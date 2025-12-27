Arne Slot đã làm gì để Hugo Ekitike bùng nổ trở lại

HLV Arne Slot cho biết cần một chút "thuyết phục" để Hugo Ekitike có thể đạt phong độ tốt nhất cho Liverpool

Tiền đạo Hugo Ekitike đã ghi 5 bàn trong 4 trận gần đây, bao gồm cả cú đúp vào lưới Brighton và Leeds United, trong khi trước đó chỉ ghi được 3 bàn trong 17 trận ra sân. Và trên tất cả các giải đấu trong mùa giải 2025-26, chỉ có Erling Haaland (23) ghi nhiều bàn thắng không phải phạt đền hơn Ekitike (11) trong số các cầu thủ Premier League.

Cầu thủ người Pháp đã ghi bàn trong ba lần ra sân đầu tiên trên mọi đấu trường cho Liverpool sau khi chuyển đến từ Eintracht Frankfurt, nhưng phong độ sa sút của CLB cùng với sự xuất hiện của bản hợp đồng bom tấn Alexander Isak đã khiến Ekitike chựng lại đôi chút. Tuy nhiên, hiện tại Ekitike đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Liverpool mùa này, với 11 bàn thắng từ 9,4 bàn thắng kỳ vọng (xG), đồng thời anh cũng có nhiều cú sút (55) hơn bất kỳ ai khác trong đội.

Với việc Isak phải ngồi ngoài vì gãy chân và Mohamed Salah tham dự Cúp bóng đá châu Phi, Ekitike được kỳ vọng sẽ tiếp tục nỗ lực, mặc dù Slot thừa nhận ông đã thực sự bị thuyết phục. Slot nói: "Cậu ấy đã thể hiện sự chăm chỉ tuyệt vời để đạt được thể lực như hiện tại. Đôi khi chúng tôi và tôi phải thuyết phục cậu ấy rằng tất cả những điều này thực sự cần thiết để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cậu ấy luôn làm được, không phải lúc nào cũng nở nụ cười trên khuôn mặt, nhưng cậu ấy đã thực sự nỗ lực để có được thể lực tốt hơn cả trong và ngoài sân cỏ".

"Tôi cũng đã cố gắng thuyết phục cậu ấy. Bạn càng phòng ngự tốt trong các tình huống cố định, bạn càng có cơ hội ghi bàn ở phía bên kia sân, bởi vì nếu tỷ số là 0-0, việc ghi bàn sẽ dễ dàng hơn so với khi bạn bị dẫn trước 1-0. Nghe có vẻ lạ, nhưng điều đó ảnh hưởng đến thể lực của đội đối phương. Để chúng tôi và cậu ấy ghi bàn, điều quan trọng là chúng tôi không để thủng lưới từ những tình huống cố định. Cậu ấy đã sẵn sàng cho lịch trình mà chúng tôi đang đối mặt, nhưng cậu ấy không phải là tiền đạo số 9 duy nhất tôi có. Federico Chiesa cũng có thể chơi ở vị trí đó".

Liverpool sẽ đối đầu với Wolves đang đứng cuối bảng vào thứ Bảy sau chuỗi 6 trận bất bại trên mọi đấu trường (4 thắng, 2 hòa). Nếu Ekitike ghi bàn trong trận đấu đó, anh có thể trở thành cầu thủ Liverpool đầu tiên, ngoài Salah, ghi bàn trong 4 trận liên tiếp tại Premier League kể từ sau thành tích của Sadio Mane vào tháng 2-2019.

