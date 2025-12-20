Curtis Jones tiết lộ: Mo Salah đã xin lỗi toàn đội Liverpool sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi

Tiền vệ Curtis Jones nói với Sky Sports rằng Mohamed Salah đã xin lỗi các đồng đội ở Liverpool về cuộc phỏng vấn gây tranh cãi của mình - và toàn đội đang đoàn kết ủng hộ tiền đạo người Ai Cập.

Mohamed Salah và Curtis Jones

Salah đã bị loại khỏi đội hình Liverpool trong trận thắng Inter Milan tại Champions League tuần trước sau khi tuyên bố rằng anh không còn giữ mối quan hệ với HLV trưởng Arne Slot sau trận Liverpool hòa 3-3 với Leeds United. Tuy nhiên, Salah đã trở lại đội hình vào cuối tuần trước sau cuộc nói chuyện với Slot và tỏa sáng trong chiến thắng Brighton, kiến ​​tạo bàn thắng thứ hai cho Hugo Ekitike, sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 1.

Sau đó, Slot cho biết ông "không có vấn đề gì cần giải quyết" với Salah, người hiện đã lên đường tham dự Cúp bóng đá châu Phi cùng đội tuyển Ai Cập, trong lúc đồng đội Jones tiết lộ tiền đạo này đã xin lỗi toàn đội.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sky Sports, Curtis Jones nói: "Mo là người tự chủ và cậu ấy có thể nói những gì mình muốn. Cậu ấy đã xin lỗi chúng tôi và nói rằng, 'Nếu tôi làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai hoặc khiến các bạn cảm thấy khó chịu, tôi xin lỗi'. Đó là bản chất con người của cậu ấy.

"Tôi chỉ có thể nói dựa trên những gì tôi biết về Mo và cách cậu ấy đối xử với chúng tôi cũng như cách cậu ấy hành động. Cậu ấy cũng rất tích cực. Cậu ấy vẫn là Mo như thường lệ, luôn nở nụ cười tươi và mọi người đều đối xử với cậu ấy như vậy. Tôi đoán đó chỉ là một phần của việc muốn trở thành người chiến thắng và tôi không nghĩ cậu ấy sẽ là người cuối cùng.

"Tôi hiểu rằng có những cách nhất định để giải quyết mọi việc, nhưng nếu một cầu thủ chỉ muốn ngồi dự bị và không muốn thi đấu hay giúp đỡ đội bóng, thì tôi nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng hơn.

"Khi có bất kỳ sự tức giận nào từ phía chúng tôi, kể cả tôi, thì đó luôn xuất phát từ ý tốt. Có thể lúc đó tôi đã nói không đúng cách, nhưng điều đó không bao giờ ảnh hưởng đến đội bóng, ban huấn luyện, HLV hay bất cứ ai khác. Chúng tôi đã vượt qua chuyện đó rồi và đang gắn kết tốt với tư cách một đội, chơi tốt và bắt đầu thắng trận.

"Không ai đổ lỗi cho ai cả"

Jones đã bày tỏ sự thất vọng của mình trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu khi Liverpool bị PSV Eindhoven đánh bại 4-1 tại Anfield tháng trước, nói rằng đó là "không thể chấp nhận được" và anh "đã hết giận" với CLB trong chuỗi trận tệ nhất trong 71 năm qua.

Nhưng kể từ đó, Liverpool đã bất bại 5 trận và dường như đã vượt qua giai đoạn khó khăn trước khi bước vào giai đoạn bận rộn của mùa giải.

"Tôi là người Liverpool, tôi biết điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với thành phố, người hâm mộ, CLB và ban huấn luyện ở đây. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi ở trong tình huống như thế này. Có một vài lý do khiến tôi lên tiếng. Tôi chỉ thành thật thôi. Tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ, và đôi khi điều đó sẽ làm mọi người khó chịu.

"Ai quen biết tôi đều biết tôi ghét thua cuộc, dù là trong các trò chơi bài, các trận đấu tập, không quan trọng. Giờ đây, vì tôi đang ở đội một và là người gốc Liverpool, tôi đã ủng hộ đội bóng từ khi còn nhỏ, tôi vừa là cầu thủ, vừa là người hâm mộ. Tôi biết điều đó ảnh hưởng đến người hâm mộ như thế nào, nó ảnh hưởng đến tôi cũng y hệt như vậy. Tôi mang thêm một gánh nặng nữa rằng chúng ta không được phép thua.

"Tôi đã tức giận nhưng đồng thời cũng rất sốc. Thật tích cực khi thấy cách các đồng đội hành xử. Họ không đổ lỗi cho Mo, không đổ lỗi cho huấn luyện viên, không đổ lỗi cho nhau hay bất cứ điều gì tương tự. Chúng tôi chỉ tự nhận trách nhiệm về mình."

“Tôi đang nói về việc các chàng trai phải chạy nhiều hơn, chiến đấu nhiều hơn và cạnh tranh hơn. Tôi không chỉ nói về họ, mà cả chính tôi nữa. Đó là điều mà các bạn đang bắt đầu thấy bây giờ và đó là lý do tại sao tôi cảm thấy toàn bộ mọi thứ đang thay đổi.”

Jones tiếp tục: “Khi tôi nói chuyện với các chàng trai ở các đội khác nhau và tôi thấy đội của chúng tôi khác với đội của họ như thế nào, ở đây chúng tôi giống như một gia đình hơn, và gia đình thì cãi vã, tranh chấp, nhưng họ luôn đoàn kết. Sự cố nhỏ đó cho thấy gia đình là điều quan trọng nhất.

“Tôi nói điều đó, rõ ràng là với người hâm mộ và những chuyện liên quan đến Mo, nó không ảnh hưởng đến chúng tôi theo bất kỳ cách nào.” Điều đó ảnh hưởng đến tâm lý của chúng tôi trong việc cần phải thắng, nhưng không ai đổ lỗi cho ai cả và tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất."

Arne Slot: Tôi sẽ không làm Salah xao nhãng bởi những lời bàn tán về Liverpool

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Slot cho biết ông sẽ không làm Salah xao nhãng bằng bất kỳ lời bàn tán nào về Liverpool trong khi tiền đạo này đang tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

"Tôi đã nói tuần trước rằng hành động quan trọng hơn lời nói và chúng tôi đã bỏ qua chuyện đó," Slot nói. "Cậu ấy có tên trong đội hình và là người đầu tiên tôi thay ra.

"Bây giờ cậu ấy đang ở AFCON, chơi những trận đấu lớn cho bản thân và cả đội tuyển quốc gia. Điều đó công bằng với họ và cả chúng tôi, bởi vì chúng tôi sẽ chơi một số trận đấu rất quan trọng, nên tất cả sự tập trung đều hướng vào cậu ấy ở đó và không nên có bất kỳ sự xao nhãng nào từ việc tôi nói bất cứ điều gì về thời gian của cậu ấy ở Liverpool. Chúng tôi đã bỏ qua chuyện đó sau cuộc phỏng vấn với Leeds và cậu ấy đã chơi trận gặp Brighton".

HOÀNG HÀ