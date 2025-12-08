Arsenal phải lấy thất bại trước Aston Villa làm “động lực và sức mạnh”

Jurrien Timber phải chơi ở vị trí trung vệ trong bối cảnh Arsenal gặp khủng hoảng chấn thương.

Chuỗi 18 trận bất bại trên mọi đấu trường của Pháo thủ đã chấm dứt khi Emiliano Buendia ghi bàn thắng quyết định ở phút cuối cùng, mang về chiến thắng 2-1 cho Aston Villa. Đó là một ngày thi đấu đầy khó khăn cho đội bóng của HLV Mikel Arteta khi khoảng cách dẫn đầu của họ bị thu hẹp xuống chỉ còn 2 điểm, sau khi Man.City đánh bại Sunderland.

Nhưng Timber, người phải chơi ở vị trí trung vệ trong bối cảnh khủng hoảng chấn thương, cho biết đội bóng của anh cần lấy thất bại này làm động lực để tiếp tục. “Tôi nghĩ cuối cùng, bạn cần phải lấy nó làm động lực và sức mạnh, bởi vì nó đã xảy ra và chúng tôi cần chấp nhận nó và cần phải cải thiện”, anh nói. “Đồng thời, trong mùa giải, tôi nghĩ những khoảnh khắc như vậy vẫn xảy ra, những thất bại, và bạn chỉ cần phải tiến lên sau đó”.

Timber, thường là hậu vệ phải, đã buộc phải chơi ở vị trí trung tâm do chấn thương của cặp đôi trung vệ William Saliba và Gabriel. Cristhian Mosquera cũng phải nghỉ thi đấu “vài tuần” vì chấn thương mắt cá chân, và Timber nói rằng vấn đề thể lực đã làm gián đoạn chiến dịch của Arsenal. “Đúng vậy, đó là một sự gián đoạn”, anh nói. “Tôi nghĩ chúng tôi có một đội hình tuyệt vời. Tôi nghĩ những cầu thủ mới đến luôn chơi rất tốt, nhưng rõ ràng điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng tôi không thể thi đấu mỗi tuần với cùng một đội hình... Nhưng tôi nghĩ đó cũng là một phần của bóng đá, điều luôn xảy ra trong mùa giải. Tôi nghĩ điều đó xảy ra ở mọi CLB. Với chúng tôi, mọi chuyện cũng vậy, và chúng tôi chỉ cần xoay sở để giành chiến thắng”.

Trong khi tiền đạo Viktor Gyokeres thúc giục Arsenal nhanh chóng nối lại chuỗi trận bất bại: “Bóng đá mà. Nếu bạn ghi bàn trong vài giây hoặc vài phút cuối cùng, đó là một cảm giác khó tin, vì vậy nó có thể xảy ra theo cả 2 hướng. Hôm nay, thật không may, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều ngược lại. Thật khó khăn, nhưng bạn sẽ học hỏi được từ đó. Bạn luôn có thể tìm thấy những điểm tích cực, nhưng thua một trận đấu bóng đá vẫn là một điều rất khó chấp nhận”.

LINH SƠN