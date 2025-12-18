Man.City trở lại bán kết Cúp Liên đoàn lần đầu tiên kể từ năm 2021

Rayan Cherki và Savinho ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Brentford, đưa Man.City tiến vào bán kết Cúp Liên đoàn lần đầu tiên kể từ năm 2021. Đối thủ của họ ở bán kết sẽ là nhà đương kim vô địch Newcastle, đội đã ghi bàn thắng ở phút bù giờ để đánh bại Fulham 2-1 vào thứ Tư.

Chân sút chủ lực Erling Haaland được điền tên vào danh sách dự bị nhưng không vào sân, vì ở đó, những người thay thế anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn. Rayan Cherki khai thông thế bế tắc ở phút 32 sau một pha lập công tuyệt vời. Tiền vệ người Pháp nhận bóng ở rìa vòng cấm, đánh lừa đối thủ bằng cách chuyển bóng sang chân phải rồi tung cú sút cong tuyệt đẹp vào góc cao khung thành. Cherki sau đó đã tái hiện màn ăn mừng bàn thắng tuyệt đẹp của Haaland, anh thực hiện một vài động tác kiểu robot và sau đó ngồi khoanh chân trong tư thế yoga.

Mặc dù vậy, Cherki phải nhường chỗ cho Bernardo Silva ở phút 66 và HLV Pep Guardiola dù rất ấn tượng với cú sút ghi bàn của cầu thủ, nhưng không hài lòng với màn trình diễn của anh: “Chúng tôi may mắn có những cầu thủ ghi được những bàn thắng kiểu này. Sau đó cậu ấy không chơi tốt lắm nhưng bàn thắng đó thật tuyệt vời. Trong hiệp 2, Rayan đã không làm tròn nhiệm vụ phòng ngự của mình”.

Không lâu sau khi Cherki rời sân, Savinho ghi bàn thắng thứ 2 ấn định kết quả cho Man.City ở phút 67 với một cú sút được hỗ trợ bởi một pha chạm bóng đổi hướng mạnh khiến bóng bay vọt qua thủ môn Hakon Valdimarsson của Brentford. Với chiến thắng này, Man.City đã tiến vào bán kết Cúp Liên đoàn lần đầu tiên kể từ năm 2021, năm mà đoàn quân của Guardiola thắng danh hiệu này lần thứ 4 liên tiếp và lần thứ 8 trong lịch sử.

Đối thủ của Man.City ở bán kết sẽ là nhà đương kim vô địch Newcastle, đội đã ghi bàn thắng ở phút bù giờ để đánh bại Fulham 2-1. Lewis Miley, một tiền vệ nhưng phải chơi ở vị trí hậu vệ phải bất đắc dĩ trong trận đấu, đánh đầu ghi bàn quyết định từ một quả phạt góc ở phút 90+2 cho Newcastle, khi trận đấu tưởng chừng sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trước đó Yoane Wissa, người vừa trở lại sau chấn thương dài hạn, đã đưa Newcastle dẫn trước ở phút thứ 10 với bàn thắng đầu tiên kể từ khi chuyển đến từ Brentford vào mùa hè. Sasa Lukic gỡ hòa cho Fulham ở phút thứ 16.

Chelsea đã chắc suất vào bán kết sau khi đánh bại Cardiff City với tỷ số 3-1 vào thứ Ba. The Blues sẽ gặp các đối thủ London là Arsenal hoặc Crystal Palace sau khi trận tứ kết cuối cùng khép lại vào giữa tuần tới.

