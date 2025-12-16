Man.United và Bournemouth hòa 4-4 trong trận đấu kịch tính

HLV Ruben Amorim của Man.United đã cảnh báo trước trận đấu rằng “chơi với Bournemouth chưa bao giờ là điều thú vị”, và đó là những lời tiên tri trong một đêm mà đội bóng của ông có hầu hết các cơ hội nhưng vẫn chỉ giành được một điểm.

Man.United dẫn trước 3 lần nhưng vẫn bị Bournemouth cầm hòa 4-4 tại Old Trafford.

Bournemouth đã đánh bại Man.United 3-0 trong 2 lần gần nhất họ đến Old Trafford nhưng dường như điều đó khó có thể lặp lại khi đội chủ nhà kiểm soát trận đấu ngay từ đầu và đã dẫn trước sau 13 phút. Quả tạt bóng bổng của Diogo Dalot đã đến đúng vị trí của Amad Diallo, người đã đánh đầu cận thành ghi bàn. Quỷ đỏ tiếp tục thống trị trong hầu hết hiệp một, nhưng kịch tính bắt đầu khi Antoine Semenyo gỡ hòa cho Bournemouth ở phút 40. Hàng phòng ngự yếu kém của chủ nhà để mất bóng bên cánh trái và Semenyo đã băng lên phía trước, tung cú sút chéo góc hạ gục Senne Lammens.

Casemiro đã giúp Man.United tái lập thế dẫn trước ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 1, khi anh đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Bruno Fernandes. Mọi chuyện đã khác ngay sau giờ nghỉ khi đội khách ghi 2 bàn thắng trong vòng 6 phút để lần đầu tiên vươn lên dẫn trước. Evanilson dứt điểm tuyệt vời sau đường chuyền xuất sắc của Marcus Tavernier ở phút 46, và 6 phút sau, Tavernier tung cú sút chân trái hiểm hóc để đưa Bournemouth dẫn trước 3-2, và khiến khán giả chủ nhà im lặng.

Quỷ đỏ đã vùng lên và một quả đá phạt tuyệt vời của Fernandes đã bay thẳng vào góc cao khung thành khi trận đấu còn 13 phút. Hai phút sau, Matheus Cunha có bóng trong vòng cấm và dứt điểm chính xác để đưa đội chủ nhà dẫn trước 4-3. Tuy nhiên, Bournemouth vẫn còn đủ sức mạnh để gỡ hòa lần thứ 3 trong trận đấu. Sáu phút trước khi trận đấu kết thúc, Eli Junior Kroupi đã dứt điểm xuất sắc với pha khống chế một chạm và cú sút cong bằng má ngoài chân trái vượt qua Lammens.

HLV Amorim đã tiếc nuối vì những cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1 rất hay của Man.United.

Kết quả hòa này giúp Man.United vươn lên vị trí thứ 6. Bournemouth, đội không thắng trong 7 trận đấu gần nhất, đứng thứ 13. HLV Amorim đã tiếc nuối vì những cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1 rất hay của Man.United: “Đó là một trận đấu thú vị cho tất cả mọi người trên sân nhà. Nếu nhìn vào trận đấu, bạn có thể nghĩ rằng chúng tôi đã đánh mất 2 điểm trong hiệp 2. Tôi nghĩ chúng tôi đã đánh mất 2 điểm trong hiệp một. Chúng tôi đáng lẽ phải ghi nhiều bàn thắng hơn, lẽ ra phải có một kết quả khác ở giờ nghỉ. Nó tương tự như trận đấu với Nottingham Forest (hòa 2-2 hồi tháng 11) nơi chúng tôi để thủng lưới 2 bàn rất nhanh nhưng chúng tôi đã kịp thời gỡ hòa và sau đó cần phải kết thúc trận đấu”.

Amorim không muốn bình luận về điều dường như là sự điều chỉnh chiến thuật của đội, khi Man.United chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ khi Bournemouth kiểm soát bóng. “Đó là việc của các bạn, không phải của tôi”, ông nói. “Tôi sẽ nói điều tương tự - bạn có thể chơi với cùng một đội hình và trông có vẻ thế này nhưng thực chất lại là thế khác… Tôi biết các bạn biết rằng tôi đã tập luyện với sơ đồ 4 hậu vệ trong tuần này. Tôi không biết bằng cách nào nhưng đó là điều tốt để các bạn thảo luận”.

“Chúng ta cần tập trung vào màn trình diễn hôm nay, nó khác với 2 trận gần đây trên sân nhà”, Amorim hài lòng với màn trình diễn. “Đó cũng là một điểm mà chúng tôi chú ý. Nó hoàn toàn khác biệt. Kết quả thì vẫn vậy. Có lúc, điều đó thật khó chịu, nhưng màn trình diễn thì khác. Đó là phần thú vị của việc làm HLV - bạn sẽ cố gắng tìm ra giải pháp với những cầu thủ mà chúng ta đang có. Sau mùa giải trước, tôi nghĩ chúng ta đã sẵn sàng đối phó với bất cứ điều gì họ mang đến trước mặt chúng ta. Hãy tiếp tục tiến lên…”.

VIỆT TÙNG