Thắng Sunderland 3-0, Man City chỉ còn kém Arsenal 2 điểm

Ruben Dias ghi bàn thắng rất đẹp bằng cú sút xa

Trong một ngày hiếm hoi Erling Haaland không có nhiều cơ hội dứt điểm, các trung vệ của Man City đã vươn lên chiếm lĩnh bảng tỷ số. Trung vệ Ruben Dias tung cú sút xa vào góc cao khung thành, mở tỷ số phút 31. Chỉ 4 phút sau, đến lượt Josko Gvardiol đánh đầu ghi bàn thắng từ một quả phạt góc. Cuối cùng, Phil Foden ấn định chiến thắng 3-0 khi ghi bàn thắng thứ 5 trong 3 trận.

Sau trận đấu, Pep Guardiola nói: "Nhiều điều sẽ xảy ra. Điều quan trọng là cách chúng tôi chơi, chứ không phải đang kém đối thủ bao nhiêu điểm. Điều quan trọng không kém là cách bạn thể hiện. Sự ổn định không đến từ một kết quả, mà là sự mạnh mẽ ở nhiều khía cạnh. Trong 9-10 trận gần nhất, chúng tôi đã chơi tốt. Chúng tôi đã chịu đựng rất nhiều nhưng phải học cách để sai sót không xảy ra nữa. Ghi năm bàn vào lưới Fulham, bạn đang làm rất tốt"

HLV Regis Le Bris của Sunderland nói: "Cảm xúc thật tiêu cực nhưng đó là kinh nghiệm quý báu cho chúng tôi. Thật khó để lặp lại phong độ cao ở đẳng cấp này và chúng tôi biết rằng những trận đấu vừa qua là một chuỗi trận mạnh mẽ. Chúng tôi đã chơi tốt trước Liverpool, dù hôm nay chưa phải là phong độ tốt nhất và chất lượng của City là không thể bàn cãi. Về mặt chiến thuật, chúng tôi đã được tổ chức tốt. Nhưng như vậy là chưa đủ. Họ dần dần tiến gần hơn đến khung thành của chúng tôi và chỉ một cú sút đã tạo nên sự khác biệt".

Cuộc đua vô địch của Chelsea đang dần lụi tàn sau 3 trận liên tiếp không thắng. Cole Palmer trở lại đội hình xuất phát lần đầu tiên kể từ tháng 9, nhưng không thể giúp The Blues tạo nên bất ngờ khi họ bị Bournemouth cầm hòa 0-0 và đang đứng thứ 4, kém đội đầu bảng 8 điểm.

Tottenham đã giảm bớt áp lực lên Thomas Frank với chiến thắng trên sân nhà đầu tiên kể từ ngày khai mạc mùa giải, trước đội bóng cũ của ông, Brentford. Tottenham không thắng trong 5 trận trên mọi đấu trường, nhưng đã trở lại nhóm dẫn đầu với chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng trong hiệp một của Richarlison và Xavi Simons.

Newcastle tiếp tục đà thăng tiến với chiến thắng 2-1 trước Burnley, đội bóng chỉ còn 10 người, để vươn lên vị trí thứ 10. Bruno Guimaraes mở tỷ số trực tiếp từ một quả phạt góc trước khi Anthony Gordon ghi bàn thắng thứ hai từ chấm phạt đền sau khi Lucas Pires nhận thẻ đỏ cho đội khách.

Sean Dyche trở lại sân Everton của với tư cách là HLV trưởng Nottingham Forest để nhận lãnh thất bại 0-3. Pha phản lưới nhà của Nikola Milenkovic đã mở tỷ số trước khi Thierno Barry ghi bàn thắng đầu tiên cho Everton và bàn thắng thứ ba muộn màng của Kiernan Dewsbury-Hall đã đưa The Toffees lên vị trí thứ 5.

HOÀNG HÀ