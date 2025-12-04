Son Heung-min sẽ trở lại chia tay Tottenham trước thềm trận đấu Champions League

Các cầu thủ Tottenham tung hô Son trong trận đấu cuối cùng của anh cho CLB

Son Heung-min đã chơi trận đấu cuối cùng cho Tottenham trong trận giao hữu trước mùa giải tại Hàn Quốc với Newcastle United, trước khi gia nhập Los Angeles FC tại MLS. Cầu thủ 33 tuổi này đã ghi 173 bàn thắng cho Tottenham, và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ năm của CLB qua mọi thời đại, đồng thời đóng góp 198 bàn thắng sau 333 trận đấu tại Premier League (127 bàn thắng, 71 kiến ​​tạo).

Son cũng là đội trưởng của Tottenham giành chức vô địch đầu tiên sau 17 năm, đánh bại Manchester United 1-0 trong trận chung kết Europa League mùa trước. CLB thông báo rằng Son sẽ ra sân trước trận đấu với Slavia Prague vào ngày 9-12 và sẽ có bài phát biểu trước người hâm mộ đội nhà.

Son cũng đưa ra một tuyên bố rằng: "Khi tôi thông báo quyết định khó khăn rời Tottenham vào mùa hè, đó là ở Hàn Quốc và tôi chưa bao giờ có cơ hội chính thức để nói lời tạm biệt với người hâm mộ tại sân vận động. Giờ đây, tôi rất hạnh phúc vì sẽ trở lại London vào ngày 9-12, cho trận đấu Champions League, và có thể trực tiếp nói với người hâm mộ Tottenham về sự ủng hộ và tình yêu của họ trong suốt 10 năm qua có ý nghĩa như thế nào đối với tôi và gia đình tôi. Sẽ rất xúc động, nhưng điều quan trọng đối với tôi và CLB là điều này đã xảy ra".

Son đã ghi 12 bàn và có ba pha kiến ​​tạo trong 13 lần ra sân tại MLS cho LAFC, tạo thành một cặp bài trùng vững chắc với Denis Bouanga của Gabon. Ngôi sao người Hàn Quốc cũng đã giúp LAFC lọt vào bán kết miền Tây và ghi một cú đúp, bao gồm bàn gỡ hòa ở phút 95 từ một quả đá phạt, trước khi bỏ lỡ một quả phạt đền trong trận thua Vancouver Whitecaps ở loạt luân lưu.

HOÀNG HÀ