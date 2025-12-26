Huyền thoại của Nottingham Forest qua đời trong ngày Giáng sinh

John Robertson là người hùng trong các chiến thắng tại Cúp C1 châu Âu năm 1979 và 1980 của Nottingham Forest.

Robertson bắt đầu và kết thúc sự nghiệp tại sân City Ground trước và sau một thời gian thi đấu cho đối thủ địa phương Derby. Ông trở thành huyền thoại được yêu mến tại Forest sau khi đóng vai trò quan trọng trong các chiến thắng tại Cúp C1 châu Âu năm 1979 và 1980 của CLB. Robertson đã thực hiện đường chuyền cho Trevor Francis đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội bóng Thụy Điển, Malmo ở Munich và giúp đội bóng của Brian Clough huyền thoại lần đầu tiên nâng cao chiếc Cúp C1. Mười hai tháng sau, Robertson lại ghi bàn trong một chiến thắng 1-0 khác khi Forest bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu trước Hamburg tại sân Santiago Bernabeu ở Madrid.

Ông đã có 28 lần khoác áo đội tuyển Scotland trong sự nghiệp quốc tế kéo dài 5 năm, bao gồm cả việc tham dự World Cup 1982. Sau khi giải nghệ, ông từng làm việc trong vai trò trợ lý HLV cho người đồng đội cũ ở Forest là Martin O'Neill, tại Wycombe, Norwich, Leicester, Celtic và Aston Villa.

“Với nỗi đau buồn vô hạn, chúng tôi xin thông báo sự ra đi của người chồng, người cha và người ông tuyệt vời của chúng tôi”, gia đình Robertson cho biết trong một tuyên bố. “John đã ra đi thanh thản vào sáng Giáng sinh, bên cạnh vợ và gia đình, sau một thời gian dài lâm bệnh. Niềm an ủi duy nhất của chúng tôi trong nỗi đau buồn là những khó khăn của ông giờ đã kết thúc, và ông đã được đoàn tụ với con gái Jessica. 'Robbo' được nhiều người trân trọng như một người hùng bóng đá, nhưng đối với chúng tôi, ông chỉ là John và người cha, người đàn ông của gia đình…”.

Một tuyên bố từ Forest cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau lòng khi thông báo sự ra đi của huyền thoại Nottingham Forest và người bạn thân thiết, John Robertson. Một huyền thoại thực sự của CLB chúng tôi và là người 2 lần vô địch Cúp C1 châu Âu, tài năng vô song, sự khiêm tốn và lòng tận tụy không lay chuyển của John đối với Nottingham Forest sẽ không bao giờ bị lãng quên. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè của John và tất cả những người yêu mến ông. Hãy yên nghỉ, Robbo... Người vĩ đại nhất của chúng tôi”.

PHI SƠN