Siêu máy tính dự đoán vòng 18: Tiệc Boxing Day và lời nguyền đêm đông

Ngày lễ Tặng quà (Boxing Day) trong bóng đá Anh không chỉ là truyền thống; nó là một bài kiểm tra tàn khốc về nhân sự và bản lĩnh. Khi phần còn lại của thế giới quây quần bên bàn tiệc, các cầu thủ bước vào sân dưới ánh đèn hiu hắt của mùa đông, nơi những đôi chân mỏi mệt phải chống lại lịch thi đấu nghẹt thở.

Arsenal đón Giáng sinh trên đỉnh bảng, nhưng bóng ma của những mùa giải trước đang lởn vởn. Manchester City đã tăng tốc với 5 chiến thắng liên tiếp, trong khi Aston Villa của Unai Emery không còn là một hiện tượng nhất thời mà đã trở thành một kẻ thách thức thực thụ. Vòng 18 là nơi những giấc mơ được tiếp thêm lửa hoặc bị dập tắt bởi cái lạnh tê tái của thực tại.

Dự đoán nhanh

Liverpool (78.8%): Được dự báo sẽ nghiền nát Wolves tại Anfield, biến "Bầy sói" thành đội bóng tệ nhất lịch sử.

Arsenal (69.5%): Phải thắng Brighton để chứng minh họ không còn sợ hãi "lời nguyền" dẫn đầu đêm Giáng sinh.

Manchester City (57.8%): Kẻ đi săn đáng sợ nhất trên sân khách khi hành quân đến City Ground.

Chelsea vs Aston Villa (26.7% Hòa): Trận cầu cân não nhất, nơi hai hệ thống chiến thuật tinh vi va chạm.

Thứ Sáu, 26-12

Man United vs Newcastle (03:00 VN (Thứ Bảy): Boxing Day năm nay chỉ có duy nhất một trận đấu, nhưng đó là cuộc chiến của hai kẻ đang đứng trước ngã ba đường. Manchester United tiếp đón Newcastle trong bối cảnh thiếu vắng linh hồn Bruno Fernandes vì chấn thương.

Thống kê của Opta mang đến một sự thật trần trụi: Kể từ mùa 2022-23, Man United không thắng nổi trận nào tại Premier League khi thiếu Bruno (Thua 6, Hòa 1). Không có tiền vệ người Bồ Đào Nha, Quỷ Đỏ giống như một con tàu mất đi bánh lái, chỉ ghi được 4 bàn trong 7 trận đó.

Giải pháp cho Ruben Amorim: Đây là lúc ông phải chứng minh hệ thống 3-4-3 của mình không phụ thuộc vào cá nhân. Man United cần sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh để bù đắp cho sự thiếu sáng tạo ở trung lộ. Newcastle của Eddie Howe, với một Nick Woltemade đang thăng hoa (7 bàn), sẽ không ngần ngại trừng phạt sự lúng túng của hàng thủ chủ nhà. Đây là trận đấu mà ý chí tập thể phải thay thế cho sự tỏa sáng cá nhân.

Thứ Bảy, 27-12

Nottingham vs Man City | 19:30 VN: Man City có cơ hội chiếm ngôi đầu trong vài giờ nếu hạ gục Forest. Đoàn quân của Pep Guardiola đang vận hành như một cỗ máy cơ khí hoàn hảo với 5 chiến thắng liên tiếp, trong đó 3 trận gần nhất giữ sạch lưới.

Tâm điểm là Erling Haaland. Với 19 bàn thắng, anh đã san bằng kỷ lục ghi bàn trước Giáng sinh của những huyền thoại như Alan Shearer hay Luis Suarez. Forest của Sean Dyche nổi tiếng với lối chơi thực dụng và lì lợm, nhưng đối đầu với một Haaland đang khao khát kỷ lục là thử thách quá tầm.

Arsenal vs Brighton | 22:00 VN: Arsenal bước vào trận đấu này với áp lực từ lịch sử. Năm lần dẫn đầu lúc Giáng sinh trước đó, họ đều hụt bước ở cuối mùa. Arteta đã đứng trên đỉnh hai lần và thất bại cả hai. Đội khách Brighton thường xuyên gây khó khăn cho Arsenal bằng lối chơi kiểm soát bóng táo bạo. Dù Opta đưa ra tỷ lệ thắng 69.5% cho Pháo thủ, nhưng Arsenal cần phải tận dụng tối đa lợi thế sân nhà Emirates để dồn ép đối phương ngay từ đầu, tránh rơi vào thế trận cù cưa nơi Brighton có thể trừng phạt họ bằng những pha thoát pressing tinh tế.

Liverpool vs Wolves | 22:00 VN: Đây là cuộc đối đầu chênh lệch nhất vòng đấu. Liverpool (78.8%) đang bay cao, trong khi Wolves (2 điểm sau 17 trận) đang trên đường trở thành đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League. Hugo Ekitiké đang ghi bàn như máy (5 bàn/3 trận). Anh có cơ hội trở thành người đầu tiên sau Mane ghi bàn trong 4 trận liên tiếp cho The Reds (không tính Salah). Đây sẽ là một buổi tập bắn cho các học trò của HLV Arne Slot.

Chelsea vs Aston Villa | 00:30 VN (Chủ Nhật): Trận cầu tâm điểm của Top 4. Aston Villa đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp—phong độ khủng khiếp nhất kể từ năm 1910. HLV Unai Emery đang biến Villa thành một đội quân xâm lược thực thụ khi thắng 12/21 trận sân khách tại London. Chelsea, ngược lại, đang trở thành "sát thủ của những ông lớn" dưới thời Maresca khi bất bại trước Liverpool, Spurs và Arsenal mùa này. Cầu thủ người Anh Morgan Rogers đang là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Villa. Chelsea cần một giải pháp phòng ngự khu vực để phong tỏa Rogers, đồng thời tận dụng sự cơ động của hàng tiền vệ để phá vỡ cấu trúc chắc chắn của Emery. Trận đấu này được Opta dự đoán dễ hòa nhất vòng (26.7%), một cuộc đấu trí đỉnh cao trên sa bàn.

Chủ Nhật, 28-12

Crystal Palace vs Tottenham | 23:30 VN: Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Thomas Frank. Spurs vừa trải qua một tuần thảm họa và giờ phải làm khách tại Selhurst Park—nơi Palace từng hạ gục họ cả hai lượt trận mùa trước. Tottenham có một thống kê đáng buồn: Chỉ thắng 1 trong 19 trận derby London gần nhất khi làm khách của các đội xếp trên họ. Palace của Oliver Glasner, dù đang gặp khó khăn, vẫn được đánh giá cao hơn (48.6%) nhờ sự gắn kết và lợi thế sân nhà.

Giải pháp cho Spurs: Frank cần phải thực tế hơn. Lối chơi cống hiến nhưng hớ hênh ở hàng thủ đang giết chết Spurs. Họ cần sự xù xì và gai góc của một đội bóng cửa dưới để hy vọng có điểm tại "hang đại bàng".

HỒ VIỆT