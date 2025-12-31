Conor Bradley: Liverpool may mắn khi có Florian Wirtz đang tiến bộ

Florian Wirtz (phải) đi bóng qua hậu vệ Wolves

Wirtz cuối cùng cũng ghi bàn cho Liverpool khi họ đánh bại đội cuối bảng Wolves 2-1 vào thứ Bảy, đệm bóng vào lưới để nâng tỷ số lên 2-0 sau đường chuyền của Hugo Ekitike. Anh không có bàn thắng hay kiến ​​tạo nào trong 15 lần ra sân đầu tiên tại Premier League nhưng hiện đã có 2 lần tham gia vào bàn thắng trong 2 trận đấu gần đây nhất, đồng thời cũng có một pha kiến ​​tạo cho Alexander Isak trong trận đấu với Tottenham ở trận đấu trước đó của Liverpool.

Màn trình diễn toàn diện của Wirtz trước Wolves cũng rất tích cực, khi anh hoàn thành 7 trong 9 pha rê bóng - nhiều nhất bởi một cầu thủ Liverpool trong một trận đấu Premier League kể từ tháng 4-2024 (Ryan Gravenberch gặp West Ham, cũng 7). Chỉ có Iliman Ndiaye trong trận gặp Liverpool hồi tháng 9 (9) và Jeremy Doku trong trận gặp Burnley (8) là hoàn thành nhiều pha bóng hơn trong một trận đấu Ngoại hạng mùa này.

Cầu thủ từng khoác áo Bayer Leverkusen đã tạo ra nhiều cơ hội hơn (3) và thực hiện nhiều đường chuyền hơn ở khu vực cuối sân (54) so ​​với bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân, đồng thời thắng 11 trong số 15 pha tranh chấp. Mặc dù Wirtz cần thời gian để thích nghi sau vụ chuyển nhượng trị giá 132 triệu euro (116 triệu bảng) đến Merseyside, Bradley luôn kỳ vọng anh sẽ tỏa sáng.

"Tôi rất vui mừng cho cậu ấy," Bradley nói về bàn thắng đầu tiên của Wirtz. "Rõ ràng, cậu ấy đã phải chờ đợi một chút, nhưng tôi rất hạnh phúc cho cậu ấy. Florian là một cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi thấy điều đó trong các buổi tập hàng ngày, thấy cậu ấy giỏi như thế nào với trái bóng. Bạn thà có cậu ấy trong đội còn hơn là không có, nói như vậy đấy. Có cậu ấy trong đội thật tuyệt vời. Bạn có thể chuyền bóng cho cậu ấy ở bất kỳ khu vực nào trên sân, và cậu ấy đều có thể làm được điều gì đó và giữ bóng cho chúng tôi. Cậu ấy rất quan trọng, và chúng ta may mắn khi có cậu ấy".

Wirtz sẽ cố gắng tiếp tục phong độ tốt của mình trong trận đấu với Leeds United vào ngày đầu năm mới, và anh ấy có thể ghi bàn hoặc tham gia vào bàn thắng trong ba trận đấu liên tiếp tại giải đấu lần đầu tiên kể từ chuỗi sáu trận vào tháng 11 và tháng 12-2024, khi còn thi đấu cho Leverkusen tại Bundesliga.

HOÀNG HÀ