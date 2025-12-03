Palmer có thể đá chính cho Chelsea trận gặp Leeds

HLV Enzo Maresca và cậu học trò cưng Cole Palmer

Palmer dường như đã sẵn sàng trở lại trong trận derby London với Arsenal, nhưng tiền vệ kiến ​​thiết này đã không được sử dụng trong trận hòa 1-1 với đội đầu bảng. Kế hoạch trận đấu của Chelsea đã thay đổi khi Moises Caicedo lãnh thẻ đỏ, Cole Palmer vừa khỏi chấn thương sẽ không thích hợp cho cuộc chiến 10 người.

Cầu thủ 23 tuổi này đã không ra sân kể từ khi chấn thương vòm háng trở nặng trong trận thua của The Blues trước Manchester United vào ngày 20-9, và Palmer mới chỉ ra sân trong 3 trận Ngoại hạng Anh mùa này. Sự trở lại của anh cũng bị trì hoãn sau ca chấn thương ngón chân, khiến anh không thể tham dự các trận đấu của Chelsea với Burnley tại Ngoại hạng Anh và Barcelona tại Champions League.

Maresca dự định sẽ cho Palmer ra sân trước Leeds. Ông nói về tình trạng chấn thương của Palmer: "Cậu ấy đã sẵn sàng. Trận derby London với Arsenal là trận đấu gần nhất Cole ngồi dự bị. Chắc chắn việc sắp xếp cầu thủ đã phức tạp hơn với Cole vì giờ cậu ấy cần trở lại để lấy lại thể lực. Cậu ấy đã sẵn sàng, cậu ấy có thể ra sân ngay từ đầu. Ý tưởng của trận đấu là bắt đầu cho Cole ra sân cho đến khi cậu ấy có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút”.

Sau trận hòa với Pháo thủ, Maresca tuyên bố đội trưởng Reece James sẽ không ra sân tại Elland Road để đảm bảo thể lực. Reece James là người chơi hay nhất trong trận hòa 1-1 đó, nhưng Maresca muốn giữ con bài chiến thuật này cho những trận cầu lớn trong thời gian dài. Ông gạch tên James cũng vì muốn xem Cole Palmer có hòa nhập tốt với hệ thống mà ông vừa sắp đặt hay không.

Leeds đã phải nhận thất bại muộn màng trước Manchester City vòng trước, với tỷ số 2-3 khiến họ tụt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của Daniel Farke hiện đã thua cả bốn trận gần nhất tại giải đấu kể từ chiến thắng 4-1 trước West Ham vào ngày 24-10.

Mặc dù họ sẽ được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự trở lại của Anton Stach, nhưng Daniel James sẽ phải ngồi ngoài một thời gian. Farke nói: "Tin tốt lành kể từ Chủ nhật với Anton, cậu ấy đã trở lại tập luyện cùng đội và chắc chắn cũng có thể ra sân trong trận đấu này",.

"Một số tin đáng thất vọng về Daniel James. Gân kheo của cậu ấy bị chấn thương. Cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài, tùy thuộc vào việc cậu ấy có cần phẫu thuật hay không. Có vẻ như cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 8 tuần tới. Hiện tại, chúng tôi dự đoán cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tháng, tình hình có thể sẽ tệ hơn nếu phải phẫu thuật. Chúng tôi cần cậu ấy trở lại càng sớm càng tốt. Trong bốn tuần nữa, chúng tôi sẽ biết rõ hơn về thời gian chấn thương sẽ kéo dài".

HOÀNG HÀ