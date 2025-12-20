Man.United sẽ sớm có thể cạnh tranh chức vô địch

HLV Ruben Amorim tin rằng Man.United sẽ sớm cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Quỷ đỏ không thể bổ sung thêm danh hiệu vô địch Anh nào vào bộ sưu tập 20 danh hiệu của họ kể từ khi HLV huyền thoại người Scotland giải nghệ năm 2013. Gần đây, Ferguson nói với Press Box PR rằng ông cảm thấy Man.United “hiện đang ở trong tình thế tương tự” như Liverpool khi họ trải qua 30 năm không giành được chức vô địch. Ông nói rằng “có thể mất 10 năm, 11 năm” nữa chiếc cúp Ngoại hạng Anh mới trở lại Old Trafford…

Nhưng Amorim tự tin rằng sẽ không mất nhiều thời gian đến vậy: “Ông ấy hiểu bóng đá hơn tôi, đặc biệt là bóng đá Anh. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để vô địch giải đấu. Tôi không biết HLV nào sẽ ở đây sau tôi, nhưng tôi thực sự tin rằng chúng ta có thể cạnh tranh chức vô địch trong vài năm tới. Tôi nghĩ sẽ không mất quá nhiều năm, nhưng bạn không bao giờ biết trước được”.

Man.United hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 16 vòng đấu trước chuyến làm khách đến Aston Villa vào cuối tuần này, nơi Amorim sẽ thiếu vắng 6 cầu thủ đội một. Chấn thương của các trung vệ Harry Maguire và Matthijs de Ligt cộng thêm án treo giò một trận của tiền vệ Casemiro, trong khi các tiền đạo Amad Diallo, Bryan Mbeumo và hậu vệ Noussair Mazraoui đã lên đường tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

Amorim tin tưởng Bruno Fernandes dù tiền vệ này vừa có một cuộc phỏng vấn gây ồn ào.

Tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes chắc chắn sẽ nằm trong đội hình xuất phát vào cuối tuần này, sau khi một cuộc phỏng vấn được công bố gần đây trong đó anh tuyên bố rằng “CLB muốn tôi ra đi” khi Al-Hilal đưa ra lời đề nghị hậu hĩnh vào mùa hè vừa qua. “Điểm khác biệt là cậu ấy đã nói chuyện với CLB trước cuộc phỏng vấn đó, và cậu ấy đã nói lên cảm xúc của mình,” Amorim giải thích. “Tất nhiên, chúng ta có thể tránh những chuyện này vì chúng ta đã biết những lời bàn tán rồi, nhưng cậu ấy đã nói chuyện với ban lãnh đạo và tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng”.

Fernandes cũng đã tuyên bố rằng không phải ai cũng bảo vệ Man.United theo cách anh đã làm. Amorim nhấn mạnh: “Tôi không biết liệu điều đó có công bằng hay không. Cậu ấy chỉ nói về cảm xúc của mình và cậu ấy phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi nghĩ cậu ấy là một tấm gương về sự cống hiến hết mình. Cậu ấy đặt tất cả tâm huyết vào mỗi buổi tập, mỗi trận đấu… Ở khía cạnh đó, Bruno rất đặc biệt, vì vậy tôi nghĩ cậu ấy có cảm giác mà chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa… Với tôi, Bruno là một tấm gương lớn trong đội”.

VIỆT TÙNG