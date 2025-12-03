Lá bài tẩy Salah: Hy sinh biểu tượng để cứu vãn mùa giải

Đã từng có lúc không ai dám nghĩ đến, nhưng quyết định loại Mohamed Salah khỏi đội hình chính đang trở thành nước cờ sinh tử, có thể cứu vãn mùa giải hỗn loạn của Liverpool. Một năm sau cuộc phỏng vấn tai tiếng, nơi anh nói mình cảm thấy "ra đi nhiều hơn là ở lại", biểu tượng của Anfield có lẽ đã thực sự bước vào giai đoạn bị loại bỏ.

Chiến thắng 2-0 của Liverpool trước West Ham tại London Stadium không chỉ là ba điểm đơn thuần. Nó mang nặng tính biểu tượng. Nó có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của một kỷ nguyên vàng son, hoặc, như HLV Arne Slot khéo léo gợi ý, chỉ là sự xoay vòng đội hình. Có lẽ, nó là một chút của cả hai.

Việc Slot để Salah trên ghế dự bị trong bối cảnh tương lai của chính ông đang bị đặt dấu hỏi, khi Liverpool thua tới 9 trong 12 trận, đã biến trận đấu này thành một tuyên bố. Sự kiện Florian Wirtz có màn trình diễn hay nhất, và Alexander Isak ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League sau thương vụ 125 triệu Bảng, càng củng cố thông điệp: "Cũ ra, Mới vào."

Vết nứt ở cánh phải và lời tuyên chiến của Slot

Ngay cả trước khi các tân binh đắt giá lên tiếng, việc Salah bị mất vị trí chính thức đã mang ý nghĩa sâu sắc. Nó đến ba ngày sau khi Mauro Junior (PSV Eindhoven) dễ dàng vượt qua Salah để kiến tạo bàn thắng thứ hai trong trận thua 1-4 tại Anfield tại Champions League. Trước đó, Marc Cucurella (Chelsea) đã công khai rằng The Blues nhắm vào cánh phải của Liverpool vì Salah không nhiệt tình lùi về phòng ngự. Tại Man City, Salah cũng để Conor Bradley đơn độc chống lại Jeremy Doku tốc độ.

HLV Slot đã chọn giải pháp đoạn tuyệt với sự mất cân bằng đó. Tại West Ham, ông chọn cánh phải vững chắc nhất: Joe Gomez (trung vệ) đá hậu vệ phải, và Dominik Szoboszlai (người đa năng) án ngữ phía trên. Tổ hợp này chính là thuốc giải độc cho Salah: sự ổn định, kỷ luật phòng ngự thay vì sự tấn công bùng nổ nhưng rủi ro.

Việc HLV Slot loại Salah trong ba trận đấu gần nhất đều là những trận sân khách (Galatasaray, Frankfurt, West Ham) không phải là ngẫu nhiên. Lời giải thích logic là Salah có thể tiếp tục ngồi ngoài trong chuyến làm khách đầy thách thức trước Inter Milan tại San Siro tuần tới, vì Liverpool đang gặp vấn đề nghiêm trọng khi xa nhà (họ chưa thắng sân khách nào có Salah kể từ quả phạt đền phút bù giờ tại Burnley ba tháng trước).

Kỷ nguyên ưu tiên kết thúc

Thời đại Salah được ưu tiên đặc biệt đã kết thúc một cách đột ngột. Tất nhiên là Salah đã xứng đáng với sự ưu ái đó: mùa trước, anh ghi 29 bàn và kiến tạo 18 lần tại Premier League. Nhưng đó có thể là đỉnh cao cuối cùng trước khi rơi vào sự suy giảm không thể tránh khỏi. Sau 13 trận Premier League mùa trước, anh có 11 bàn và 7 kiến tạo. Năm nay, con số đó chỉ là 4 và 2. Và đáng chú ý, chỉ có một bàn thắng được ghi trước phút 89.

HLV Slot đã vật lộn để cân bằng đội hình. Rõ ràng, ông muốn có Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Szoboszlai và Cody Gakpo (người cung cấp khối lượng công việc không bóng lớn). Điều đó chỉ còn lại hai suất để tranh giành giữa Salah, Wirtz, Isak và Hugo Ekitike.

Số tiền khổng lồ chi cho ba tân binh đã phác họa cái nhìn đầu tiên về nỗ lực định hình hàng công hậu Salah của Liverpool. Mặc dù công thức chiến thắng chưa được tìm thấy ngay cả khi Isak đã ghi bàn, nhưng các quyết định của Slot có thể được đưa ra với tầm nhìn dài hạn, hoặc đơn giản là để đối phó với phong độ ngắn hạn của Salah.

Giống như các HLV huyền thoại Bill Shankly phá vỡ đội hình vĩ đại đầu tiên hay Bob Paisley loại bỏ các nhà vô địch châu Âu một cách tàn nhẫn, hay gần nhất là Klopp đẩy Jordan Henderson và Fabinho sang Saudi Arabia, Slot đang học cách trở thành người quản lý nhẫn tâm cần thiết.

Salah từng nhận được sự ủng hộ của Slot trong suốt cuộc tranh cãi hợp đồng mùa trước. Nhưng hãy nhìn lại một năm trước, khi Salah nói anh "ra đi nhiều hơn là ở lại" trong một cuộc phỏng vấn. Bây giờ, có lẽ anh đang thực sự "ở ngoài" đội hình của Slot nhiều hơn là "ở trong". Quyết định này là một sự hy sinh cần thiết để Slot định hình lại Bầy Quỷ Đỏ dưới bản sắc của riêng mình.

HỒ VIỆT