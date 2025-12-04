Ruben Amorim: Cunha vẫn còn "nhiều cơ hội hơn nữa" cho Man United

Ruben Amorim tin rằng Matheus Cunha "còn nhiều cơ hội hơn nữa" sau khi cầu thủ người Brazil trở lại tập luyện trước trận đấu với West Ham tại Ngoại hạng Anh.

Matheus Cunha trở lại trong trận đấu với West Ham

Cunha đã vắng mặt trong hai trận đấu gần nhất của Manchester United gặp Everton và Crystal Palace sau khi dính chấn thương trong buổi tập. Hôm qua, Amorim xác nhận Cunha đã trở lại để cạnh tranh vị trí cho trận đấu với West Ham và ông hy vọng anh ấy có thể tiếp tục phát triển.

Matheus Cunha đã ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB trong chiến thắng Brighton và tạo ra nhiều cơ hội thứ ba trong đội (10). Cunha cũng là người có nhiều pha rê bóng thành công nhất (15), trong khi chỉ có Amad Diallo (34) có nhiều pha rê bóng hơn anh ấy (32).

Amorim nói về Cunha trong buổi họp báo: "Cậu ấy còn nhiều cơ hội hơn nữa. Cậu ấy đang ở một CLB khác, áp lực khác, cậu ấy đã gặp khó khăn vì không ghi bàn và vì bị chỉ trích trên mạng xã hội, cậu ấy đã suy nghĩ quá nhiều về những con số, nhưng ảnh hưởng của cậu ấy trong đội bóng là rất quan trọng đối với chúng tôi. Tôi nghĩ cậu ấy còn rất nhiều điều phải cải thiện cả về tấn công lẫn phòng ngự".

Amorim cũng nhấn mạnh những khó khăn của Leny Yoro, người đã phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền trong trận đấu với Crystal Palace hôm Chủ nhật. “Cậu ấy đã bị thay ra đầu hiệp hai và được Mason Mount an ủi vào cuối trận”, Amorim lưu ý rằng Yoro sẽ tiếp tục tiến bộ khi có thêm kinh nghiệm. "Tôi cũng đã nói chuyện với Yoro vì cậu ấy suy nghĩ quá nhiều, cậu ấy mắc lỗi, và sau đó cậu ấy gặp khó khăn. Cậu ấy muốn làm tốt mọi thứ. Cậu ấy đang trưởng thành, qua từng trận đấu và cả những thất bại; điều đó không dễ dàng với một chàng trai trẻ như cậu ấy.

"Cậu ấy không thể thể hiện điều đó với mọi người theo cách cậu ấy vào sân từ ghế dự bị; cậu ấy biết vậy. Điều đó cho thấy cậu ấy quan tâm; cậu ấy biết đó không phải là trận đấu tốt nhất của mình. Cậu ấy đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo".

Amorim đã thua 9 trong số 19 trận Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford với tư cách là HLV trưởng của United (thắng 8, hòa 2 trận còn lại) và đang tìm cách tránh trở thành đội bóng có 10 trận thua trên sân nhà nhanh nhất. Tuy nhiên, họ đã thua 4 trong số 5 trận Ngoại hạng Anh trước West Ham (thắng 1), nhiều hơn so với 28 trận trước đó gặp The Hammers (thắng 19, hòa 6, thua 3).

