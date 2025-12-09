“Con lắc” Man United: Bước tiến nửa vời và bóng ma của thất bại

Manchester United đang sống trong một thế giới một bước tiến, một bước lùi đầy mâu thuẫn. Chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Wolves tại Molineux là một cú xoay chuyển mạnh mẽ đúng hướng, nhưng liệu nó có mang ý nghĩa sâu sắc hay không thì vẫn còn bỏ ngỏ.

Sự trồi sụt của Man United là một vòng luẩn quẩn: Chiến thắng lớn trước Crystal Palace bị theo sau bởi trận hòa tệ hại với West Ham (đội đang xếp thứ 18). Trước đó, chuỗi ba trận thắng lại bị cắt ngang bởi ba trận không thắng, đỉnh điểm là thất bại trên sân nhà trước Everton chỉ còn 10 người.

Chiến thắng trước Wolves – trận thắng lớn nhất mùa giải của Man United và lớn nhất dưới thời Ruben Amorim trong 13 tháng qua – chứng kiến họ tung ra 27 cú sút, nhiều nhất dưới thời HLV người Bồ Đào Nha. Man United hiện đã dẫn trước trong các trận đấu lâu hơn tổng thời gian cả mùa giải 2024-25. Tuy nhiên, Amorim vẫn cảm thấy buộc phải đưa ra lời cảnh báo: "Đây là một trường hợp cụ thể. Chúng tôi đối đầu với một đội đang thực sự, thực sự gặp khó khăn... Chúng tôi đã tận dụng lợi thế đó."

Chính sự thừa nhận này làm nổi bật vấn đề cốt lõi của Man United: họ chỉ bùng nổ khi đối thủ yếu đuối và chìm trong khủng hoảng. HLV Amorim lo sợ đội bóng đang có nguy cơ thổi bay cơ hội vàng để leo lên top 6 và bám sát nhóm Champions League. Ông đã phải nhắc nhở các cầu thủ về "sự phân tâm" đã khiến họ mất điểm trước Everton và West Ham: “Hãy nhìn vào bảng xếp hạng. Nhìn vào môi trường. Nhìn vào mọi thứ. Chúng ta cần phải thắng hiệp hai. Kết quả không quan trọng.” Lời răn đe của Amorim, trong khi đồng sở hữu Jim Ratcliffe đang theo dõi trên khán đài, là sự xác nhận rằng bản lĩnh tâm lý vẫn là điểm yếu chết người của Quỷ Đỏ.

Cựu danh thủ Jamie Carragher đã khen ngợi màn trình diễn, nhưng ngay lập tức thốt lên: "Chúng ta đang giả định rằng một kết quả tồi tệ đang ở rất gần." Ông nói không sai. Man United vẫn chỉ giữ sạch lưới 1 trận tại Premier League. Câu hỏi đau đầu đặt ra là: họ đang có chuỗi một trận thua trong chín trận, hay chỉ là hai trận thắng trong sáu trận? Sau khi bỏ lỡ cơ hội leo lên thứ hai (hai lần) và thứ năm, họ hiện đứng thứ sáu. Họ có thể leo lên thứ tư nếu thắng Bournemouth ở trận kế tiếp, nhưng ngược lại, họ có thể rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Bournemouth của Andoni Iraola là một bóng ma ám ảnh khác: họ đã thắng 3-0 trong hai lần gần nhất ghé thăm Old Trafford. Rõ ràng, không có gì là chắc chắn ở Manchester United những ngày này.

Sự bất ổn còn lan sang vấn đề nhân sự. HLV Amorim không chắc chắn về thời điểm trở lại của trung vệ Matthijs de Ligt, và các cuộc đàm phán về việc giữ chân Noussair Mazraoui, Amad Diallo và Bryan Mbeumo trước thềm AFCON – Cúp châu phi vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Khi được hỏi vị trí thứ sáu có ý nghĩa gì, Amorim chỉ trả lời cộc lốc: "Không có gì. Cảm giác luôn là vậy. Chúng tôi nên có nhiều điểm hơn. Nhưng đó là quá khứ, hãy tập trung vào tương lai."

Dù vậy, vẫn có tia sáng. Mason Mount đang bắt đầu tạo ra tác động bền vững. Anh đã ghi ba bàn trong bốn trận đá chính gần nhất, dần trở thành cầu thủ trị giá 55 triệu Bảng mà CLB kỳ vọng. Sự hồi sinh của Mount mang lại lựa chọn quan trọng cho Amorim, đặc biệt khi tiền đạo chủ lực Benjamin Sesko chấn thương và Mbeumo chuẩn bị vắng mặt.

Mount là sự bổ sung chất lượng, nhưng một cá nhân không thể thay đổi được tính cách dao động của cả tập thể. United đã giành được một bước tiến. Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trận chiến với Bournemouth để xem liệu họ có thể đứng vững trên đất liền hay lại bị cuốn trở lại vòng xoáy thất bại quen thuộc.

HỒ VIỆT