Chelsea bất ngờ bị Leeds United đè bẹp

Leeds United đã có màn trình diễn tốt nhất mùa giải với chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Chelsea, qua đó thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng Ngoại hạng Anh. Ngược lại, những cú sốc thất bại như thế này khiến cơ hội vô địch của The Blues dần trở nên xa vời.

Jaka Bijol đã đưa Leeds vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 6 với bàn thắng đầu tiên của anh cho CLB. Chỉ 2 phút trước khi hiệp một kết thúc, Ao Tanaka đã có một cú sút tuyệt đẹp vào góc dưới khung thành, ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải này. Chelsea đã gỡ lại một bàn ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu lại nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Pedro Neto, nhưng Dominic Calvert-Lewin đã giúp Leeds ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 72, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp, và làm giảm bớt áp lực lên HLV Daniel Farke đang bị chỉ trích dữ dội.

Trong khi đó với Chelsea, đội đã đánh bại Barcelona 3-0 tại Stamford Bridge tuần trước và cầm hòa Arsenal 1-1 với 10 người vào Chủ nhật, đã bị choáng váng bởi màn “phục kích” tại Elland Road, và tụt lại phía sau các đội đầu bảng Arsenal và Man.City. Thất bại này diễn ra chỉ 3 ngày sau khi đội bóng London chỉ 10 cầu thủ đã chiến đấu hết mình để cầm hòa đội đầu bảng Arsenal với tỷ số 1-1. Đội bóng của HLV Enzo Maresca hiện đã tụt xuống vị trí thứ 4 và kém đến 9 điểm so với ngôi đầu bảng của Arsenal. “Một đêm thi đấu rất tệ hại”, Maresca phát biểu trong buổi họp báo. “Leeds xứng đáng giành chiến thắng, họ đã chơi tốt hơn về mọi mặt. Họ kiểm soát bóng tốt, cả khi không bóng lẫn khi bóng 2, họ đều chơi tốt hơn chúng tôi”.

Phía trước Chelsea sẽ là chuyến đi thử thách đến sân Bournemouth, đội đang xếp thứ 14 nhưng có thành tích sân nhà đáng nể - thắng 4 chỉ thua 1 sau 7 trận - vào thứ Bảy này. “Chúng tôi chẳng thể rút ra bài học gì từ trận đấu này”, Maresca nói thêm. “Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cố gắng hiểu sai lầm đã mắc phải, cố gắng thiết lập lại, bởi vì trong 48 giờ nữa, chúng tôi sẽ có thêm một trận đấu nữa”.

Maresca tiết lộ đã rút sao trẻ Estevao ra khỏi sân trong giờ nghỉ giải lao sau khi tuyển thủ Brazil này nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Gabriel Gudmundsson. “Tôi nghĩ cảm giác của Estevao, bạn biết đấy, giống như kiểu ‘chào mừng đến Leeds’ vậy”, Maresca nói. “Đôi khi ở tuổi 18, bạn khó kiểm soát cảm xúc, vì vậy tốt hơn hết là thay cậu ấy ra để tránh thẻ đỏ”. Một điểm tích cực cho Chelsea là sự trở lại của tiền vệ kiến ​​thiết Cole Palmer, người vào sân thay người trong hiệp 2 sau hơn 2 tháng vắng mặt vì chấn thương háng.

Trong khi đó, Aston Villa đã xuất sắc lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 0-2 để giành chiến thắng 4-3 trước Brighton. Tiền đạo Ollie Watkins đã tỏa sáng rực rỡ khi lập cú đúp cho Aston Villa. Với chiến thắng thứ 4 liên tiếp, đoàn quân của HLV Unai Emery đã vươn lên chiếm vị trí thứ 3 từ Chelsea, bám sát Man.City 1 điểm và kém 6 điểm so với Arsenal.

Ở các diễn biến khác. Đội xếp cuối bảng Wolves vẫn chưa có chiến thắng nào trong mùa giải này sau khi để thua Nottingham Forest 0-1 trên sân nhà, với bàn thắng trong hiệp 2 của tiền đạo người Brazil, Igor Jesus. Sau 14 vòng đấu, Wolves chỉ có được 2 điểm. Trong khi chiến thắng thứ 4 trong mùa giải đã giúp Nottingham, đội có một khởi đầu mùa giải đầy hoảng, tạo cách biệt 3 điểm so với khu vực nguy hiểm. Crystal Palace đã đánh bại Burnley 1-0 nhờ bàn thắng của hậu vệ cánh người Colombia, Daniel Munoz.

