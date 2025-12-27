HLV Emery dè chừng phong độ sân nhà của Chelsea

Aston Villa đang có phong độ cực cao và chuẩn bị thử thách chuỗi trận thắng của mình tại Chelsea, đội đang đứng thứ 4 và dần có đội hình mạnh nhất.

HLV Unai Emery thận trọng bất chấp Aston Villa đã thắng 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Đội bóng của Unai Emery đã thắng 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm 7 trận tại Premier League để có 36 điểm và leo lên vị trí thứ 3 - chỉ còn kém 1 điểm so với Man.City và thu hẹp so với ngôi đầu của Arsenal chỉ còn 3 điểm. Tám trong số những chiến thắng gần nhất của Aston Villa đều chỉ cách biệt 1 bàn, bao gồm các chiến thắng trên sân nhà trước Arsenal hồi đầu tháng này, và Man.United vào Chủ nhật tuần trước. Một mùa giải đột phá của tiền đạo trẻ 23 tuổi người Anh, Morgan Rogers là yếu tố then chốt, khi anh lập cú đúp trong 2 trận liên tiếp, bao gồm cả chiến thắng 2-1 hôm Chủ nhật, để đạt mốc 7 bàn thắng trong mùa giải.

Nhưng HLV Emery nhận thức được thách thức lớn khi phải làm khách đến sân Chelsea ở thời điểm này. “Họ đã đánh bại Liverpool trên sân nhà, họ đã thi đấu tuyệt vời trước Arsenal, họ cũng đã đánh bại Barcelona ở Champions League và ở trận đấu gần nhất trên sân nhà trước Everton”, Emery đánh giá. “Chelsea đang cảm thấy mạnh mẽ trên sân nhà. Thứ Bảy là một bài kiểm tra rất lớn đối với chúng tôi. Đó là một bài kiểm tra lớn trên sân khách trước Chelsea, một bài kiểm tra lớn về cách chúng tôi sẽ phản ứng khi thi đấu trên sân khách trước một đội bóng như Chelsea”.

Aston Villa chuẩn bị đối mặt thử thách trước chủ nhà Chelsea dần có đội hình mạnh nhất.

Chelsea bất bại trong 3 trận liên tiếp, gần đây nhất là trận hòa 2-2 trên sân Newcastle vào thứ Bảy tuần trước. HLV Enzo Maresca của Chelsea kỳ vọng tiền đạo Liam Delap và tiền vệ tấn công Estevao Willian đều có thể ra sân sau khi cả 2 vắng mặt trong trận đấu tại Tyneside. Delap được xem xét ra sân lần đầu tiên kể từ khi rời sân trong trận hòa 0-0 với Bournemouth vào ngày 6-12. Quan trọng hơn, tiền đạo đa năng Cole Palmer có thể sẵn sàng cho trận đấu trọn 90 phút đầu tiên sau khi Maresca dần tăng thời gian thi đấu cho anh trong 5 trận đấu kể từ khi anh trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu.

Palmer chỉ ghi được 2 bàn thắng trong năm nay, nhưng anh là cầu thủ tấn công quan trọng nhất của Chelsea trong 2 mùa giải gần đây, với tổng cộng 56 lần tham gia vào các bàn thắng trong khoảng thời gian đó. “Cole đã chơi 1 giờ đồng hồ trong trận gặp Everton, sau đó chơi hơn 70 phút trong trận gặp Newcastle”, Maresca nói. “Vì vậy, tôi nghĩ sự tiến bộ là có, Cole cảm thấy tốt và tôi nghĩ cậu ấy có thể chơi trọn 90 phút ngay bây giờ”.

Trong khi Delap cũng đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại giải đấu kể từ khi chuyển đến Chelsea vào mùa hè, The Blues đã được tiếp thêm sức mạnh nhờ 5 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo mỗi người từ Joao Paulo và Pedro Neto.

LINH SƠN