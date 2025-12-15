Aston Villa kiên cường lội ngược dòng, Sunderland đánh bại Newcastle

Aston Villa hai lần bị dẫn trước để đánh bại West Ham trong một trận đấu kịch tính với 5 bàn thắng, khẳng định vị thế ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh.

Morgan Rogers (giữa) ghi bàn ấn định chiến thắng cho Aston Villa

Aston Villa bước vào trận đấu tại sân vận động London với phong độ cao nhất khi thắng 9 trong 10 trận gần nhất. Nhưng họ đã bị dẫn trước chỉ sau 29 giây khi Mateus Fernandes cướp bóng từ Ezri Konsa để dứt điểm ghi bàn.

Đội quân của Unai Emery đã gỡ hòa chỉ vài phút sau đó khi đường chuyền của John McGinn được Konstantinos Mavropanos đánh đầu phản lưới nhà. Jarrod Bowen đưa West Ham vượt lên dẫn trước ở phút 24 nhưng Villa lại gỡ hòa ở đầu hiệp hai nhờ bàn thắng của Morgan Rogers.

Đến phút 79, Rogers tung cú sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm để ấn định tỷ số 3-2. Chiến thắng này giúp đội quân của Emery chỉ còn kém Man City 1 điểm và hơn Chelsea ở vị trí thứ tư 5 điểm.

Người hùng Morgan Rogers của Aston Villa bày tỏ: “Chúng tôi cảm thấy không thể bị đánh bại, nhưng chúng tôi đang tự làm khó mình. Tinh thần chiến đấu và sự kiên cường giúp chúng tôi biết mình có thể lật ngược tình thế trước một đội bóng mạnh. HLV đặt rất nhiều niềm tin vào đội bóng, chúng tôi cống hiến hết mình, và giờ chỉ cần thực hiện đúng kế hoạch. Chúng tôi muốn tiếp tục duy trì phong độ, điều quan trọng là phải tự tin và tôi đang cảm thấy rất tốt”.

Tottenham phơi áo trước Forest

Tottenham hành quân đến Nottingham trong tình thế rất cần một chiến thắng sau chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng Callum Hudson-Odoi đã lập cú đúp và Ibrahim Sangare ghi bàn thắng thứ ba tuyệt đẹp, gia tăng áp lực lên HLV Thomas Frank, người đang gặp khó khăn trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt CLB.

Tiền đạo Nottingham Forest, Callum Hudson-Odoi nói: “Là một tiền đạo, bạn muốn đóng góp càng nhiều bàn thắng và kiến ​​tạo càng tốt. Gần đây điều đó khá khó khăn với tôi nhưng tôi rất vui khi hôm nay đã đóng góp vào cả ba điều đó. Ngay từ đầu, chúng tôi đã chơi rất quyết liệt. Trong mỗi trận đấu, chúng tôi đều muốn đạt phong độ tối đa ngay từ đầu. Các chàng trai đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời từ đầu đến cuối. Chúng tôi muốn kiểm soát trận đấu từ phòng ngự đến tấn công”.

Sunderland thắng trận derby Tyne-Wear

Sunderland đối đầu với Newcastle tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau gần một thập kỷ vắng bóng ở giải đấu cao nhất. Bàn thắng của họ đến từ một nguồn không ngờ tới khi tiền đạo Woltemade của Newcastle đánh đầu phản lưới nhà sau đường chuyền của Nordi Mukiele ngay những phút đầu hiệp hai.

Một bàn thắng là đủ cho trận derby từng được xem là khốc liệt nhất Premier League. Tiền vệ Granit Xhaka nói: “Trận derby sinh ra là để thắng, không quan trọng là thắng bằng cách nào. Tôi biết lần thua trước đau đớn như thế nào, và họ đã thúc đẩy chúng tôi. Đội bóng này xứng đáng được tôn trọng, bởi vì vị trí hiện tại là điều chúng tôi xứng đáng có được”.

HLV trưởng Sunderland, Regis Le Bris nói: “Tôi tự hào và hạnh phúc. Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng vì chúng tôi đã chơi bình tĩnh dưới áp lực. Trong hiệp một, về mặt chiến thuật, chúng tôi đã chơi rất tốt. Chúng tôi cần phải dứt điểm tốt hơn một chút, nhưng bàn thắng đã tạo động lực. Chúng tôi kiểm soát tốt trận đấu và chơi bình tĩnh, nhưng lại quá kiên nhẫn. Các cầu thủ đã kiểm soát được cường độ và các pha tranh chấp, điều này tốt cho khu vực và người hâm mộ. Chúng ta cần nhanh chóng điều chỉnh lại chiến thuật cho trận đấu với Brighton”.

