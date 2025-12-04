Arteta lo lắng khi chấn thương của Arsenal trầm trọng hơn

HLV Mikel Arteta cho biết lịch thi đấu chưa từng có tiền lệ là nguyên nhân dẫn đến vấn đề chấn thương dai dẳng của Arsenal, sau khi thêm 2 cầu thủ nữa phải rời sân trong chiến thắng 2-0 trước Brentford hôm thứ Tư.

Mikel Merino lại tỏa sáng khi Arsenal giành chiến thắng 2-0 trước Brentford hôm thứ Tư.

Sức mạnh về chiều sâu đội hình của Arsenal đã được thể hiện trong chiến thắng dễ dàng trước Brentford, qua đó duy trì thành tích bất bại của đội tại sân vận động Emirates mùa giải này. Đội đầu bảng không có sự phục vụ của 2 trung vệ Gabriel Magalhaes và William Saliba do chấn thương, trong khi HLV Arteta quyết định để các ngôi sao Bukayo Saka, Jurrien Timber và Eberechi Eze trên băng ghế dự bị.

Hai cầu thủ chuyên dự bị đã kết hợp ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 11, khi Mikel Merino đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Ben White, trước khi Saka vào sân và ghi bàn thắng thứ 2 trong thời gian bù giờ. Tuy nhiên, chấn thương đang gia tăng đối với Pháo thủ, đặc biệt là ở vị trí trung vệ. Cristhian Mosquera đã thay thế Saliba nhưng cũng phải ngồi ngoài sau khi tập tễnh rời sân vào cuối hiệp một. Tiền vệ Declan Rice đã phải rời sân vì nghi ngờ gặp vấn đề ở bắp chân ở phút 83.

Với việc Arsenal đang trong giai đoạn 3 hoặc 4 ngày phải thi đấu một trận, Arteta đã kêu gọi các cơ quan quản lý bóng đá quan tâm đến sức khỏe của các cầu thủ. “Nghỉ ngơi ư? Đó là một từ khá tích cực”, Arteta nói về việc lựa chọn đội hình của mình. “Chúng tôi đã phải thực hiện một số thay đổi. Chúng tôi có thể thi đấu, nhưng nếu họ có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian để hồi phục và tạo điều kiện cho các cầu thủ này thi đấu tốt hơn một chút thì sẽ thật tuyệt vời”.

Arsenal đã vắng mặt một số cầu thủ trong thời gian dài trong mùa giải này - trong số đó có Viktor Gyokeres, Martin Odegaard và Kai Havertz - và Pháo thủ sẽ phải đối mặt với một sự thay đổi nhanh chóng khác với chuyến làm khách tới Aston Villa vào trưa thứ Bảy. Nói về vấn đề thể lực của Arsenal, Arteta cho biết thêm: “Có lẽ không chỉ một vấn đề, nhưng chúng ta có thể giúp các cầu thủ, mọi người trong giải đấu và mọi người làm những gì chúng ta phải làm. Chúng tôi chưa bao giờ có lịch thi đấu như vậy ở mọi cấp độ, không chỉ ở Ngoại hạng Anh mà còn ở mọi giải đấu quốc tế. Vì vậy, chúng tôi cần cố gắng làm điều đó. Tôi nghĩ đó là lẽ thường tình. Đến một lúc nào đó, điều này sẽ trở nên quá sức và các cầu thủ không phải là cỗ máy. Nhưng chúng tôi phải cố gắng làm điều đó khi có thể”.

Tiền vệ Merino đã ghi bàn thắng thứ 10 tại giải đấu cho Arsenal trong một màn trình diễn tuyệt vời khác, khi anh chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm. Arteta thừa nhận những đóng góp bất ngờ của Merino mùa này đã khiến ông sống nhiều hơn ở hiện tại sau khi từng lo lắng về việc sắp xếp tân binh Gyokeres vào đội hình bên cạnh những cầu thủ hiện tại.

“Tôi nghĩ đó là một bài học”, ông nói. “Và tôi đã học được bài học đó bởi vì cả mùa hè tôi đã nghĩ, nếu chúng tôi mang về một cầu thủ số 9, điều gì sẽ xảy ra với Gabi Jesus và Kai? Và tôi đã có rất nhiều cầu thủ số 9. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi cũng rất thích họ. Được rồi, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Và cho đến nay chúng tôi chưa gặp vấn đề gì vì họ đã bị chấn thương. Vậy nên hãy sống cho hiện tại, sống cho từng khoảnh khắc và giải quyết tình huống khi nó đến. Vậy thôi!”.

Pháo thủ đã khôi phục khoảng cách 5 điểm với đội đầu bảng Man.City, khi đối thủ bám đuổi sát nút nhất đã giành chiến thắng 5-4 trước Fulham trong một trận đấu đầy kịch tính hôm thứ Ba. Việc so kè điểm số hứa hẹn sẽ tiếp tục căng thẳng khi Man.City tiếp đón Sunderland vào thứ Bảy này.

