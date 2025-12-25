Amorim: “Tôi là một HLV khác so với một năm trước”

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sky Sports trước trận đấu với Newcastle vào ngày Lễ tặng quà, Ruben Amorim nói rằng ông là một HLV “khác và tốt hơn” so với một năm trước. Nhà cầm quân của Man.United nói thêm rằng ông cũng sẽ làm nhiều điều khác đi, và đã học được rất nhiều điều kể từ khi gia nhập sân Old Trafford.

Ruben Amorim tin rằng ông là một HLV tốt hơn so với một năm trước.

Amorim nói: “Tôi đã học được nhiều điều hơn trong năm nay so với 5 năm trước đó với tư cách là HLV. Tôi làm nhiều việc theo cách khác, cả trên sân cỏ và cách chúng tôi chơi bóng. Cho dù điều gì xảy ra trong tương lai, tôi đã học được rất nhiều điều và tôi là một HLV khác. Thật khó để chỉ ra một điều cụ thể, nhưng nhìn vào giá trị của đội hình mà tôi có năm ngoái, có lẽ không phải lúc nào những lựa chọn của tôi cũng đúng. Tôi đã xem lại các trận đấu của mùa giải trước để hiểu rõ hơn nhiều điều. Tôi là một HLV khác biệt ngày hôm nay. Tôi làm khác đi khoảng 75% mọi việc, nhưng những điều cốt lõi, những nguyên tắc sẽ vẫn giữ nguyên. Tôi nghĩ mình đã giỏi hơn”.

Man.United kết thúc vòng đấu thứ 17 với 26 điểm và xếp thứ 7, họ kém đến 13 điểm so với ngôi đầu của Arsenal nhưng chỉ kém 3 điểm so với tốp 5 - những vị trí đảm bảo suất dự Champions League. Trận đấu tiếp theo của Quỷ đỏ là tiếp đón Newcastle vào ngày Lễ tặng quà (Boxing Day).

Man.United gặp khó khi tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian.

Tuy nhiên, tiền vệ đội trưởng của Man.United, Bruno Fernandes sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian sau khi dính chấn thương cơ trong trận thua tại Aston Villa. Amorim hy vọng sự vắng mặt của Fernandes sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ khác bước lên và dẫn dắt đội bóng. “Không thể thay thế Bruno”, Amorim nói trong cuộc họp báo trước trận đấu. “Nhưng sáng nay tôi đã nói với toàn đội rằng, chúng ta cần phải nhìn nhận những điều tích cực, và nhiều người cần phải nỗ lực hơn nữa. Đây là cơ hội tốt để mọi người cùng nỗ lực và nhận ra rằng chúng ta không thể dựa vào một cầu thủ cho tất cả mọi việc. Chúng ta đã mất Bruno, Bryan Mbeumo và Amad trong các tình huống cố định, vì vậy điều này rất quan trọng đối với toàn đội. Đây là cơ hội tốt cho Lisandro Martinez, Luke Shaw và họ cần nỗ lực hơn và có thêm những người lãnh đạo trong đội”.

Về việc ai có thể thay thế Fernandes ở hàng tiền vệ của Man.United, Amorim nói thêm: “Chúng tôi có những cầu thủ khác. Có lẽ chúng tôi cần phải xem xét những cách chơi khác nhau. Tôi nghĩ Jack Fletcher đã làm rất tốt trong trận đấu với Aston Villa và đó là lý do tại sao khi có cơ hội này, chúng ta cần tạo khoảng trống cho những cầu thủ như Jack và những người khác. Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp để chơi bóng. Chúng tôi có một số vấn đề, nhưng tôi tin tưởng vào đội bóng, ngay cả khi thiếu nhiều cầu thủ ở thời điểm này. Điều đó khó khăn hơn, nhưng tôi tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Nếu chúng ta thực sự tập trung vào trận đấu, chúng ta có thể thắng”.

VIỆT TÙNG