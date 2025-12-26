Sean Dyche: Cầu thủ Forest phải sử dụng 'lý trí thông thường' trong dịp Giáng sinh

Man.City với Erling Haaland vẫn là đội bóng khó chơi nhất

Forest bước vào trận đấu sau thất bại 1-0 trên sân khách trước Fulham, nhưng hơn nhóm ba đội cuối bảng 5 điểm, nhờ phong độ khởi sắc trong giai đoạn đầu triều đại của Dyche. Tuy nhiên, sự ổn định rất khó tìm thấy ở giải đấu thời gian gần đây. Họ đã thay nhau thắng và thua trong 6 trận đấu Ngoại hạng Anh gần nhất.

Và mặc dù Dyche giải thích rằng trong bóng đá hiện đại, người ta chú trọng đến từng chi tiết hơn, ông vẫn khẳng định sẽ không can thiệp vào cách đội bóng của mình ăn mừng vào ngày Giáng sinh. Bình luận của Dyche được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng HLV Pep Guardiola của City sẽ cân các cầu thủ của mình trước chuyến làm khách đến sân City Ground vào thứ Bảy để kiểm tra thể lực.

"Bạn nghĩ Pep có đang tự cân mình không?", Dyche nói đùa khi được hỏi liệu ông có áp dụng cách tiếp cận tương tự như HLV của City hay không. "Như tôi vẫn thường nói với các cầu thủ, trên hộ chiếu của các bạn ghi là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Họ không chỉ là những cầu thủ bóng đá bình thường. Ai cũng muốn trở thành cầu thủ bóng đá, nhưng còn khía cạnh chuyên nghiệp thì sao? Các cầu thủ chỉ cần sử dụng một chút lý trí. Tôi không phản đối việc họ ăn tối Giáng sinh, tại sao không?"

Manchester City có thể tin rằng họ xứng đáng có một bữa tối Giáng sinh thịnh soạn với phong độ gần đây, với năm chiến thắng liên tiếp giúp họ chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal hai điểm. Sau khi tiến vào bán kết Cúp Liên đoàn, Citizens tiếp tục phong độ ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước West Ham, trong đó Erling Haaland lập cú đúp.

Tijjani Reijnders cũng ghi bàn tại sân Etihad, nâng tổng số bàn thắng của anh lên ba bàn sau 16 lần ra sân ở giải đấu và là bàn thắng thứ hai trong bốn trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Hà Lan đã không ghi bàn kể từ ngày khai mạc mùa giải trước khi lập công vào lưới Fulham hồi đầu tháng 12, nhưng giờ đây anh cảm thấy mình đã tìm được nhịp điệu thi đấu và đang hướng đến việc bứt phá trong nửa sau mùa giải.

"Tôi nghĩ đây là điều mới mẻ đối với mọi cầu thủ đến đây. Chiến thuật khác với các câu lạc bộ khác của tôi; các đồng đội giúp tôi rất nhiều trong việc thích nghi, và tôi cảm thấy khá ổn định ở đây," anh nói. "Thật tốt. Chúng tôi đã có một chuỗi trận rất tốt. Đối với chúng tôi, chúng tôi phải tiếp tục duy trì phong độ này. Mọi chuyện chưa kết thúc. Hãy tiếp tục gây áp lực lên Arsenal, và đây là thời điểm tốt để bước vào Giáng sinh".

HOÀNG HÀ