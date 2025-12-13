Guardiola tràn đầy khát khao vô địch cùng Man.City

Kolo Toure khẳng định Pep Guardiola vẫn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê hơn bao giờ hết.

Guardiola đang bước vào mùa giải thứ 10 tại sân Etihad với mục tiêu đưa Man.City trở lại con đường chinh phục danh hiệu, sau khi không thể bổ sung thêm bất kỳ danh hiệu nào vào bộ sưu tập đồ sộ của mình ở mùa giải trước. Hiện tại, Man.City chỉ còn kém 2 điểm so với đội đầu bảng Ngoại hạng Anh, Arsenal và Kolo Toure - cựu trung vệ của Man.City và gia nhập ban huấn luyện của Guardiola từ trước mùa giải - rất ấn tượng với khát khao thành công hơn nữa của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, dù ông đã đạt được rất nhiều thành tựu trong bóng đá.

“Năng lượng của HLV mỗi ngày thật đáng kinh ngạc”, Toure chia sẻ với các phóng viên hôm thứ Sáu. “Tôi rất ngạc nhiên, với tất cả những năm tháng ông ấy đã làm việc ở giải đấu. Niềm đam mê mà ông ấy mang đến mỗi cuộc họp, mỗi buổi tập - ông ấy đang tận hưởng từng ngày và chúng tôi cũng vậy. Bạn có thể dễ dàng thấy điều đó trong các trận đấu của chúng tôi. Bất kể điều gì xảy ra, chúng tôi có một tinh thần lớn trong đội, chúng tôi có rất nhiều năng lượng, chúng tôi chiến đấu cho từng đường bóng”.

Toure đã thay mặt Guardiola tại buổi họp báo trước trận đấu của Man.City trên sân Crystal Palace, vì nhà cầm quân 54 tuổi không thể tham dự do vấn đề cá nhân. Tuy nhiên, Man.City kỳ vọng Guardiola sẽ chỉ đạo trận đấu như thường lệ tại Selhurst Park vào Chủ nhật. “Pep vẫn ổn”, Toure nói. “Chỉ là một vấn đề nhỏ khiến ông ấy không thể đến đây”.

Kolo Toure, cựu tuyển thủ Bờ Biển Ngà, đã giành chức vô địch Premier League với Arsenal trước khi góp mặt trong đội hình Man City vô địch năm 2012. Cựu sau 44 tuổi này sau đó chơi cho Liverpool và Celtic trước khi chuyển sang làm công tác huấn luyện. Sau một thời gian ngắn dẫn dắt Wigan, Toure làm việc tại học viện của Man.City trước khi được Guardiola bổ nhiệm vào vai trò trợ lý. “Đối với tôi, được làm việc với Pep Guardiola là một giấc mơ”, Toure nói. “Được làm việc với đội một là một điều may mắn đối với tôi. Mỗi ngày đối với tôi đều tuyệt vời. Ông ấy yêu quý các cầu thủ, yêu quý đội ngũ nhân viên, niềm đam mê bóng đá của ông ấy rất lớn, ông ấy rất nhiệt huyết. Chúng tôi yêu quý ông ấy. Tôi rất may mắn”.

LINH SƠN