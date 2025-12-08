Salah sẵn sàng rời đi sau khi công khai chỉ trích Liverpool và HLV Arne Slot

Mohamed Salah bóng gió trận sân nhà tiếp theo của Liverpool với Brighton vào thứ Bảy tuần tới có thể là lần cuối cùng anh chơi tại Anfield.

Salah không được ra sân trong trận đấu trên sân Elland Road khi Liverpool hòa Leeds United 3-3 vào tối thứ Bảy, sau khi anh cũng bị đẩy xuống băng ghế dự bị trong các trận đấu với West Ham và Sunderland. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tại Liverpool, Salah không được đá chính trong nhiều trận đấu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh - tuyển thủ Ai Cập trước đó đã đá chính 53 trận liên tiếp tại giải đấu hàng đầu.

“Tôi không thể tin rằng mình phải ngồi dự bị suốt 90 phút”, Salah nói. “Đó là lần thứ 3. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong sự nghiệp của mình. Thật thất vọng, tôi đã cống hiến rất nhiều cho CLB này trong nhiều năm, đặc biệt là mùa giải trước. Có vẻ như CLB đã bỏ rơi tôi. Đó là cảm giác của tôi. Có người muốn đổ lỗi cho tôi. CLB đã hứa với tôi rất nhiều vào mùa hè. Giờ tôi ngồi dự bị nên có thể nói rằng họ đã không giữ lời hứa. Tôi từng có mối quan hệ tốt với HLV. Giờ chúng tôi không còn mối quan hệ nào nữa và tôi không biết tại sao. Có vẻ như ai đó không muốn tôi ở lại CLB”.

Ngôi sao 33 tuổi sẽ đại diện cho Ai Cập tham dự Cúp bóng đá châu Phi sau trận đấu trên sân nhà tiếp theo của Liverpool với Brighton vào thứ Bảy tuần tới, nhưng anh đã bóng gió rằng đó có thể là lần cuối cùng anh chơi tại Anfield. “Tôi gọi điện cho bố mẹ và bảo họ đến xem trận đấu với Brighton”, Salah nói thêm. “Tôi có thi đấu hay không cũng không quan trọng. Tôi sẽ tận hưởng trận đấu. Tôi sẽ đến Anfield và chào tạm biệt người hâm mộ trước Cúp bóng đá châu Phi, vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi ở đó”.

Mohamed Salah thừa nhận mối quan hệ của anh với HLV trưởng Arne Slot đã đổ vỡ.

Salah, người đã ghi 250 bàn sau 420 lần ra sân cho Liverpool, đã ký hợp đồng gia hạn 2 năm vào tháng 4 sau một mùa giải cá nhân tuyệt vời, góp phần đưa Liverpool đến chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên Salah, người chỉ ghi được 5 bàn sau 18 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, cho biết mình không nhận được sự tôn trọng xứng đáng từ CLB. “Tôi không nghĩ mình là vấn đề”, Salah nói. “Tôi không chiến đấu cho vị trí của mình mỗi ngày vì tôi xứng đáng với nó. Tôi không lớn hơn CLB, tôi không lớn hơn bất cứ điều gì. Nhưng tôi đã xứng đáng với nó. Sự thật là vậy. Trong bóng đá, bạn không bao giờ biết trước được điều gì, nhưng tôi không chấp nhận tình huống này. Tôi đã làm rất nhiều cho CLB này… Chắc chắn rồi, điều đó làm tôi đau lòng. Những gì tôi đã làm thật đau lòng. Tôi hiểu rõ câu lạc bộ, tôi đã ở đây nhiều năm rồi…”.

Salah trước đây từng được đồn đoán sẽ chuyển đến Saudi Arabia với mức lương cao ngất ngưởng. Khi được hỏi liệu anh có thể chuyển đến Saudi Pro League vào tháng 1 hay không, Salah trả lời: “Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó vì CLB sẽ đưa tôi đi theo một hướng khác. Tôi đã làm rất nhiều cho CLB này. Tôi rất yêu người hâm mộ và CLB, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi không biết có ai muốn tôi ra đi không. Làm ơn đừng nói gì cả. Đó chỉ là cảm giác của tôi thôi. Tôi đã hỏi nhưng không thấy ai giải thích…”.

Khi được hỏi liệu anh có hối hận khi ký hợp đồng gia hạn không, Salah trả lời: “Tôi không bao giờ hối hận khi ký hợp đồng với CLB này. Tôi đã nghĩ mình sẽ ký hợp đồng và kết thúc sự nghiệp ở đây. Giờ thì mọi chuyện không diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong đầu tôi, tại sao mọi chuyện lại kết thúc theo cách này? Năm tháng trước tôi còn giành được nhiều giải thưởng, giờ tại sao lại đi theo hướng này? Không phải ai trong đội cũng có phong độ tốt, nhưng tôi mới là người phải tự bảo vệ mình. Không có mối quan hệ nào với Slot. Đó từng là một mối quan hệ rất tốt. Giờ thì không còn nữa…”.

VIỆT TÙNG