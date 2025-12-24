Arsenal chật vật vào bán kết Cúp Liên đoàn

Arsenal vào bán kết Cúp Liên đoàn bằng chiến thắng nghẹt thở 8-7 trong loạt sút luân lưu trước Crystal Palace.

Arsenal đã chiếm ưu thế trong hiệp một, với thủ môn dự bị Walter Benitez của Crystal Palace thực hiện một loạt pha cứu thua xuất sắc, nhưng trận tứ kết tại sân Emirates vẫn rất cân bằng sau giờ nghỉ giữa hiệp do màn trình diễn cải thiện của đội khách. Đội chủ nhà đã mở tỷ số khi Crystal Palace không thể phá bóng sau quả phạt góc của Bukayo Saka, trước khi Maxence Lacroix phản lưới nhà ở phút thứ 79. Tuy nhiên, Crystal Palace đã bất ngờ gỡ hòa ở phút thứ 5 trong 9 phút bù giờ, sau khi Marc Guehi đánh đầu ghi bàn từ pha đá phạt của Adam Wharton, kết hợp với đường chuyền tuyệt vời của Jefferson Lerma.

Bước vào loạt sút luân lưu, cả 2 đội đều thực hiện thành công 7 cú sút đầu tiên, và khi quả phạt đền của William Saliba sau đó thành công thì Lacroix đã bị thủ thành Kepa Arrizabalaga cản phá. Arsenal chật vật đi tiếp và sẽ đối đầu với Chelsea để tranh một suất vào trận chung kết - trận lượt đi bán kế sẽ diễn ra tại Stamford Bridge vào ngày 14-1, trước khi trận lượt về diễn ra tại Emirates vào ngày 3-2. Man.City sẽ gặp nhà đương kim vô địch Newcastle ở trận bán kết còn lại.

Thủ thành Kepa Arrizabalaga cản phá quả luân lưu quyết định của Maxence Lacroix.

HLV Mikel Arteta đánh giá trên Sky Sports: “Rất vui khi được vào bán kết. Chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng rất khó tạo ra cơ hội. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội và lẽ ra phải ghi được nhiều bàn thắng hơn. Khi bạn không kết thúc trận đấu tốt, điều đó luôn có thể xảy ra. Các cầu thủ đã rất bình tĩnh với loạt đá luân lưu. Trong hiệp 2, họ chơi quyết liệt hơn nhưng nhìn chung, đó là một chiến thắng nữa và tôi rất hạnh phúc”.

Trong khi HLV Oliver Glasner của Crystal Palace chia sẻ: “Hiệp 2, vâng tôi rất tự hào. Thủ môn thực sự tuyệt vời, người đã giữ cho chúng tôi không bị thua trong hiệp 1, nhưng trong hiệp 2 tôi đã thấy một đội bóng khác hẳn. Trở lại đây thật tuyệt vời. Tôi không biết mình đã từng xem loạt sút luân lưu nào mà tất cả các quả phạt đền đều được thực hiện tốt như vậy chưa. Chúng ta phải xây dựng dựa trên màn trình diễn trong hiệp 2, mọi người đều nói chúng tôi mệt mỏi nhưng nếu bạn có thể thay đổi và chơi như chúng tôi đã làm trong hiệp 2 tại Emirates, đó là điều rất tích cực”.

VIỆT TÙNG