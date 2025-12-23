Tỷ lệ thắng của Man United giảm mạnh khi Bruno Fernandes không thi đấu

Manchester United có thể rút ra một số điểm tích cực từ trận thua Aston Villa 1-2, nhưng ngoài kết quả ra thì còn có những hệ quả rõ ràng khác, khi đội trưởng Bruno Fernandes dính chấn thương phải nghỉ thi đấu một thời gian.

Bruno Fernandes dính chấn thương trong trận Aston Villa.

Trong những phút cuối hiệp 1 tại Villa Park, Bruno Fernandes đã dính chấn thương gân kheo. Anh đã chơi hết phần còn lại của hiệp đấu đó nhưng không trở lại sau giờ nghỉ và được thay thế bởi Lisandro Martinez ở hiệp 2. Khi nói về ca chấn thương này, HLV Ruben Amorim cho biết tiền vệ của ông sẽ phải vắng mặt nhều trận đấu khi Manchester United phải chơi nhiều trận trong giai đoạn căng thẳng cuối năm.

Amorim thừa nhận: "Đó là chấn thương mô mềm nên chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ lỡ một số trận đấu. Bạn không bao giờ có thể kiểm soát được những điều này. Cậu ấy là một người luôn khỏe mạnh nên có thể hồi phục khá tốt".

Chưa rõ Fernandes sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu nhưng việc cầu thủ 31 tuổi này vắng mặt trong đội hình của Quỷ đỏ là điều hiếm hoi kể từ khi anh ra mắt vào ngày 1-2-2020.

Manchester United sẽ tiếp đón Newcastle vào ngày Lễ tặng quà nhưng sự vắng mặt của Fernandes sẽ chỉ là lần thứ tư anh bỏ lỡ một trận đấu do chấn thương hoặc bệnh tật. Thực tế, điều này hiếm đến mức khó tin. Bruno đã bỏ lỡ một trận đấu vì cúm vào tháng 3-2022 và hai trận đấu vì chấn thương đầu gối vào tháng 5-2024.

Phân tích kỹ hơn, Fernandes thực sự là nhịp điệu của Man United.

Trong 292 trận đấu ở tất cả các giải đấu với Fernandes đá chính, Man United tự hào có tỷ lệ thắng 51,7% và chỉ thắng 45,2% khi anh vắng mặt. Sự chênh lệch về tỷ lệ thắng thậm chí còn lớn hơn khi chỉ tập trung vào Premier League. Trong 208 trận đấu mà tiền vệ kiến ​​tạo này đã chơi ở giải Ngoại hạng Anh, Man United có tỷ lệ thắng 48,6%, nhưng khi thiếu anh, tỷ lệ này giảm xuống mức đáng báo động là 29,4%.

Tác động của việc mất Bruno Fernandes đã khiến đồng đội Diogo Dalot nhận ra và mô tả đó là một cú sốc. "Thật là lớn. Chúng tôi không biết chấn thương của anh ấy nghiêm trọng đến mức nào, nhưng việc phải rời sân cho thấy anh ấy mạnh mẽ như thế nào," Dalot nói sau trận thua Aston Villa. "Hy vọng là chấn thương không quá nặng và chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng anh ấy trong các trận đấu tiếp theo. Đây là thời điểm cơ hội đến với các cầu thủ khác và là lúc bạn cần phải thể hiện bản thân, chứng tỏ mình xứng đáng có mặt trong đội hình và được ra sân nhiều hơn. Tôi nghĩ đó là cách mà các cầu thủ được trao cơ hội nên nhìn nhận. Chúng tôi là Manchester United và chúng tôi phải tìm cách để giành chiến thắng”.

Việc có Fernandes trong đội hình thời gian gần đây đã đủ khó khăn rồi, vì vậy họ sẽ cần phải thể hiện phong độ tốt nhất trong trận đấu với Newcastle vào ngày Lễ tặng quà và cả những trận đấu tiếp theo trong khi đội trưởng của họ đang hồi phục.

HOÀNG HÀ