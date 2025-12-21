Arteta: “Arsenal không nao núng trước sức ép của Man.City”

HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal không bị phân tâm bởi việc Man.City vươn lên dẫn đầu Premier League, trước khi Pháo thủ giành lại vị trí số một vài giờ sau đó với chiến thắng 1-0 trên sân Everton.

Arsenal giành lại vị trí số 1 từ Man.City với chiến thắng 1-0 trên sân Everton.

Không lâu sau khi Man.City tạm thời leo lên vị trí đầu bảng với chiến thắng trên sân nhà trước West Ham vào đầu ngày thứ Bảy, quả phạt đền thành công trong hiệp một của Viktor Gyokeres đã ấn định chiến thắng sít sao cho Arsenal. Pháo thủ từng hơn Man.City đến 7 điểm chỉ một tháng trước, nhưng đội bóng của Pep Guardiola đã thu hẹp khoảng cách với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, trùng với thời điểm đội bóng của Arteta đánh mất điểm với trận hòa trên sân Chelsea và thất bại trước Aston Villa.

Nhưng bất chấp việc Man.City gia tăng áp lực lên Arsenal trước trận đấu với Everton, Arteta cho biết điều đó không ảnh hưởng đến các cầu thủ của ông. “Chúng tôi không để ý đến điều đó. Tôi biết các bạn cũng vậy”, Arteta nói khi được hỏi về chiến thắng của Man.City. “Điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát là màn trình diễn và kết quả của chính mình, và chúng ta biết giải đấu này còn dài và khó khăn như thế nào. Vậy thôi. Hãy tận hưởng mỗi ngày. Cố gắng hết sức và xem chúng ta sẽ nhận được gì”.

Arsenal đã chứng kiến ​​Leandro Trossard và Martin Zubimendi sút trúng cột dọc khi họ cố gắng nới rộng khoảng cách dẫn trước trong hiệp 2, nhưng đội bóng của Arteta cũng thoát khỏi một quả phạt đền khi VAR xem xét khả năng William Saliba phạm lỗi với Thierno Barry, trước khi quyết định cho rằng pha phạm lỗi đó không đủ mạnh. Mặc dù không giành chiến thắng một cách dễ dàng hơn, Arteta cho biết các cầu thủ của ông sẽ rút ra được bài học quý giá từ trận đấu.

HLV Mikel Arteta và Arsenal lần thứ 3 trong 4 năm dẫn đầu Premier League trước Giáng sinh.

“Tỷ số lẽ ra phải cách biệt hơn, nhưng đó là điều chúng ta phải làm - học hỏi, nhưng vẫn phải tiếp tục chiến thắng”, Arteta nói thêm. “Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu thực sự khó khăn. Trong hiệp 2, lẽ ra chúng tôi phải ghi thêm bàn thắng thứ 2 hoặc thứ 3 để khiến mọi thứ thoải mái hơn. Chúng tôi đã không làm được điều đó… Bạn cần tận hưởng quá trình chiến thắng dù đôi lúc sẽ có những khoảnh khắc khó khăn, những khoảnh khắc gian khổ, những khoảnh khắc tuyệt vời”.

Đây là lần thứ 3 trong 4 năm - và lần thứ 5 trong lịch sử giải đấu - Pháo thủ dẫn đầu Premier League vào ngày 25-12, nhưng họ vẫn chưa thể chuyển hóa điều đó thành chức vô địch. Tuy nhiên, Arteta tin ông cuối cùng có thể biến lợi thế đó thành thành công: “Điều đó mang lại cho tôi niềm tin và sự tự tin: mức độ thi đấu và sự ổn định đó. Điều đó rất khó thực hiện ở giải đấu này, vì vậy nó có nghĩa là đội bóng luôn duy trì được phong độ ổn định. Chúng tôi tận hưởng quá trình chiến thắng. Chúng tôi sẽ phải đến những nơi khó khăn và trải qua những thời điểm khó khăn. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều thử thách và giờ chúng tôi đã sẵn sàng”.

VIỆT TÙNG