HLV Amorim: Đã đến lúc Manchester United thay đổi đội hình

HLV Ruben Amorim của Manchester United khẳng định ông phải thiết lập một đội hình mới tại Old Trafford khi Quỷ đỏ từ bỏ sơ đồ 3 hậu vệ để trở về với hàng thủ 4 người.

Amorim lần đầu tiên từ bỏ sơ đồ ba hậu vệ trong trận thắng Newcastle 1-0 hôm thứ Sáu và thay vào đó sử dụng 4 hậu vệ truyền thống với hai tiền vệ phòng ngự. HLV người Bồ Đào Nha từng có câu nói đáng nhớ rằng ngay cả Giáo hoàng cũng không thể ép ông thay đổi hệ thống của mình.

Nhưng Amorim, với việc Man United hiện chỉ còn cách vị trí dự Champions League ba điểm, khẳng định ông chưa bao giờ cứng đầu như vẻ bề ngoài. "Khi tôi đến đây mùa giải trước, tôi hiểu rằng có lẽ tôi không có đủ cầu thủ để chơi tốt trong hệ thống đó, nhưng đó là sự khởi đầu của một quá trình," ông nói khi chuẩn bị tiếp Wolves tại Old Trafford vào thứ Ba.

"Chúng tôi đang cố gắng xây dựng bản sắc. Hôm nay là một thời điểm khác. Chúng tôi không có nhiều cầu thủ, và cần phải thích nghi, vì vậy họ hiểu tại sao chúng tôi đang thay đổi". Cựu HLV Sporting Lisbon nói thêm: "Khi các bạn (giới truyền thông) nói về việc thay đổi hệ thống mọi lúc, tôi không thể thay đổi vì các cầu thủ sẽ hiểu rằng tôi đang thay đổi vì giới truyền thông và tôi nghĩ đó là dấu chấm hết cho vị trí HLV.

"Khi chúng tôi chơi tốt trong hệ thống của mình, đó mới là lúc để thay đổi. Chúng tôi sẽ trở thành một đội bóng tốt hơn bởi vì khi tất cả các cầu thủ trở lại, chúng tôi sẽ không chơi với ba hậu vệ mọi lúc". Trước khi đánh bại Newcastle, Manchester United chỉ có hai chiến thắng trong tám trận đấu và sẽ thiếu vắng bảy cầu thủ trụ cột trong trận gặp Wolves, đội bóng đang đứng cuối bảng và vẫn chưa có chiến thắng nào sau 18 trận đấu tại Premier League mùa này.

Đội trưởng Bruno Fernandes sẽ vắng mặt trong trận đấu với Wolves, dù đã nói HLV rằng anh muốn trở lại thi đấu sau chấn thương gân kheo trong trận thua Aston Villa ngày 21-12. "Bruno đã nói rằng anh ấy cần phải tập luyện," Amorim cho biết. "Nhưng không có khả năng anh ấy sẽ ra sân trong trận gặp Wolves. Không có khả năng nào cả. Bạn có thể viết điều đó".

Tuy nhiên, tiền vệ 31 tuổi này Bruno vẫn sẽ có ảnh hưởng đến trận đấu. "Anh ấy là một thủ lĩnh," Amorim nói. "Anh ấy không thể là kiểu người mà khi không thi đấu thì không nói chuyện. Anh ấy luôn luôn nói. Đó là lý do tại sao anh ấy là đội trưởng".

HOÀNG HÀ