Guardiola tự hào về tính chuyên nghiệp của cầu thủ Man.City

HLV Pep Guardiola tự tin rằng đội hình của ông đã phản ứng một cách lý tưởng sau khi cảnh báo họ không nên tăng cân quá nhiều trong kỳ nghỉ lễ. Man.City đang hướng đến chiến thắng tại Nottingham Forest vào thứ Bảy để trở lại vị trí đầu bảng, dù có thể chỉ vài giờ trước khi Arsenal ra sân tiếp đón Brighton.

HLV Pep Guardiola hài lòng khi cầu thủ Man.City trở lại sau kỳ nghỉ lễ với thể trạng tốt.

Man.City đã có chiến thắng thoải mái 3-0 trước West Ham ngay trước thềm Giáng sinh, hiện chỉ còn kém 2 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. Nhưng Guardiola, người đã giành được 6 chức vô địch Premier League trong thời gian dẫn dắt Etihad, vẫn tỏ ra nghiêm khắc khi tiết lộ rằng các cầu thủ của ông đã được cân trước kỳ nghỉ ngắn, và được dặn dò không nên ăn uống quá độ khi trở lại trước trận đấu sớm với Nottingham Forest vào thứ Bảy.

Khi được hỏi về việc các cầu thủ tuân theo cảnh báo như thế nào, Guardiola chia sẻ: “Họ đã vô cùng kỷ luật kể từ 10 năm trước. Mùa giải trước, do những chấn thương mà chúng tôi gặp phải nên mọi chuyện khó khăn hơn một chút, nhưng họ luôn cư xử một cách đáng kinh ngạc. Tất cả các cầu thủ mà tôi có trong thập kỷ qua và điều đó không phải là ngoại lệ ngày hôm nay. Chúng tôi có một tiêu chuẩn chung của CLB, mọi người đều biết chính xác những gì họ phải làm”.

Mặc dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiết lộ rằng bản thân ông không thoát khỏi sự cám dỗ của các món ăn ngon trong mùa lễ hội. “Tôi tăng thêm 4 hoặc 5 kg vì lượng thức ăn và đồ uống mà tôi đã tiêu thụ, vì vậy điều đó thực sự tốt”, Guardiola nói vui.

Đoàn quân Pep Guardiola đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Man.City đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, và vẫn đang cạnh tranh cho mọi danh hiệu mùa giải này. “Tôi thích dẫn trước mọi người 10 điểm, nhưng thực tế không như vậy. Arsenal đang chơi rất tốt nhưng chúng tôi cũng đang ở đó”, Guardiola nói. “Hiện tại vẫn là cuối tháng 12, chúng tôi đang ở vị trí cao tại Champions League, Premier League, và đã vào đến bán kết Cúp Liên đoàn. FA Cup cũng sắp khởi tranh. Một số cầu thủ quan trọng sẽ trở lại, vì vậy điều quan trọng là hãy cứ bước từng bước một, trải qua từng trận một và xem điều gì sẽ xảy ra”.

Trận đấu vào thứ Bảy sẽ là trận đấu đầu tiên kể từ khi huyền thoại của Forest, John Robertson qua đời ở tuổi 72, vào đúng ngày Giáng sinh. Robertson là nhân vật chủ chốt trong 2 lần liên tiếp Forest giành chức vô địch Cúp C1 châu Âu. Cầu thủ chạy cánh người Scotland này đã kiến ​​tạo bàn thắng cho Trevor Francis vào lưới Malmo năm 1979, và tự mình ghi bàn thắng duy nhất một năm sau đó trong trận chung kết với Hamburg. “Thi đấu trên sân Forest luôn khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn này và đặc biệt là khi có một nhân vật quan trọng trong lịch sử và di sản như Robertson vừa qua đời”, Guardiola nói.

Đội chủ nhà chỉ hơn khu vực xuống hạng 5 điểm, nhưng Guardiola khẳng định trận đấu trên sân nhà của Forest tại City Ground sẽ rất khó khăn: “Đó luôn là một nơi rất khó khăn để đến - đặc biệt là đối với khán giả, nhất là với chất lượng đội bóng mà họ sở hữu. Đội bóng này đã đầu tư rất nhiều trong những năm gần đây, đã thăng hạng lên Ngoại hạng Anh và chứng tỏ họ thực sự là một đội bóng rất, rất mạnh”.

PHI SƠN