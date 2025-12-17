Bản năng chiến thắng của Man United đã chết hay sự hỗn loạn được tái sinh

Trận hòa 4-4 giữa Manchester United và Bournemouth tại Old Trafford không chỉ là một trận đấu, nó là một tác phẩm điện ảnh điên rồ của Premier League mùa này. "Thật khó để giải thích", HLV Andoni Iraola của Bournemouth thừa nhận, "Nhưng tôi thích 4-4 hơn 0-0." Trong khi đó, Ruben Amorim của Man United chỉ thốt lên một từ: "Vui vẻ" (fun).

Jamie Carragher, bình luận viên của Sky Sports, đã đi xa hơn, gọi đây là "Trận đấu hay nhất mùa giải" và là một sự "trở lại quá khứ" gợi nhớ đến thứ bóng đá tấn công điên cuồng dưới thời Sir Alex Ferguson. Nhưng sự hoài niệm đó đi kèm với một lời cảnh báo lạnh lùng: Dưới triều đại Ferguson, chỉ có hai trận đấu Man United ghi được bốn bàn mà không thắng: trận hòa 4-4 với Everton (làm mất chức vô địch 2012) và trận hòa 5-5 cuối cùng của ông. Amorim còn một chặng đường rất dài để đạt đến đẳng cấp đó, nhưng ít nhất, ông đã hiểu được bản chất của những gì đã xảy ra: Bóng đá tấn công truyền thống của Man United đã trở lại, nhưng bản năng chiến thắng đã chết.

Lưỡi dao của sự hỗn loạn: đánh đổi lối chơi lấy an toàn

Trong hiệp một sôi động, Man United đã đạt được những chỉ số tấn công hủy diệt nhất của họ trong mùa giải: bàn thắng dự kiến (xG) không phạt đền cao nhất (2.49), nhiều cú sút nhất (17) và nhiều lần chạm bóng nhất trong vòng cấm đối phương (30). Đây là hình ảnh của sự "truyền cảm hứng" mà Amorim mong muốn, một thứ bóng đá "tấn công như sóng thần" mà người hâm mộ Old Trafford khao khát.

"Nếu bạn theo dõi câu lạc bộ này đủ lâu," Amorim nói, "bạn biết rằng bạn không chỉ có nghĩa vụ cố gắng giành chiến thắng. Cách bạn cố gắng giành chiến thắng là vô cùng quan trọng đối với người hâm mộ."

Nhưng sự "vui vẻ" đó đã phải trả giá đắt. Dẫn trước 1-0, 2-1, rồi 4-3, Man United đã để tuột chiến thắng ngay trên sân nhà. Họ chỉ kiếm được hai điểm từ ba trận sân nhà được kỳ vọng thắng (hòa West Ham, thua Everton, hòa Bournemouth). Đây là sự sụp đổ của bản lĩnh. Bên cạnh đó, Man United chỉ giữ sạch lưới một lần sau 15 trận Premier League mùa này. Dưới thời Amorim, họ chỉ có sáu trận giữ sạch lưới sau 42 trận. Sau khi chuyển sang sơ đồ bốn hậu vệ (một sự thay đổi hệ thống mang tính tuyên bố), họ lập tức để thủng lưới bốn bàn. Sự thiếu vắng Harry Maguire và Matthijs de Ligt, cùng với màn trình diễn chật vật của Ayden Heaven, đã phơi bày một hàng thủ thiếu chất lượng và thiếu tổ chức.

Carragher nói thêm: "Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình đang xem thứ bóng đá mà Man United được cho là phải chơi: những đợt tấn công liên tục. Nhưng khả năng phòng ngự yếu kém đã khiến họ phải trả giá". Cựu danh thủ Gary Neville, đồng tình: "Đây có thể không phải là đội Man United vĩ đại nhất, và họ có vấn đề ở phía sau, nhưng bạn có thể nhận ra nó. Đó là một trận cầu điên rồ. Hàng thủ của cả hai đã bị xé toạc. Thật sự là một màn hỗn loạn".

Sự thay đổi hệ thống bất ngờ

Sự kiện gây chấn động nhất không nằm ở bàn thắng, mà là sự can thiệp chiến thuật của HLV Amorim. Ông đã dứt khoát loại bỏ sơ đồ 3-4-3 yêu thích của mình – hệ thống mà ông từng tuyên bố không thay đổi, ngay cả khi Giáo hoàng yêu cầu!

Việc chuyển sang sơ đồ bốn hậu vệ (thực tế là 4-4-2 lỏng lẻo) là một sự thừa nhận ngầm sau 13 tháng: triết lý của ông đang cản trở sự phát triển của Man United. Sự thay đổi này đã giải phóng hàng công. Amad Diallo, được đẩy lên cao hơn trong vai trò 4-4-2 lệch cánh, đã mở tỷ số từ cự ly gần. Bruno Fernandes, với tầm ảnh hưởng không thể chối cãi, đã có bàn thắng thứ ba từ một cú đá phạt tuyệt vời.

Sự linh hoạt này đã thúc đẩy các chỉ số tấn công (xG 3.27, 25 cú sút) nhưng lại gây ra sự hỗn loạn phòng ngự. Leny Yoro bị đẩy ra cánh phải, hai trung vệ thuận chân trái đá cặp, tạo ra một hàng tứ vệ trông phi logic. Đội bóng, vốn không quen thuộc với sơ đồ này, đã không thể phòng ngự. Amorim đã nói: "Tôi biết các bạn sẽ bàn tán về việc tôi tập với sơ đồ bốn hậu vệ tuần này. Nhưng đó là việc của các bạn." Ông không muốn tranh luận, nhưng hành động đã nói lên tất cả: Ông đang tìm kiếm sự cân bằng giữa bản sắc tấn công và tính thực dụng.

Man United sẽ bước vào trận đấu sắp tới với Aston Villa mà không có Amad Diallo, Bryan Mbeumo (AFCON) và Casemiro (treo giò), cùng với sự vắng mặt của các trụ cột phòng ngự. Nhiệm vụ của Amorim đã rõ ràng: Thần công đã khai hỏa, nhưng ông phải học cách xây dựng một pháo đài phòng thủ mới.

Một trận 4-4-2 dẫn đến kết quả 4-4. Hệ thống đã mang lại niềm vui, nhưng cũng mang lại sự đau đớn. Đây là sự tái sinh hỗn loạn, và Amorim cần nhanh chóng biến sự giải trí đó thành những chiến thắng dứt khoát tại Old Trafford.

HỒ VIỆT