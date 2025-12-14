Ekitike ghi bàn nhanh nhất, Salah kiến tạo khi trở lại

Tiền đạo người Pháp Hugo Ekitike đã ghi cú đúp, giúp Liverpool đánh bại đối thủ khó chơi Brighton trên sân nhà. Nhưng điểm nhấn của trận đấu chính việc Mohamed Salah vào sân từ băng dự bị để kiến tạo bàn thắng ấn định tỷ số ở hiệp 2.

Hugo Ekitike (giữa) ghi bàn ngay giây thứ 46

Liverpool đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ chức vô địch sau chuỗi kết quả đáng thất vọng, đã sớm có bàn mở tỷ số khi tiền đạo người Pháp Hugo Ekitike ghi bàn chỉ sau 46 giây. Đó là một sai lầm của hậu vệ Brighton khi không phá bóng ra biên mà từ vị trí gần cột phạt góc, lại cố phá thật mạnh vào giữa sân. Khi quả bóng dựng cây nêu ở trung lộ, Joe Gomez đã liều lĩnh trước mũi giày của các đối thủ để đánh đầu đưa bóng vào khu cấm, nơi Hugo Ekitike kịp hãm bóng và tung quả vô lê làm tung nóc lưới Bart Verbruggen.

Đó là pha ghi bàn nhanh nhất mùa này và nhanh thứ 2 trong lịch sử kể từ khi Naby Keita ghi bàn thắng nhanh nhất giải đấu chỉ sau 15 giây trong trận đấu với Huddersfield vào tháng 4-2019.

Brighton đã bỏ lỡ một số cơ hội để gỡ hòa và Ekitike lại ghi bàn một lần nữa khi trận đấu còn 30 phút, giúp Liverpool có khoảng cách an toàn. Người kiến tạo bàn thứ 2 thật bất ngờ lại là Mo Salah, người thực hiện quả phạt góc chính xác cho Ekitike dễ dàng đánh đầu cận thành.

Tiền đạo người Ai Cập, người bị soi xét kỹ lưỡng trước trận đấu tại Anfield, đã vào sân từ băng ghế dự bị ở phút thứ 26 trong tiếng reo hò vang dội, thay thế cho hậu vệ Joe Gomez bị chấn thương. Salah trở lại thi đấu sau một vụ bộc phát gây tranh cãi làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của anh tại nhà vô địch Premier League. Salah cáo buộc Liverpool đã "đẩy anh xuống vực" sau khi anh bị để trên băng ghế dự bị trong trận hòa 3-3 với Leeds tuần trước - trận đấu thứ ba liên tiếp anh có tên trong danh sách dự bị.

Anh cũng nói rằng anh không có mối quan hệ nào với HLV Arne Slot. Salah đã bị loại khỏi đội hình xuất phát trong chuyến làm khách đến Inter Milan giữa tuần ở Champions League, trận đấu mà Liverpool thắng 1-0, sau khi đăng tải một bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy anh đang tập luyện một mình trong phòng gym. HLV Slot cho biết trong cuộc họp báo trước trận đấu hôm thứ Sáu rằng ông sẽ nói chuyện với tiền đạo này vào cuối ngày, và nói thêm: "Tôi không có lý do gì để không muốn cậu ấy ở lại".

Mo Salah trở lại để góp công trong chiến thắng.

Bản thân Salah cũng suýt ghi bàn ở phút bù giờ sau đường chuyền của Federico Chiesa nhưng cú sút của anh lại đi vọt xà ngang. Chiến thắng này giúp đội bóng của Slot vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng trước các trận đấu diễn ra muộn hơn vào thứ Bảy, giảm bớt áp lực cho HLV đang gặp khó khăn.

Sau trận đấu, HLV Arne Slot nói: "Chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để giành chiến thắng này bởi vì chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng rất mạnh và họ đã chiến đấu đến cùng. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi cảm thấy hôm nay mình có một chút may mắn. Chúng tôi giữ sạch lưới và trong các trận đấu khác, chúng tôi đã để thủng lưới ba bàn mà đội kia không có nhiều cơ hội như vậy.

"Trong hiệp hai, ở những khoảnh khắc họ có cơ hội, khi chúng tôi phối hợp với nhau trong và xung quanh vòng cấm của mình. Chúng tôi đã có những cơ hội phản công nhưng tôi khá thích cách đội chơi. Có lẽ chúng tôi xứng đáng với chút may mắn này, bởi vì tinh thần mà chúng tôi đã thể hiện và những chấn thương cùng những điều khác."

Về Hugo Ekitike, Slot nói: "Tôi nghĩ hôm nay cậu ấy đã có những khoảnh khắc ấn tượng. Những bàn thắng cậu ấy ghi được đều rất đẹp và có những khoảnh khắc khác tôi đã nghĩ 'wow'. Đó dĩ nhiên là lý do tại sao chúng tôi muốn có cậu ấy, ngoài những bàn thắng. Thật tốt khi thấy cậu ấy và những người khác đến vào mùa hè đang tiến bộ".

HOÀNG HÀ