muốn có những cầu thủ giỏi nhất trên sân”, Caballero nói. “Chúng tôi cũng muốn vậy. Nhưng Cole vừa mới bình phục sau một chấn thương dài. Trong trường hợp này, chúng tôi cần tìm cách thay người phù hợp để tiếp tục trận đấu và cũng để bảo vệ sức khỏe của các cầu thủ. Chúng tôi muốn có họ cho đến hết mùa giải”.

Về sự vắng mặt của Maresca, Caballero cho biết: “Anh ấy cảm thấy không khỏe trong 2 ngày qua. Anh ấy bị sốt nhẹ 2 ngày trước. Anh ấy đã tham gia 2 buổi tập cuối, anh ấy muốn chuẩn bị cho đội. Nhưng sau trận đấu, anh ấy đã vào phòng thay đồ và yêu cầu tôi thay tham dự họp báo vì cảm thấy không khỏe. Maresca đang làm tốt, anh ấy rất chuyên nghiệp. Anh ấy dành rất nhiều giờ mỗi ngày, ngay cả khi hai ngày qua cảm thấy không khỏe, anh ấy vẫn có mặt. Maresca yêu thích việc huấn luyện và dẫn dắt đội bóng. Anh ấy là tấm gương cho tôi và toàn thể nhân viên”.

Caballero cũng cho biết thất vọng với quyết định của trọng tài Sam Barrott khi rút thẻ vàng cho Moises Caicedo ở phút thứ 4, điều đó có nghĩa là tiền vệ người Ecuador sẽ vắng mặt trong trận đấu với Man.City, đội đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, vào Chủ nhật.

LINH SƠN