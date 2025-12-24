Thomas Frank bảo vệ học trò sau pha tắc bóng làm gãy chân tiền đạo Isak

Sau khi chứng kiến tiền đạo Alexander Isak đau đớn rời sân sau cú tắc bóng khốc liệt của Micky van de Ven, HLV Liverpool Arne Slot đã chỉ trích trung vệ Tottenham ‘liều lĩnh’, nhưng HLV Thomas Frank cho rằng đó là chuyện các hậu vệ phải làm.

Pha vào bóng nguy hiểm của Van de Ven làm gãy chân Isak

Alexander Isak đã phải phẫu thuật vì gãy chân, chấn thương anh gặp phải khi ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Tottenham hôm thứ Bảy do pha vào bóng mạnh bạo của Van de Ven. Trung vệ người Hà Lan đã phóng người vào Isak để cố gắng cản phá cú sút của tiền đạo Liverpool. Cú tắc bóng đó khiến chân tiền đạo người Thụy Điển bị gập lại dưới sức nặng của pha phạm lỗi.

HLV Arne Slot gọi pha phạm lỗi đó là "liều lĩnh" khi trả lời phóng viên hôm thứ Ba và cho rằng nó sẽ dẫn đến chấn thương nghiêm trọng trong 10/10 trường hợp. Tuy nhiên, khi được hỏi về phản ứng của mình đối với những bình luận đó tại cuộc họp báo riêng, Frank đã không đồng ý và cho rằng Van de Ven hoàn toàn có quyền thực hiện pha phạm lỗi đó.

Frank nói: "Rõ ràng là tôi không đồng ý với Slot. Xét về nhiều mặt, chúng ta đang nói về một hậu vệ sẽ làm mọi thứ để tránh bị thủng lưới. Đó là một pha phản công của Liverpool nên Van de Ven tung nước rút chạy về. Khi quả bóng được chuyền xuống bên cánh, Micky đã làm mọi thứ có thể để cản phá cú sút đó. Thật không may, Isak đã đặt chân thẳng xuống đó, điều này khiến tình huống trông tệ hơn thực tế. Đó sẽ là phản ứng tự nhiên của bất kỳ hậu vệ nào.

"Hay nói cách khác, nếu hậu vệ của tôi không làm như vậy, tôi nghĩ họ không phải là những hậu vệ thực thụ. Tôi hoàn toàn không thấy điều tệ hại sau cú tắc đó. Tôi nghĩ những pha phạm lỗi liều lĩnh, thông thường, bạn chưa từng thấy Micky làm vậy, theo như tôi nhớ. Tôi thấy cậu ấy là một cầu thủ rất công bằng và cạnh tranh. Có một điều. Tôi cũng biết hai cầu thủ đó đã giải quyết xong chuyện, đó là một dấu hiệu tốt".

Van de Ven không phải nhận thẻ phạt nào cho pha phạm lỗi đó, nhưng Xavi Simons đã bị đuổi khỏi sân sớm hơn và trung vệ Cristian Romero cũng nhận thẻ đỏ vào cuối trận. Simons bị đuổi khỏi sân sau khi VAR kiểm tra và phát hiện tiền vệ tấn công này đã dùng gầm giày cào vào bắp chân của người đồng hương Hà Lan Virgil van Dijk.

Mặc dù ban đầu trọng tài chỉ rút thẻ vàng trước khi nâng lên thành thẻ đỏ, Frank xác nhận Tottenham không có ý định kháng cáo. "Tôi không muốn kháng cáo. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì vì luật lệ như vậy. Chúng tôi sẽ không nhận được gì từ việc đó, tôi được biết. Mọi chuyện là như vậy."

Tottenham hiện đứng thứ 14 tại Premier League sau trận thua trước Liverpool và Frank sẽ rất muốn có một phản ứng tích cực trong trận đấu với Crystal Palace vào Chủ nhật. "Chúng tôi truyền đạt những thông điệp tích cực, những thói quen tốt, và làm thế nào để đưa những điều đó vào quá trình huấn luyện, nhưng chúng tôi chưa thể huấn luyện nhiều về vấn đề này," ông nói. "Chúng tôi luôn nói về điều đó trước, trong và sau trận đấu – đó là một phần rất quan trọng. Nhìn chung, đội đã chơi tốt trước Liverpool. Sau khi xem lại trận đấu, tôi rất hài lòng với 30 phút đầu tiên, điều đó thực sự tốt và đầy hứa hẹn".

HOÀNG HÀ