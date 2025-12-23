Arteta tuyên bố Jesus sẵn sàng đá chính trước Crystal Palace ở Cúp Liên đoàn Anh

Gabriel Jesus hy vọng sẽ đá chính trước Crystal Palace

Arsenal đã thắng 7 trong 8 lần gần nhất gặp Crystal Palace trên mọi đấu trường (1 trận hòa), và đã đánh bại Đại bàng 1-0 tại Premier League mùa này. Mùa trước, hai đội cũng đã gặp nhau ở vòng đấu này của Cúp Liên đoàn Anh, khi Jesus lập hat-trick tại sân Emirates giúp Pháo thủ giành chiến thắng 3-2. Jesus có thể sẽ có trận đá chính đầu tiên sau hơn một năm, và Arteta tin rằng ngôi sao Brazil có thể đóng góp rất nhiều cho đội bóng.

Jesus đã hồi phục ca chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) ở trận Champions League với Club Brugge hồi đầu tháng 12, đồng thời cũng vào sân từ băng ghế dự bị trong các trận đấu với Wolves và Everton tại Premier League. Khi phóng viên hỏi liệu Jesus đã sẵn sàng đá chính hay chưa, Arteta trả lời: “Vâng, cậu ấy đã sẵn sàng. Và bạn có thể thấy điều đó, không chỉ trong các trận đấu, mà mỗi ngày trong tập luyện, cậu ấy khao khát điều đó đến mức nào. Vì vậy, cậu ấy sẽ sớm xứng đáng có cơ hội".

“Tôi nghĩ đó có lẽ là phẩm chất lớn nhất của Gabi, khả năng gắn kết mọi người, kết nối với mọi người, tạo ra nhiều sự bất ổn cho đối thủ. Đó là một hành trình thực sự đầy thử thách. Khi tham gia, cậu ấy giúp nâng cao niềm tin, tinh thần và năng lượng của toàn đội. Cậu ấy đã mang đến một điều gì đó rất khác biệt so với những gì chúng tôi đã có và điều đó thực sự ấn tượng. Và sau đó, cậu ấy đã gặp phải một số chấn thương rất nặng khiến không thể duy trì sự ổn định mà chúng tôi cần từ một cầu thủ rất quan trọng. Nhưng Gabi đã trở lại, cậu ấy đang chiến đấu với tinh thần của mình, cậu ấy đã quyết định luôn chuẩn bị theo cách tốt nhất. Cậu ấy thật phi thường và giờ đây toàn đội đã có được điều đó và chúng ta cần tận dụng nó”.

Crystal Palace đã loại Arsenal ở Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 1970-71, nhưng kể từ đó họ đã thua cả ba lần chạm trán với Pháo thủ tại giải đấu này (cả hai lượt trận bán kết mùa 1992-93 và tứ kết mùa trước).

Cựu tiền đạo của Arsenal, Eddie Nketiah, có thể tạo nên sự khác biệt cho Đại Bàng. Kể từ khi ra mắt Cúp Liên đoàn Anh vào tháng 10-2017, không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng hơn tiền đạo của Palace (13) tại giải đấu này.

Palace đã để thủng lưới 4 bàn từ các tình huống cố định trong trận thua trước Leeds United cuối tuần trước, và HLV Oliver Glasner của Đại bàng tin rằng chúng có thể đóng vai trò quan trọng khác trong trận đấu với Arsenal.

HLV Oliver Glasner nói: “Tôi nghĩ trận đấu với Arsenal sẽ khác với Leeds. Một lần nữa, chúng ta sẽ có một vài tình huống cố định. Tôi biết rằng chúng ta có thể làm tốt hơn, và cũng không phải lúc nào cũng nói về những vấn đề lớn. Chúng ta phải làm tốt hơn. Chúng ta phải đưa ra giải pháp cho các cầu thủ. Đó là nhiệm vụ của tôi và ban huấn luyện.

“Và sau đó chúng ta sẽ giúp họ tự tin rằng họ có thể phòng ngự tốt và ghi bàn. Chúng ta đã thắng Brentford với hai bàn thắng từ các tình huống cố định, và đã phòng ngự rất tốt ở đó. Họ là một đội bóng thực sự giỏi trong các tình huống cố định. Đây luôn là một thử thách tốt, và nếu chúng ta chấp nhận thử thách này, chúng ta có thể trưởng thành và học hỏi từ đó. Đây sẽ là phương pháp tiếp cận của chúng ta”.

HOÀNG HÀ