William Saliba đặt mục tiêu giành “cú ăn 4” lịch sử cho Arsenal

Arsenal đang dẫn đầu cả Premier League và Champions League, và đã giành quyền vào bán kết Cúp Liên đoàn gặp Chelsea sau khi đánh bại Crystal Palace trên chấm phạt đền tại sân Emirates. Trung vệ William Saliba tin rằng Arsenal có thể làm được điều không tưởng và giành “cú ăn 4” trong mùa giải này.

William Saliba tin rằng Arsenal có thể làm được điều không tưởng giành “cú ăn 4” trong mùa giải này.

Danh hiệu lớn duy nhất của HLV Mikel Arteta trong 6 năm cầm quyền tại Arsenal vẫn là FA Cup 2020, và nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang chịu áp lực phải mang về một danh hiệu trong mùa giải này. Nhưng khi được hỏi Saliba liệu có nghĩ đến việc giành nhiều danh hiệu mùa này hay không, anh trả lời: “Vâng, tất nhiên rồi, bởi vì chúng tôi biết rằng ở mọi giải đấu tham gia, chúng tôi biết mình có thể giành chiến thắng. Chúng tôi đã rất gần với chức vô địch Premier League trong 3 mùa giải qua, và mùa giải trước chúng tôi đã vào bán kết Champions League và Cúp Liên đoàn, vì vậy chúng tôi biết rằng mình có thể giành chiến thắng ở mọi giải đấu”.

“Nhưng chúng tôi phải thể hiện điều đó trên sân và phải bắt đầu giành được các danh hiệu ngay bây giờ”, ngôi sao người Pháp nói thêm. “Chúng tôi đã vào đến bán kết Cúp Liên đoàn nên chỉ còn 3 trận đấu nữa ở mặt trận này, và chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ vào tháng Giêng gặp Chelsea. Chúng ta biết rằng mình đang rất gần và phải rút kinh nghiệm từ mùa giải trước. Vào cuối sự nghiệp, chúng ta đếm số danh hiệu mình giành được, và Cúp Liên đoàn là một trong số đó. Tất nhiên chúng tôi muốn giành chiến thắng ở giải đấu này, giống như mọi giải đấu khác đang tham gia”.

Arsenal có thể ra sân tiếp đón Brighton tại Emirates vào chiều thứ Bảy ở vị trí thứ 2 Premier League nếu Man.City đánh bại Nottingham Forest trong trận đấu diễn ra vào giờ ăn trưa. Áp lực hiện đã rất lớn, trong khi lịch trình đang cực kỳ căng thẳng - Pháo thủ còn gặp Aston Villa, đội chỉ cách 3 điểm so với vị trí dẫn đầu Premier League, trước khi bước vào năm mới, và sau đó sẽ chơi 9 trận đấu nữa trên mọi đấu trường trong tháng Giêng.

Saliba tiếp tục: “Tinh thần hiện tại rất tốt nhưng chúng tôi biết rằng hiện vẫn còn là tháng 12 và mọi chuyện có thể thay đổi rất nhanh trong bóng đá. Chúng tôi phải giữ vững sự tập trung, tin tưởng vào bản thân và tiếp tục nỗ lực vì điều quan trọng là khi chúng tôi nâng cao chiếc cúp chứ không phải trước đó. Nếu chúng tôi có nhiều trận đấu, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang làm tốt công việc, vì vậy phải tiếp tục cố gắng và hy vọng những cầu thủ bị chấn thương sẽ trở lại vào tháng Giêng để giúp đỡ”.

