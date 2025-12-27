Kolo Muani ủng hộ HLV Thomas Frank xoay chuyển vận mệnh của Tottenham

HLV Thomas Frank và Kolo Muani của Tottenham

Tottenham đã thua liên tiếp hai trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh trước Nottingham Forest và Liverpool trước Giáng sinh, trong đó trận thua Liverpool còn chứng kiến ​​Xavi Simons và Cristian Romero bị đuổi khỏi sân. Điều đó có nghĩa là Tottenham sẽ bước vào ngày Giáng sinh ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh trước trận đấu với đối thủ cùng thành phố London là Crystal Palace tại Selhurst Park vào Chủ nhật này.

Kolo Muani, người đang được Paris Saint-Germain cho Tottenham mượn, đã trải qua khởi đầu khó khăn trong thời gian cho mượn sau khi bỏ lỡ 5 trận đấu trên mọi đấu trường vì chấn thương cơ. Tuy nhiên, kể từ đó, tuyển thủ Pháp đã đá chính 10 trong số 16 lần ra sân cho CLB, ghi được 2 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo trong những trận đấu đó cho Tottenham.

Nhưng bất chấp sự bất mãn của người hâm mộ về nhiệm kỳ của Frank và lối chơi mà cựu HLV Brentford đã áp dụng, Kolo Muani vẫn khẳng định sự ủng hộ của mình dành cho nhà cầm quân người Đan Mạch. Kolo Muani nói: "Vâng, chúng tôi có mối quan hệ tốt. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, và ông ấy có những trợ lý HLV giỏi, vì vậy tôi hài lòng với ông ấy. Toàn đội, các đồng đội của tôi, đều tin tưởng HLV và mọi người đều hài lòng với ông ấy. Giờ chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều để thi đấu hết mình trong giai đoạn này".

Kolo Muani biết rằng chỉ có những màn trình diễn tốt và những bàn thắng cho Tottenham mới giúp anh ấy có mặt trong đội tuyển Pháp tham dự World Cup bắt đầu vào mùa hè năm sau. Cầu thủ 27 tuổi này đã khoác áo Les Bleus tại Qatar năm 2022, đáng chú ý nhất là việc bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong hiệp phụ của trận chung kết mà Argentina đã giành chiến thắng trên chấm phạt đền.

Sau khi chuyển đến PSG sau World Cup 2022, việc thiếu thời gian thi đấu đã khiến anh ấy bị loại khỏi đội tuyển quốc gia, mặc dù sau đó anh ấy đã được triệu tập trở lại. Nhưng khi được hỏi về động lực để thi đấu tại World Cup năm sau, Kolo Muani khẳng định rằng anh vẫn tập trung hoàn toàn vào việc giúp Tottenham cải thiện phong độ hiện tại.

"Tôi cảm thấy rất tốt và các đồng đội của tôi cũng rất tốt với tôi. Hiện tại, tôi chỉ muốn thi đấu thật tốt cho CLB. Điều này thực sự quan trọng, và sau đó chúng ta sẽ xem xét tại World Cup. Đó là lý do tại sao tôi cần và muốn thể hiện nhiều hơn nữa phẩm chất của mình và muốn ghi bàn. Chúng ta cần thắng nhiều trận hơn và nếu tôi muốn đến World Cup, tôi cần phải có những màn trình diễn tốt hơn nữa".

HOÀNG HÀ