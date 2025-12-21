Woltemade ghi cú đúp, nhưng Chelsea ngược dòng cầm chân Chích chòe

Pha ghi bàn dẫn trước 2-0 của Nick Woltemade

Nick Woltemade đã xóa bỏ ký ức về bàn phản lưới nhà trong trận derby thua Sunderland khi ghi cú đúp cho chủ nhà Newcastle. Nhưng nỗ lực chuộc lỗi của Woltemade đã bị phá hỏng trước màn trình diễn quả cảm của Chelsea cũng như những quyết định thiếu sáng suốt của trọng tài.

Đội chủ nhà đã tạo ra rất nhiều cơ hội để giành trọn ba điểm, nhưng rời sân chỉ 1 điểm với tâm trạng vô cùng tức giận. Điều quan trọng là, khi tỷ số là 2-1, trọng tài đã bỏ qua một tình huống phạt đền rõ ràng sau khi Trevoh Chalobah phạm lỗi với Anthony Gordon. Cả trọng tài trên sân lẫn VAR đều không can thiệp để thổi phạt đền, một quyết định có thể giúp Newcastle tái lập lợi thế hai bàn và tránh một trận hòa đáng thất vọng.

Trận hòa này càng gây thất vọng hơn khi Newcastle đã có khởi đầu đầy ấn tượng. Chỉ trong vòng 20 phút, đội bóng của Eddie Howe đã vươn lên dẫn trước hai bàn. Woltemade mở tỷ số sau một pha phối hợp ngoạn mục, từ quả tạt ngang mặt thành, Anthony Gordon tung người vô lê, thủ thành Robert Sanchez đã cản phá tuyệt vời nhưng Woltemade đã sút bồi vào lưới trống, mở tỷ số.

Sau đó, Gordon đột phá cánh trái, bấm bóng chính xác vào vị trí yết hầu để Woltemade vươn cái chân dài, xỉa bóng vào góc lưới. Tiền đạo người Đức suýt chút nữa đã lập hat-trick đầu tiên cho CLB nhưng anh lại bỏ lỡ một cơ hội khác sau đường chuyền xuất sắc của Gordon.

Reece James sút phạt thu ngắn cách biệt 1-2 cho Chelsea

Chelsea phải chờ đến hiệp hai mới bắt đầu cuộc lội ngược dòng, nhờ vào một pha đá phạt đẹp mắt của Reece James. Tiền vệ đội trưởng The Blues đã tìm lại vóc dáng một ngôi sao lớn khi cản phá nhiều pha tấn công nguy hiểm trước khi thực hiện một cú đá phạt tuyệt đẹp vào góc cao khung thành phút 49, mang lại hy vọng cho Chelsea.

Trọng tài Andrew Madley càng làm tăng thêm hy vọng đó khi không hiểu sao lại bỏ qua một pha phạm lỗi rõ ràng của Chalobah, người rõ ràng đã đẩy Gordon từ phía sau khi tiền vệ này đang giữ bóng. Không hiểu sao, trọng tài lại không chỉ tay vào chấm phạt đền, và chỉ vài phút sau, Chelsea đã gỡ hòa nhờ một pha phối hợp tuyệt vời giữa Robert Sanchez và Joao Pedro phút 66. Thủ môn người Tây Ban Nha đã phát bóng phản công chính xác để Joao Pedro kiểm soát bóng bằng đầu, loại bỏ hậu vệ Thiaw trước khi một mình dẫn bóng vào khu cấm, sút hạ thủ thành Ramsdale.

Newcastle rõ ràng đã tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn. Họ xứng đáng có chiến thắng trong những phút cuối cùng, chỉ bị cản phá bởi một pha tắc bóng quyết định của Reece James để ngăn Harvey Barnes nâng tỷ số lên 3-2, và chính Barnes, người đã dứt điểm chệch khung thành một cách khó hiểu từ cự ly gần ở cột xa.

Một điểm giành được chắc chắn có lợi hơn cho Chelsea, khi họ vẫn giữ vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 29 điểm, so với một Newcastle tiếp tục gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định ở Premier League mùa này. Đội bóng Chích Chòe hiện đứng thứ 11 với 23 điểm, kém 6 điểm so với vị trí dự Champions League.

Sau trận đấu, huyền thoại Chích chòe Alan Shearer bình luận: “Nếu bạn cần bằng chứng về việc bàn thắng thay đổi cục diện trận đấu, thì đó chính xác là những gì đã xảy ra với Chelsea sau cú sút phạt của Reece James. Mọi thứ đã đảo ngược hoàn toàn. Newcastle không thể tiếp cận được đội Chelsea đó, Chelsea di chuyển nhanh hơn rất nhiều, họ chơi giãn biên nhiều hơn, các cầu thủ chạy cánh tham gia vào trận đấu và bắt đầu gây sức ép, điều mà họ không làm được trong hiệp 1. Phải dành lời khen cho Chelsea nhưng tôi nghĩ Newcastle sẽ phải xem xét lại những sai lầm của mình, đặc biệt là ở khu vực tấn công, nơi họ không thể tận dụng được cơ hội".

Đội trưởng Chelsea, Reece James nói: “Tôi nghĩ rõ ràng đây là một trận đấu gồm hai hiệp hoàn toàn khác nhau. Trong hiệp một, họ chơi tốt hơn. Sang hiệp hai, chúng tôi phải xem xét lại và thay đổi một vài điều. Chúng tôi đã khởi đầu nhanh. Thông điệp trong giờ giải lao tương tự nhau nhưng cần nhiều năng lượng hơn, nỗ lực hơn”.

“Có quá nhiều pha bóng hai bị mất trong hiệp một, nhưng chúng tôi đã siết chặt lại trong hiệp hai. Tôi đã đá phạt cả đời rồi, nên thật tuyệt khi thực hiện được một cú đá phạt khi cần thiết. Đây là một sân bóng khó khăn, nhiều đội bóng đến đây và bầu không khí thường làm họ choáng ngợp. Thế trận thay đổi, một bàn thắng có thể thay đổi tất cả, vì vậy chúng tôi biết rằng ghi được một bàn có thể đồng nghĩa với việc ghi thêm bàn nữa và xem điều đó sẽ dẫn họ đến đâu".

HOÀNG HÀ