Dorgu tặng món quà bất ngờ cho Man.United

Patrick Dorgu đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo Man.United, và đó lại là pha lập công giúp đội bóng của anh đánh bại Newcastle 1-0 trong một trận đấu hấp dẫn của ngày Boxing Day tại Ngoại hạng Anh hôm thứ Sáu.

Tiền đạo 21 tuổi đã tung cú vô lê chân trái từ khoảng cách 15 mét ở giữa hiệp một, mang về cho Man.United chiến thắng trên sân nhà đầu tiên sau 4 trận tại Ngoại hạng Anh, và giúp CLB vượt qua Liverpool để leo lên vị trí thứ 5. Nhưng nhà đương kim vô địch Liverpool sẽ tiếp đón đội bóng cuối bảng Wolves trên sân nhà vào thứ Bảy. “Đó là một cú sút tốt. Tôi không biết mình có thể làm được điều đó”, Dorgu vui mừng nói.

Man.United thiếu vắng đội trưởng Bruno Fernandes, trong khi một số cầu thủ đội một khác vắng mặt do chấn thương hoặc tham dự Cúp bóng đá châu Phi. Đội hình mới cũng ra sân với sơ đồ 4 hậu vệ không mấy quen thuộc, nhưng họ đã chơi ngang ngửa Newcastle trong hiệp một cân bằng, đáng chú ý nhất là pha lập công đẹp mắt của Dorgu - bàn thắng đầu tiên của anh sau 38 lần khoác màu áo đỏ.

Chủ nhà gặp khó khăn khi Mason Mount phải rời sân vì chấn thương ở hiệp 2, và Newcastle đã chiếm ưu thế khi phần lớn các cơ hội trong hiệp 2 đều thuộc về Newcastle. Lewis Hall không may mắn khi cú sút xa của anh chạm xà ngang ở phút 62, và Anthony Gordon cũng bỏ lỡ cơ hội tốt vài phút sau đó. Một cú sút mạnh mẽ ở cuối trận của Joelinton cũng bị thủ môn Senne Lammens của United cản phá xuất sắc.

HLV Ruben Amorim chắc chắn sẽ rất hài lòng với cách các học trò trẻ của ông giữ vững lợi thế dẫn trước mong manh. Ayden Heaven, 20 tuổi, đá chính ở vị trí trung vệ. Quỷ đỏ có 5 cầu thủ trẻ từ học viện ngồi trên băng ghế dự bị ở Old Trafford, và tiền vệ U19 Anh, Jack Fletcher - con trai của cựu cầu thủ Darren Fletcher - là một trong những cầu thủ trẻ được tung vào sân trong 45 phút hiệp 2. Trong khi Leny Yoro và Tyler Fredricson, cũng 20 tuổi, vào sân trong hiệp 2.

Sau khi chỉ thắng 4 trong 14 trận sân nhà đầu tiên tại Premier League dưới thời Ruben Amorim (2 hòa, 8 thua), Man.United đã thắng 5 trong 8 trận gần nhất tại Old Trafford (2 hòa, 1 thua). Quỷ đỏ đã thắng một trận đấu tại Premier League mà tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes không ra sân lần đầu tiên kể từ chiến thắng 3-2 trước Tottenham Hotspur vào tháng 3-2022 dưới thời Ralf Rangnick…

HLV Amorim phát biểu với Sky Sports: “Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều trên sân. Thật sự rất khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, rồi sang hiệp 2 chúng tôi chỉ biết phòng ngự và cố gắng làm điều gì đó với Cunha. Chúng tôi đã có những cơ hội trong các pha phản công. Đó là một chiến thắng tốt, nhưng tôi đã từng có rất nhiều trận đấu ở đây mà chúng tôi chơi tốt nhưng không giành được 3 điểm. Hôm nay thì ngược lại”.

Newcastle hiện đang kém 6 điểm so với Man.United, họ xếp thứ 11 sau tháng 12 tệ hại khi chỉ thắng 1 trong 5 trận ở giải Ngoại hạng. “Hiệp 2 tốt hơn nhiều so với hiệp một từ góc nhìn của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã không làm đủ”, HLV Eddie Howe của Newcastle nói. “Tôi cảm thấy nếu chúng tôi ghi bàn, chúng tôi có thể tiếp tục và giành chiến thắng nhưng điều đó đã không xảy ra. Chúng tôi vô cùng thất vọng. Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp hai và chơi với nhịp độ tốt, kiểm soát bóng và chỉ thiếu bàn thắng”.

