Arne Slot: Liverpool phải tìm cách thi đấu mà không có Salah "siêu phàm"

Hôm thứ Ba, Arne Slot thừa nhận rằng Mohamed Salah không vui khi bị loại khỏi đội hình Liverpool trong chiến thắng quan trọng 2-0 trước West Ham, nhưng ông cũng khen ngợi thái độ chuyên nghiệp của anh.

HLV Arne Slot và Mo Salah

Tiền đạo người Ai Cập đã ngồi dự bị và không được sử dụng tại sân vận động London vào Chủ nhật khi HLV Arne Slot thực hiện những thay đổi sau chuỗi 9 trận thua thảm hại trong 12 trận trên mọi đấu trường. Salah, 33 tuổi, chỉ ghi được 4 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này - trái ngược hoàn toàn với thành tích 29 bàn thắng ở mùa giải trước, thành tích đã giúp anh giành Chiếc giày vàng.

Slot nói với các phóng viên rằng trong thời gian ông làm HLV tại Anfield, Salah đã là một "siêu phàm" nhưng anh ấy đã không đạt phong độ tốt nhất trong những tuần gần đây. "Cũng như tất cả các cầu thủ trên thế giới, cũng có những giai đoạn mà bạn trở lại là con người bình thường. Nhưng cậu ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng cho chúng tôi và tôi chắc chắn cậu ấy sẽ làm được điều đó trong tương lai".

Liverpool đứng thứ tám trên bảng xếp hạng sẽ tiếp đón Sunderland đang bay cao vào thứ Tư. Ông cho biết là không ngạc nhiên trước phản ứng của Salah khi bị loại, đồng thời khen ngợi sự chuyên nghiệp của anh. "Đó là phản ứng bình thường của một cầu thủ đủ giỏi để chơi cho chúng tôi. Và tôi nói điều này một cách nhẹ nhàng, bởi vì anh ấy đã chơi rất xuất sắc cho CLB này trong nhiều năm qua, cũng như sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai”.

"Vậy nên, tất nhiên là một cầu thủ không vui khi họ không được thi đấu. Tôi có thể nói cho anh biết, cậu ấy không phải là người duy nhất không vui vì không được đá chính". Vị chiến lược gia người Hà Lan cho biết Salah đã luôn ủng hộ các đồng đội.

"Bạn không thể là một cầu thủ có thể ra sân ba ngày một lần và chơi với phong độ cao như vậy nếu bạn hành động theo cảm xúc của mình. Nhưng Mo rất kỷ luật, biết phải làm gì để giữ thể lực, và dù cậu ấy chơi tốt hay không, dù có thi đấu hay không, cậu ấy vẫn luôn là một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu".

Liverpool phải học cách chơi mà không có Salah

Salah đã ghi 57 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Liverpool mùa trước, nhưng không đạt được thành tích tương tự ở mùa giải này. Vì thế, Slot buộc phải để Salah ngồi dự bị trong chuyến làm khách gặp West Ham.

Đây là lần đầu tiên dưới thời Slot, Salah không được đá chính ở Premier League, cũng là lần đầu tiên anh không có tên trong đội hình xuất phát của The Reds kể từ tháng 4-2024, chấm dứt chuỗi 53 lần ra sân liên tiếp tại giải đấu.

Liverpool đã giành chiến thắng 2-0, nhưng trước trận đấu với Sunderland vào thứ Tư, Slot nhấn mạnh rằng Salah sẽ trở lại đội hình khi anh vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch của ông.

Slot xác nhận Salah sẽ lên đường hội quân cùng đội tuyển Ai Cập tham dự Cúp bóng đá châu Phi vào ngày 15-12, hai ngày sau trận Liverpool gặp Brighton. "Như thường lệ trong những tình huống này, luôn có những cuộc thảo luận về điều gì là tốt nhất cho cả ba chúng tôi: Cầu thủ, CLB và đội tuyển quốc gia Ai Cập. Chúng tôi phải tìm cách thi đấu mà không có Salah vì cậu ấy sẽ không có mặt ở đây một thời gian".

HOÀNG HÀ