Chelsea hôm qua đã bất ngờ theo đuổi cầu thủ được săn đón nhất Premier League của Bournemouth, khi đưa ra lời đề nghị táo bạo để chiêu mộ Antoine Semenyo.

Định hớt tay trên Liverpool, Chelsea bất ngờ đề nghị chiêu mộ Semenyo

The Blues đang nổi lên như một ứng cử viên muộn màng cho cầu thủ chạy cánh của Bournemouth và đang cố gắng loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Antoine Semenyo có giá 65 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng và đang là mục tiêu theo đuổi của Liverpool, Manchester United và Manchester City.

Báo chí Anh tiết lộ rằng Chelsea đã tham gia cuộc đàm phán trong một động thái táo bạo vào tối thứ Hai sau khi cầu thủ 25 tuổi dành một ngày để cân nhắc các lựa chọn của mình. Manchester United và Manchester City đều sẵn lòng chiêu mộ Semenyo khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào tuần tới. Liverpool cũng đã tiến hành thẩm định cầu thủ, trong khi Tottenham cũng đã bày tỏ sự quan tâm.

Tuyển thủ Ghana sinh ra ở phía tây London và có mối liên hệ với Chelsea, điều này có thể đã ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của anh. Semenyo gần như chắc chắn sẽ rời sân Vitality trước khi điều khoản giải phóng hợp đồng của anh hết hạn vào tuần thứ hai của tháng Giêng sau 18 tháng thi đấu xuất sắc tại Premier League.

Ghi được 11 bàn thắng mùa trước, Semenyo đã lọt vào tầm ngắm của một số CLB hàng đầu vào mùa hè năm ngoái và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với 8 bàn thắng trong 16 lần ra sân mùa này. Hợp đồng của Semenyo với Bournemouth kéo dài đến năm 2030, và HLV Androni Iraola cho biết tiền đạo này vẫn hoàn toàn tập trung vào công việc của mình bất chấp những đồn đoán về tương lai của anh.

Ngôi sao người Ghana - không tham dự AFCON sau khi đội tuyển quốc gia của anh không giành đượcvé dự vòng chung kết - gia nhập Bournemouth từ Bristol City vào năm 2023 với giá 10,5 triệu bảng và kể từ đó đã khẳng định mình là một trong những tiền đạo năng động và thú vị nhất Premier League.

Trong khi đó, Liverpool ngày càng cần bổ sung một tiền đạo như Antoine Semenyo. Sau khi HLV Arne Slot mâu thuẫn với Mohamed Salah và nhất là khi tiền đạo Alexander Isak bị gãy xương mác trong trận thắng Tottenham, Liverpool đang muốn tiến hành đàm phán với Bournemouth trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Tuy nhiên, Slot không muốn bình luận về chuyện bổ sung người mới. Ông nói: "Suy nghĩ đầu tiên và duy nhất của tôi là về hai trận đấu sắp tới. Hai trận đấu khó khăn. Hai trận đấu trên sân nhà. Đã đến lúc các cầu thủ chúng ta đang có phải làm những gì họ đã làm rất nhiều lần - xắn tay áo lên để giúp chúng ta đạt được kết quả mong muốn”.

Trong lúc Liverpool chưa ra giá chân sút người Ghana, Chelsea đã đi sau nhưng đến trước bằng lời đề nghị chuyển nhượng. Chelsea thật ra không thiếu tiền đạo, không thiếu cầu thủ chạy cánh, nhưng việc tuyển mộ Antoine Semenyo lúc này là một canh bạc thâm trầm, tăng cường sức mạnh cho mình bằng một cầu thủ đang rất sung sức, cùng lúc ngăn cản kình địch Liverpool có thể tăng cường sức mạnh và tìm lại phong độ đỉnh cao.

Hãy chờ xem Liverpool có ứng biến kịp trước chiêu độc của The Blues, để kiện toàn cỗ máy tấn công của mình.

HOÀNG HÀ