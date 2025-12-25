Đội trưởng Tottenham đối mặt với án phạt nặng hơn

Trung vệ đội trưởng của Tottenham, Cristian Romero có thể phải nhận án treo giò dài hơn sau khi bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) buộc tội không rời sân và có hành vi “hung hăng” sau khi bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Liverpool hôm thứ Bảy tuần trước.

Romero đã nhận thẻ vàng thứ 2 vì đá vào hậu vệ Ibrahima Konate của Liverpool trước khi bị trọng tài John Brooks yêu cầu rời sân trong trận thua 1-2. Trung vệ người Argentina trước đó đã nhận thẻ vàng vì phản đối trọng tài sau khi phàn nàn rằng anh bị Hugo Ekitike đẩy khi tiền đạo này ghi bàn thắng thứ 2 cho Liverpool. Việc Romero bị đuổi khỏi sân khiến Spurs chỉ còn 9 người trên sân vì cầu thủ chạy cánh Xavi Simons đã nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi nghiêm trọng trong hiệp một.

Thẻ đỏ đồng nghĩa với việc Romero phải chịu án treo giò một trận, bỏ lỡ trận đấu với đối thủ cùng thành phố Crystal Palace vào Chủ nhật. Nhưng giờ đây cầu thủ phải đối mặt với hình phạt bổ sung và án phạt dài hơn nếu bị kết tội. Romero, người đã nhận 7 thẻ vàng trong trận đấu tại Premier League mùa này, có thời hạn đến ngày 2-1 để chống lại cáo buộc hôm thứ Tư. Nếu không thành công, anh sẽ vắng mặt nhiều trận hơn trong lịch trình cuối năm - Spurs làm khách trên sân Brentford vào ngày đầu năm mới, sau đó tiếp đón Sunderland vào ngày 4-1, cũng như làm khách trên sân Bournemouth sau đó 3 ngày.

Phong độ sa sút khiến người hâm mộ Tottenham đã mất niềm tin vào HLV Thomas Frank.

Spurs đang gặp khó khăn và hiện đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League sau chuỗi 5 thất bại trong 8 trận trên mọi đấu trường. Phong độ sa sút đã dẫn đến sự phẫn nộ ngày càng tăng trong lòng người hâm mộ Tottenham, nhiều người trong số họ đã mất niềm tin vào HLV Thomas Frank. Năng lực chiến thắng tiếp tục bị đặt dấu hỏi khi Frank sẽ không có sự phục vụ của Romero và Xavi Simons tại Selhurst Park do án treo giò. Nhưng cựu HLV của Brentford đã chỉ ra quãng thời gian dẫn dắt Brondby năm 2013, nơi ông đã vượt qua khởi đầu tệ hại để gặt hái thành công trong 3 năm, như một dấu hiệu cho thấy mọi thứ có thể xoay chuyển tại Spurs.

“Tôi nghĩ tôi thấy rất nhiều điểm tương đồng với công việc HLV trưởng đầu tiên của mình”, Frank nói. “Tất nhiên, quy mô hoàn toàn khác. Tottenham dĩ nhiên là một CLB khổng lồ, một trong những CLB lớn nhất thế giới và nhận được rất nhiều sự chú ý, vì vậy tất nhiên nó trở nên lớn hơn và là một thách thức khác biệt. Nhưng tôi thấy rất nhiều điểm tương đồng khi tôi cố gắng xây dựng một điều gì đó theo thời gian. Bạn thừa hưởng một thứ mà bạn cần cố gắng làm cho đúng với rất nhiều đồng nghiệp giỏi xung quanh mình, và điều khiến nó trở nên thách thức hơn nữa là chúng tôi thi đấu ở Champions League và Premier League cùng một lúc".

