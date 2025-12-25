Morgan Rogers: Khi lời châm biếm hóa thành khúc khải hoàn

Trong bóng đá, ranh giới giữa một "kẻ tội đồ" và một "người hùng" đôi khi chỉ mong manh như một đường chuyền đúng địa chỉ. Với Morgan Rogers, hành trình từ những tiếng cười nhạo đầy mỉa mai đến những tràng pháo tay đứng tại khán đài Holte End là một bản anh hùng ca về bản lĩnh, sự kiên định và nghệ thuật nhào nặn con người của HLV Unai Emery.

Trận thắng 2-1 trước Manchester United vừa qua không chỉ giúp Aston Villa kéo dài chuỗi 10 trận thắng liên tiếp, mà còn là lời khẳng định đanh thép của Rogers: Anh hiện là một trong những cầu thủ có phong độ khủng khiếp nhất Premier League.

Vũng bùn của sự hoài nghi

Nhìn vào Rogers thăng hoa lúc này, thật khó tin rằng chỉ ba tháng trước, anh là mục tiêu công kích của chính các cổ động viên nhà. Khởi đầu mùa giải 2025-26 của Villa là một thảm họa với 5 trận liên tiếp không thắng, và Rogers là "gương mặt đại diện" cho sự bế tắc đó.

Sau 7 trận đầu mùa, Rogers không đóng góp bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào. Đỉnh điểm của sự thất vọng diễn ra vào ngày 25-9 trong trận gặp Bologna tại Europa League. Khi Rogers thực hiện một đường chuyền đơn giản cho Evann Guessand ở phút 89, cả sân Villa Park đã vang lên những tiếng vỗ tay châm biếm. Đó là một thông điệp tàn nhẫn: Người hâm mộ đã hết kiên nhẫn với một cầu thủ chỉ đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 41.7% – con số thấp nhất trong sự nghiệp của anh tại Villa.

Trong bối cảnh đó, hầu hết các HLV sẽ rút cầu thủ ra khỏi sân để bảo vệ họ. Nhưng Unai Emery thì không. Chiến lược gia người Basque để Rogers đá trọn 90 phút trước Bologna như một bài kiểm tra tâm lý hạng nặng. Emery thừa nhận Rogers chơi không tốt, nhưng ông muốn anh trải nghiệm cảm giác bị đám đông quay lưng để "lớn lên". Niềm tin đó không phải mù quáng. Emery biết Rogers có "aura" của một ngôi sao, và cách duy nhất để lấy lại nó là đối mặt trực diện với áp lực.

Sự trỗi dậy của "kẻ phá bỏ giới hạn"

Và rồi, Rogers đã đáp lại bằng một sự bùng nổ không tưởng. Trong 15 trận gần nhất, anh ghi dấu giày vào 11 bàn thắng. Riêng tại Premier League, 9 pha lập công trong 11 trận gần nhất đưa anh vào nhóm "siêu cấp" cùng Erling Haaland (14) và Bruno Fernandes (10).

Nhưng điều khiến giới chuyên môn kinh ngạc không chỉ là số lượng, mà là chất lượng của các bàn thắng: Rogers đã ghi 7 bàn thắng từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ là 2.86. Mức vượt ngưỡng +4.14 là con số cao nhất giải đấu, chứng minh anh đang thực hiện những pha dứt điểm ở cấp độ không tưởng. Không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm hơn Rogers (3 bàn) mùa này. Những cú nã đại bác vào lưới Spurs, West Ham hay Man Utd là minh chứng cho một sự tự tin đã chạm trần.

Ở tuổi 23, Rogers đang chơi thứ bóng đá như thể anh đã chinh chiến tại Premier League hàng thập kỷ. Sự thay đổi từ cánh phải sang cánh trái, sự dịch chuyển linh hoạt vào trung lộ và khả năng "độc diễn" đã biến anh thành một quân bài joker không thể ngăn cản trong tay Emery.

Sự khởi đầu chậm chạp của Rogers không phải ngẫu nhiên mà nó đồng điệu với cơn bĩ cực của toàn đội. Như anh chia sẻ với Sky Sports: “Cầu thủ thường trôi theo dòng chảy của tập thể. Khi guồng quay bắt đầu khớp, sự tự tin sẽ trở lại như một chiếc máy giặt đã vào chu kỳ vắt – mọi thứ sạch sẽ và trơn tru hơn.”

Hiện tại, khi Villa bay cao, Rogers cũng thăng hoa; hai sự hồi sinh này hòa làm một. Anh đã lọt vào mắt xanh của tân thuyền trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel. Với khả năng "túm gáy" trận đấu và xoay chuyển cục diện đơn độc, Rogers là thứ vũ khí thượng hạng mà bất kỳ HLV nào cũng khao khát cho chiến dịch World Cup.

Cuối tuần này, khi đối đầu với Cole Palmer, thế giới sẽ lại chờ xem liệu "niềm tin" có tiếp tục giúp Rogers trở nên bất khả chiến bại hay không. Dù những đối trọng như Cole Palmer cũng đầy tài năng, nhưng ít ai duy trì được sự ổn định và hiệu quả đến tàn nhẫn như Rogers lúc này. Anh đã tự dùng đôi chân để tìm lại sự tự tin, biến nó thành thứ tài sản vô giá khiến bản thân trở nên không thể ngăn cản.

Mọi thứ tại Villa Park giờ đã khác. Tiếng vỗ tay bây giờ là thật, và sự thán phục dành cho Rogers cũng vậy.

LONG KHANG