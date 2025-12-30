Unai Emery tiết lộ “giấc mơ lớn” của ông dành cho Aston Villa

HLV Unai Emery tuyên bố tham vọng giành chức vô địch Champions League cùng Aston Villa.

Aston Villa đã gây bất ngờ lớn tại Premier League mùa này và nếu giành chiến thắng trên sân đội đầu bảng Arsenal vào thứ Ba, họ sẽ san bằng điểm số với Pháo thủ mà đặc biệt hơn là thiết lập kỷ lục mới của CLB với mạch 12 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Mặc dù các quy định tài chính đã hạn chế khả năng hoạt động của Aston Villa trên thị trường chuyển nhượng, nhưng Emery vẫn kỳ vọng họ sẽ hoạt động tích cực khi kỳ chuyển nhượng mở cửa vào tháng tới để hy vọng hoàn thành mục tiêu lớn hơn.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói: “Ước mơ là miễn phí. Ai cũng phải mơ. Tôi có những giấc mơ của riêng mình và tôi đang đạt được chúng ở đây. Giấc mơ lớn nhất của tôi ở đây, hay với tư cách một HLV, là giành chức vô địch Champions League. Đây là giấc mơ cả đời của tôi!. Năm ngoái chúng tôi đã chơi ở tứ kết Champions League, và tôi là HLV đưa Villarreal vào đến bán kết năm 2022. Nhưng chúng tôi phải thực tế. Hiện tại, giấc mơ duy nhất của tôi là trận đấu ngày mai. Tất nhiên chúng ta có thể phân tích cách chúng ta muốn xây dựng CLB và chúng ta muốn đạt được điều gì, nhưng bây giờ tất cả chỉ là về trận đấu ngày mai”.

Aston Villa dưới quyền Unai Emery đang tiến bộ từng bước đầy vững chắc.

Khi được hỏi về tháng Giêng, Emery nói thêm: “Chúng tôi đang quan tâm và nếu có thể ký hợp đồng với ai đó để giúp và thực sự cải thiện đội bóng, chúng tôi sẽ làm điều đó. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các cầu thủ, chỉ là chúng tôi không thể chi tiêu quá nhiều. Nhưng chúng tôi có thể làm điều gì đó và tất nhiên có thể phải bán đi các cầu thủ khác. Chúng tôi cần phải tham vọng để đạt được mục tiêu của mình. Mục tiêu của chúng tôi là bóng đá châu Âu. Khi tôi đến đây 3 năm và 2 tháng trước, đó là để có một trải nghiệm mới ở Ngoại hạng Anh, cố gắng xây dựng đội bóng này để chiến đấu giành các danh hiệu và chơi ở châu Âu một cách thường xuyên”.

Emery, người được Arsenal thuê vào năm 2018 nhưng bị sa thải sau 18 tháng, cũng gia tăng áp lực trước chuyến làm khách đến Bắc London bằng cách dự đoán Pháo thủ sẽ vô địch. Ông nói: “Arsenal đang cạnh tranh ở cấp độ bóng đá cao nhất. Họ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, xét về cách họ xây dựng đội bóng, cải thiện rất nhiều thứ. Họ đã ký hợp đồng với 2 cầu thủ cho mỗi vị trí vào mùa hè năm ngoái và mang về một số cầu thủ rất quan trọng. Họ có một số cầu thủ trở lại sau chấn thương như Kai Havertz và Gabriel Jesus. Bạn có thể thấy họ mạnh mẽ hơn bây giờ. Đó là thử thách lớn nhất mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Chúng ta phải tự hào về việc mình đang bám sát Man.City và Arsenal như thế nào, và phải giữ thái độ khiêm tốn, tự tin và tham vọng”.

VIỆT TÙNG