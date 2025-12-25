Newcastle thận trọng bất chấp thành tích tốt trước Man.United

HLV Eddie Howe và Newcastle đang có thành tích đối đầu rất tốt trước Man.United của Ruben Amorim.

Đội bóng của Howe sẽ đến “Nhà hát của những giấc mơ” sau khi thắng 5 trong 6 trận đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường trước Man.United, với 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất tại Premier League kể từ khi họ thua Quỷ đỏ 0-2 trong trận chung kết Cúp Liên đoàn năm 2023. Khi được hỏi liệu thất bại tại Wembley có phải là chất xúc tác cho đội bóng của ông thay đổi cuộc đối đầu hay không, Howe trả lời: “Tôi không biết. Đó là một khoảnh khắc đau đớn, nhưng tôi nghĩ bạn chỉ cần đối đầu với mọi đối thủ một cách trung thực. Quá trình của tôi là xem xét điểm mạnh và điểm yếu của đội bóng mà chúng tôi đang đối đầu. Bạn không đặc biệt nhìn vào tên tuổi hay đối thủ của mình, bạn chỉ cần tấn công trận đấu, sau đó cố gắng làm nổi bật những điểm yếu và cố gắng bảo vệ điểm mạnh của mình, vì vậy nó không thực sự thay đổi, quá trình vẫn như cũ”.

Newcastle kết thúc mùa giải trước trên Man.United đến 10 bậc và 24 điểm, nhưng sẽ bước vào trận đấu ngày Lễ tặng quà với khoảng cách 3 điểm so với chủ nhà sau khi để mất 2 điểm trong trận hòa 2-2 trên sân nhà với Chelsea hôm thứ Bảy. Cựu HLV của Bournemouth nói thêm: “Thành tích của chúng tôi trước Man.United trong những trận gần đây khá tốt, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì trong trận đấu này. Đây sẽ là một trận đấu độc lập khác và như tôi đã nói, họ đã tiến bộ, họ đã thực sự mạnh mẽ trong các trận đấu - ngay cả trận đấu với Aston Villa, nơi họ không thắng trong trận đấu gần nhất, tôi nghĩ họ đã thực sự mạnh mẽ và thể hiện một màn trình diễn tốt”.

Newcastle thắng 5 trong 6 trận đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường trước Man.United.

Bản hợp đồng kỷ lục Nick Woltemade đã ghi cả 2 bàn thắng trong màn trình diễn ấn tượng ở hiệp một trước Chelsea, củng cố thêm mối liên kết của anh với những người hâm mộ trung thành và nhiệt tình của Newcastle. “Bạn có thể thấy rằng khi cậu ấy ghi bàn, cậu ấy có một sự kết nối thực sự tốt”, Howe nói. “Bạn có thể thấy đám đông thực sự vui mừng cho Nick và cậu ấy cũng vui vẻ hòa mình vào lễ ăn mừng cùng đám đông. Tôi nghĩ vào thứ Bảy đó là màn trình diễn tốt nhất của cậu ấy cho đội. Cậu ấy sẵn sàng lùi xuống thấp hơn một chút trên sân, giúp chúng tôi xây dựng bóng qua các khu vực 1/3 của sân, nhưng quan trọng nhất là khi bóng đến trong vòng cấm, cậu ấy luôn có mặt”.

PHI SƠN