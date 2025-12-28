Quật ngã chủ nhà Chelsea, Emery vẫn từ chối tư cách ứng viên vô địch của Aston Villa

Ollie Watkins lập cú đúp giúp Aston Villa ngược dòng giành chiến thắng 2-1 tại Chelsea.

Khi hiệp một kết thúc, đội bóng của Unai Emery dường như đánh mất tham vọng cạnh tranh chức vô địch Premier League, khi Joao Pedro ghi bàn từ quả phạt góc của Reece James, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước trước một Aston Villa hoàn toàn mất phương hướng. Họ trông không giống một đội bóng đang hướng đến chiến thắng thứ 11 liên tiếp trên mọi đấu trường, Chelsea liên tục gây sức ép và dồn ép họ về phần sân nhà, nơi đội khách hiếm khi có cơ hội thoát ra trước giờ nghỉ.

HLV Emery buộc phải mạo hiểm với 3 sự thay đổi người ở phút thứ 60, với Watkins, Jadon Sancho và Amadou Onana đều vào sân hòng cải thiện thế trận. Chỉ vài khoảnh khắc sau, ở phút 63, Watkins đã gỡ hòa từ đường chuyền của Morgan Rogers, rồi 7 phút trước khi trận đấu kết thúc, vẫn là Watkins bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc lưới ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1. Chiến thắng này giúp Aston Villa có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường - một chuỗi trận ngang bằng với kỷ lục tốt nhất của họ được thiết lập vào năm 1914 - và chỉ còn cách một trận thắng nữa để san bằng kỷ lục tốt nhất mọi thời đại của họ với 9 trận thắng liên tiếp tại giải vô địch Anh kể từ năm 1910.

HLV Unai Emery thận trọng dù Aston Villa duy trì cách biệt 3 điểm với đội đầu bảng Arsenal.

Đội bóng của Emery sẽ đối đầu với Arsenal tại Emirates vào thứ Ba, và sẽ san bằng điểm số với Pháo thủ nếu giành chiến thắng trước đội bóng của Mikel Arteta. Nhưng dù đang rất gần đỉnh bảng, HLV của Aston Villa đã hạ thấp hy vọng vô địch của CLB. “Không thực sự”, Emery nói khi được hỏi liệu ông có tin Aston Villa có thể giành chức vô địch hay không. “Tôi cảm thấy chúng ta đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, chứ không phải cạnh tranh ở giải đấu quốc nội với Man.City và Arsenal. Chúng ta đã chơi 18 trận và còn 20 trận nữa. Những đội như Liverpool, Chelsea, Man.United - chúng ta phải cạnh tranh với họ. Chúng ta phải duy trì phong độ ổn định trong suốt 38 trận đấu”.

Mùa trước Aston Villa hòa tại Emirates, và giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal ở mùa giải 2023-2024. Đội bóng của Emery cũng đánh bại Pháo thủ 2-1 tại Villa Park ở Premier League hồi đầu tháng này. Nhưng bất chấp thành tích gần đây ấn tượng của đội bóng trước Arsenal, Emery cho rằng đội bóng của Arteta mới là ứng cử viên sáng giá hơn để giành chiến thắng vào thứ Ba. “Trận đấu với Arsenal rất, rất khó khăn”, Emery nói. “Tại Emirates, họ rất mạnh. Thử thách tiếp theo là thử thách lớn nhất mà chúng ta sẽ phải đối mặt bởi vì họ là đội bóng mạnh nhất hiện nay ở Premier League và Champions League”.

“Nhưng chúng ta có những cầu thủ rất giỏi và tôi cố gắng đặt ra yêu cầu cao cho mọi thứ”, Emery đánh giá thêm. “Mỗi trận đấu đều là một thử thách và thi đấu trên sân khách càng khó khăn hơn. Thứ Ba này là trận gặp Arsenal, tất nhiên là rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu với cá tính và tinh thần của mình. Tất nhiên, họ được đánh giá cao hơn và có khả năng đánh bại chúng tôi”.

VIỆT TÙNG